A török labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a Galatasaray 4-0-ra győzött a vendég Kayserispor ellen. A találkozó után a hazaiak magyar válogatott játékosa, Sallai Roland is megszólalt, és részben reagált a napokban szárnyra kapott liverpooli pletykákra is.

A címvédő Galatasaray megerősítette az első helyét a török bajnokságban, Sallai Roland kezdőként 65 percig segítette az isztambuli csapatot a 4-0-s győzelemhez. A magyar válogatott játékos már nem először játszott a jobbhátvéd pozíciójában, és arra a posztra a hírek szerint az angol bajnok Liverpool is szeretne játékost szerződtetni a hétfőn záruló átigazolási időszakban. A napokban felvetődött, hogy a Vörösök Sallait is kiszemelték, ám mivel a Galata focistájának nem az az eredeti posztja, ez valószínűtlennek tűnik.

A Liverpool csapatával hírbe hozott Sallai Roland a Galatasaray győzelme után elárulta, szeretne a török klubnál maradni
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Sallai Roland: Liverpool helyett Galatasaray

Sallai a Kayserispor elleni bajnoki után a klub hivatalos oldalának értékelt, és kitért a jövőjére is.

„A bajnokság megnyeréséhez végig motiváltnak kell lennünk. Ebből a szempontból a vasárnapi három pont nagyon fontos volt. Teljesen megérdemelten nyertünk, így kell folytatnunk. 

Száz százalékot akarok nyújtani ezért a klubért. Nagyon örülök, hogy a Galatasaraynál lehetek, segíteni akarok a csapatomnak" 

mondta a magyar focista, egyértelműsítve, hogy szeretne Törökországban maradni.

A Galatasaray szerdán kupamérkőzést vív, majd további két bajnoki után a Bajnokok Ligájában az olasz Juventus ellen vív oda-vissza vágós párharcot a nyolcaddöntőbe jutásért.

