A Liverpool gondokkal küzd a jobbhátvéd posztján, ugyanis Conor Bradley és Jeremie Frinpong is sérüléssel bajlódik. Szoboszlai Dominik ugyan többször is bizonyított már ebben a pozícióban, ám Arne Slot elsődlegesen a középpályán számítana a 25 éves klasszis játékára, akit éppen egy honfitársa tehermentesíthet. A Premier League címvédője két futballistát szemelt ki a jobb oldali védő posztjára, az egyikük a hírek szerint Sallai Roland.

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Sallai Roland is a Liverpoolhoz igazolhat?

A Galatasaray játékosa így a magyar válogatott mellett a Liverpoolban is Szoboszlai és Kerkez Milos oldalán futballozhatna, ami igazán nagy szenzáció lenne.

Eredetlieg Sallai sem jobbhátvéd, ám az isztambuli klubban már egy jó ideje ezen a poszton számítanak rá,

feladatát pedig többnyire magas színvonalon látja el a sokoldalú futballista. Az átigazolási hírekben jártas szakértő, Sacha Tavolieri szerint a Liverpool elsődleges célpontja Lutsharel Geertruida, aki az RB Leipzig kölcsönjátékosaként jelenleg a Sunderlandet erősíti. Amennyiben a holland válogatott labdarúgót – aki a Feyenoordnál Arne Slot játékosa volt – nem tudja megszerezni a PL-sztárcsapat, Sallai komolyan a képbe kerülhet.

🔴 🦅Liverpool have a concrete interest in Lutsharel Geertruida. Case is being pushed internally by Arne Slot, who knows the qualities of his compatriot well.



🇭🇺 Roland Sallai, of Galatasaray, represents another alternative if Sunderland were to block the deal. #mercato #LFC… pic.twitter.com/l6xpFBBk2D — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 1, 2026

A Liverpool keretében jelenleg két felnőtt magyar válogatott játékos található, Szoboszlai és Kerkez mellett Sallai lehetne a harmadik.

A klub kötelékéhez tartozik a tehetséges kapus, Pécsi Ármin is, akire elsősorban az U21-es együttesben számít a klub.

