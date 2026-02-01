Live
A Liverpool a téli átigazolási időszak lezárulta előtt szeretné megerősíteni a keretét. A hírek szerint az angol sztárcsapat kiszemeltjei közé tartozik a Galatasaray magyar válogatott játékosa, Sallai Roland.

A Liverpool gondokkal küzd a jobbhátvéd posztján, ugyanis Conor Bradley és Jeremie Frinpong is sérüléssel bajlódik. Szoboszlai Dominik ugyan többször is bizonyított már ebben a pozícióban, ám Arne Slot elsődlegesen a középpályán számítana a 25 éves klasszis játékára, akit éppen egy honfitársa tehermentesíthet. A Premier League címvédője két futballistát szemelt ki a jobb oldali védő posztjára, az egyikük a hírek szerint Sallai Roland.

Sallai Roland is a Liverpool célkeresztjében
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Sallai Roland is a Liverpoolhoz igazolhat?

A Galatasaray játékosa így a magyar válogatott mellett a Liverpoolban is Szoboszlai és Kerkez Milos oldalán futballozhatna, ami igazán nagy szenzáció lenne. 

Eredetlieg Sallai sem jobbhátvéd, ám az isztambuli klubban már egy jó ideje ezen a poszton számítanak rá, 

feladatát pedig többnyire magas színvonalon látja el a sokoldalú futballista. Az átigazolási hírekben jártas szakértő, Sacha Tavolieri szerint a Liverpool elsődleges célpontja Lutsharel Geertruida, aki az RB Leipzig kölcsönjátékosaként jelenleg a Sunderlandet erősíti. Amennyiben a holland válogatott labdarúgót – aki a Feyenoordnál Arne Slot játékosa volt – nem tudja megszerezni a PL-sztárcsapat, Sallai komolyan a képbe kerülhet.

A Liverpool keretében jelenleg két felnőtt magyar válogatott játékos található, Szoboszlai és Kerkez mellett Sallai lehetne a harmadik. 

A klub kötelékéhez tartozik a tehetséges kapus, Pécsi Ármin is, akire elsősorban az U21-es együttesben számít a klub.

