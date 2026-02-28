A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában a Galatasaray Sallai Roland nélkül aratott 3-1-es győzelmet az Alanyaspor ellen, ezzel az isztambuli együttes kijavította a Konyaspor otthonában elszenvedett vereséget. A törökök magyar válogatott játékosa a Juventus elleni BL-mérkőzésen egy félidőt játszott, ám ezúttal nem került be a meccskeretbe, ezt Okan Buruk vezetőedző gyorsan meg is magyarázta.
Sallai Roland edzésen sérült meg
Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Sallai sérülése szerencsére nem súlyos, a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk gyorsan meg is magyarázta, hogy miért maradt ki Marco Rossi alapembere a meccskeretből.
Sallai tegnap fájdalmat érzett, de semmi komoly. A következő héten már elérhető lesz – mondta a török tréner.
A Galata, amely a pénteki Bajnokok Ligája-sorsoláson a Liverpoolt kapta ellenfélnek, Sallai nélkül is hozta a kötelezőt az Alanyaspor ellen, a gólokat Sacha Boey és Lucas Torreira mellett Victor Osimhen szolgáltatták.
Nego esetében már aggódhatunk?
A 35 éves magyar válogatott hátvéddel kapcsolatban Didier Digard vezetőedző nem tudott semmi biztatóval szolgálni, ami biztos, hogy a Le Havre játékosa nem léphet pályára a PSG elleni bajnokin.
Jövő hét elején további vizsgálatokon esik át, hogy megállapítsák a sérülés súlyosságát
— fogalmazott a szakember. Nego kiválása fájdalmas lehet a Le Havre számára, hiszen egy alapemberről van szó, a 2025-2026-os idény során 22 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, kihagynia is csak egyet kellett, az elsőt.
