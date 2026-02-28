Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Olvasta?

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

Link másolása
Vágólapra másolva!
A török Galatasaray és a francia Le Havre is a magyar válogatott játékosa nélkül játszik szombat este. Sallai Rolandról szerencsére jó hírek érkeztek, míg Loic Negóval kapcsolatban már nem lehetünk ennyire pozitívak.

A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában a Galatasaray Sallai Roland nélkül aratott 3-1-es győzelmet az Alanyaspor ellen, ezzel az isztambuli együttes kijavította a Konyaspor otthonában elszenvedett vereséget. A törökök magyar válogatott játékosa a Juventus elleni BL-mérkőzésen egy félidőt játszott, ám ezúttal nem került be a meccskeretbe, ezt Okan Buruk vezetőedző gyorsan meg is magyarázta.

Roland Sallai of Galatasaray SK looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Galatasaray A.S. and Juventus at Ali Sami Yen Spor Kompleksi in Istanbul, Turkey, on February 17, 2026. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto) (Photo by Yagiz Gurtug / NurPhoto via AFP)
Sallai Roland pihenőt kapott
Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Sallai Roland edzésen sérült meg

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Sallai sérülése szerencsére nem súlyos, a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk gyorsan meg is magyarázta, hogy miért maradt ki Marco Rossi alapembere a meccskeretből.

Sallai tegnap fájdalmat érzett, de semmi komoly. A következő héten már elérhető lesz – mondta a török tréner.

A Galata, amely a pénteki Bajnokok Ligája-sorsoláson a Liverpoolt kapta ellenfélnek, Sallai nélkül is hozta a kötelezőt az Alanyaspor ellen, a gólokat Sacha Boey és Lucas Torreira mellett Victor Osimhen szolgáltatták.

Nego esetében már aggódhatunk?

A 35 éves magyar válogatott hátvéddel kapcsolatban Didier Digard vezetőedző nem tudott semmi biztatóval szolgálni, ami biztos, hogy a Le Havre játékosa nem léphet pályára a PSG elleni bajnokin.

Jövő hét elején további vizsgálatokon esik át, hogy megállapítsák a sérülés súlyosságát

— fogalmazott a szakember. Nego kiválása fájdalmas lehet a Le Havre számára, hiszen egy alapemberről van szó, a 2025-2026-os idény során 22 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, kihagynia is csak egyet kellett, az elsőt.

  • Kapcsolódó cikkeink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!