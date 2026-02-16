A heves esőzések következtében a pálya több része sártengerré változott a Grimsby Town-Wolverhampton Wanderers FA-kupa-meccsen.
Sártenger tette tönkre a meccset az FA-kupában
A két hatos területe szinte teljes egészében felázott,
a kapuk előterében alig maradt fű, a vonalak mentén pedig vízzel kevert iszap nehezítette a játékot. A stadion személyzete mindent megtett, hogy a körülményekhez képest játékra alkalmas legyen a gyep, a széleken például folyamatosan próbálták eltávolítani a felgyülemlett sarat.
A nézők és a televízió előtt ülő szurkolók azonban így is felháborodtak. A közösségi médiát elárasztották a kritikák: volt, aki szerint ilyen körülmények között „nem lehet elvárni a minőségi futballt”, más pedig úgy fogalmazott, hogy a pálya
olyan, mint a normandiai partraszállás idején”.
Többen egyszerűen borzalmasnak és vállalhatatlannak minősítették a látottakat.
A mostoha körülmények a játék képére is rányomták a bélyeget. A csapatok mindössze hat lövésig jutottak, a küzdelmes, sokszor inkább csak esetleges mérkőzést végül a Wolves nyerte meg. A győztes gólt Santiago Bueno szerezte a 60. percben, amellyel a vendégek kiharcolták a továbbjutást.
A Wolverhampton számára az FA-kupa különös jelentőséggel bír, hiszen a Premier League-ben komoly gondokkal küzdő csapat mindössze kilenc pontot gyűjtött, és már jelentős hátrányban van a kiesés elleni harcban. A kupaszereplés az utolsó kapaszkodók egyikét jelentheti a nehéz idényben.