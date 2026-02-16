A heves esőzések következtében a pálya több része sártengerré változott a Grimsby Town-Wolverhampton Wanderers FA-kupa-meccsen.

Ilyen sártengerben nehéz jó focit játszani

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Sártenger tette tönkre a meccset az FA-kupában

A két hatos területe szinte teljes egészében felázott,

a kapuk előterében alig maradt fű, a vonalak mentén pedig vízzel kevert iszap nehezítette a játékot. A stadion személyzete mindent megtett, hogy a körülményekhez képest játékra alkalmas legyen a gyep, a széleken például folyamatosan próbálták eltávolítani a felgyülemlett sarat.

The pitch at Grimsby Town was real muddy as Wolves beat them 1-0 in the FA Cup 😬 pic.twitter.com/OmJ9argkBc — B/R Football (@brfootball) February 15, 2026

A nézők és a televízió előtt ülő szurkolók azonban így is felháborodtak. A közösségi médiát elárasztották a kritikák: volt, aki szerint ilyen körülmények között „nem lehet elvárni a minőségi futballt”, más pedig úgy fogalmazott, hogy a pálya

olyan, mint a normandiai partraszállás idején”.

Többen egyszerűen borzalmasnak és vállalhatatlannak minősítették a látottakat.

Fans stunned by state of ‘disgraceful’ mudbath pitch in FA Cup https://t.co/IGRUmf3euX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 15, 2026

A mostoha körülmények a játék képére is rányomták a bélyeget. A csapatok mindössze hat lövésig jutottak, a küzdelmes, sokszor inkább csak esetleges mérkőzést végül a Wolves nyerte meg. A győztes gólt Santiago Bueno szerezte a 60. percben, amellyel a vendégek kiharcolták a továbbjutást.

Nem volt egyszerű dolguk a játékosnak a Grimsby Town-Wolverhampton meccsen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Wolverhampton számára az FA-kupa különös jelentőséggel bír, hiszen a Premier League-ben komoly gondokkal küzdő csapat mindössze kilenc pontot gyűjtött, és már jelentős hátrányban van a kiesés elleni harcban. A kupaszereplés az utolsó kapaszkodók egyikét jelentheti a nehéz idényben.