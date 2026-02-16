Live
„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Ilyet sem gyakran látni, főleg nem Angliában. A futballszurkolók döbbenten figyelték a FA-kupa hétvégi mérkőzését, amelyen a Grimsby Town látta vendégül a Wolverhampton Wanderers együttesét (0-1). A találkozó azonban nem elsősorban a pályán történtek, hanem a játéktér állapota miatt vált emlékezetessé: a Brundell Park gyepét sokan egyenesen „szégyennek” nevezték, ez nem is meglepő, mivel a pálya sártengerré változott.

A heves esőzések következtében a pálya több része sártengerré változott a Grimsby Town-Wolverhampton Wanderers FA-kupa-meccsen.

Ilyen sártengerben nehéz jó focit játszani
Ilyen sártengerben nehéz jó focit játszani 
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Sártenger tette tönkre a meccset az FA-kupában

A két hatos területe szinte teljes egészében felázott

a kapuk előterében alig maradt fű, a vonalak mentén pedig vízzel kevert iszap nehezítette a játékot. A stadion személyzete mindent megtett, hogy a körülményekhez képest játékra alkalmas legyen a gyep, a széleken például folyamatosan próbálták eltávolítani a felgyülemlett sarat.

A nézők és a televízió előtt ülő szurkolók azonban így is felháborodtak. A közösségi médiát elárasztották a kritikák: volt, aki szerint ilyen körülmények között „nem lehet elvárni a minőségi futballt”, más pedig úgy fogalmazott, hogy a pálya 

olyan, mint a normandiai partraszállás idején”.

Többen egyszerűen borzalmasnak és vállalhatatlannak minősítették a látottakat.

A mostoha körülmények a játék képére is rányomták a bélyeget. A csapatok mindössze hat lövésig jutottak, a küzdelmes, sokszor inkább csak esetleges mérkőzést végül a Wolves nyerte meg. A győztes gólt Santiago Bueno szerezte a 60. percben, amellyel a vendégek kiharcolták a továbbjutást.

Grimsby's English midfielder #30 Charles Vernam places the ball to take a corner kick during the English FA Cup fourth round football match between Grimsby Town and Wolverhampton Wanderers at Blundell Park in Grimsby, north-east England on February 15, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Nem volt egyszerű dolguk a játékosnak a Grimsby Town-Wolverhampton meccsen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Wolverhampton számára az FA-kupa különös jelentőséggel bír, hiszen a Premier League-ben komoly gondokkal küzdő csapat mindössze kilenc pontot gyűjtött, és már jelentős hátrányban van a kiesés elleni harcban. A kupaszereplés az utolsó kapaszkodók egyikét jelentheti a nehéz idényben.

