A német Bundesliga 24. fordulójában a Schäfer Andrással a kezdőcsapatban felálló Union Berlin a Borussia Mönchengladbach otthonában lépett pályára, míg a Bayern Münchennek Dortmundban volt jelenése a Klassikeren. A szombati játéknap során a Werder Bremen és a St. Pauli tudott három pontot gyűjteni, míg a Bayern Leverkusen a 88. percben mentett pontot a Mainz ellen.

Schäfer András mindent megtett

Fotó: FABIAN STRAUCH / DPA

Schäfer Andrásék meccsén a hosszabbításban jött a dráma

A magyar válogatott középpályás a Bayer Leverkusen elleni bajnokihoz hasonlóan ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, és Steffen Baumgart vezetőedző le sem cserélte 26 éves játékosát. Azonban a három ponthoz ez nem volt elég, hiszen Kevin Diks egy 94. perces büntetővel megszerezte a három pontot, s az Union Berlinhez képest a különbséget is csökkentette a tabellán. Schäferék a Bundesliga soron következő fordulójában a Werder Bremen ellen lépnek pályára, kulcsfontosságú jelentőséggel bírna egy győzelem, hogy tovább szilárdítsák a bennmaradási esélyeiket.

Parádés mérkőzést hozott a Klassiker

A szombati játéknap utolsó mérkőzésén a Borussia Dortmund a Bayern Münchent fogadta, a 2025-2026-os idény második Klassikerén. Az elsőt a bajorok nyerték 2-1-re, így volt is miért visszavágni a hazaiaknak, akiknek a tét nem lehetett más, mint a bajnoki címért folytatott harc. A címvédő pedig esélyeshez méltóan kezdte a találkozót, viszont már a 26. percben hátrányba került, amikor Nico Schlotterbeck megszerezte a vezetést, és ez egészen az első félidő végéig így is maradt.

A fordulást követően aztán rákapcsolt a Bayern, s Harry Kane révén hamar egyenlített, majd az angol válogatott klasszis büntetőjével a vezetést is magához vette. De nem adta fel a kihívó, s a 83. percben Daniel Svensson egy hasonlóan szép góllal 2-2-re módosította az állást. Az egyenlítést követően is folytatódott az adok-kapok, amiből végül a Bayern München jött ki jobban, hiszen Joshua Kimmich megszerezte a találkozó ötödik és egyben mindent eldöntő találatát.

A tavaszi Klassiker az őszihez hasonló színvonalat hozott, a Dortmund méltó ellenfele volt a Münchennek, ám a mai eredmény azt is jelenti, hogy a címvédő előnye már 11 pont a riválishoz képest.