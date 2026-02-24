Az olasz Serie A 26. fordulójában az AC Milan 1-0-s vereséget szenvedett a Parma ellen, ezzel a milánóiak augusztus óta tartó bajnoki veretlenségi sorozata megszakadt. Azonban a vasárnap esti találkozó már az elején szünetelt, hiszen a milánóiak angol válogatott középpályása, Ruben Loftus-Cheek súlyos sérülést szenvedett. A 30 éves futballistát a Parma kapusa, Edoardo Corvi tarolta le egy beadásnál, ennek következében pedig hordágyon vitték le a pályáról.

Ruben Loftus-Cheek a sérülés miatt lemaradhat a vb-ről

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A sérülés láttán a Parma játékosai egyből jelezték, hogy nagy a baj

Loftus-Cheek az ütközés következtében elterült a földön, a segítség pedig hamar megérkezett. Később nyakmerevítőben vitték le a pályáról, hogy a közeli kórházba szállítsák, ahol azt is megállapították, hogy nincs szó agyrázkódásról. Az AC Milan hivatalos közleménye szerint a középpályás súlyos arcsérülést szenvedett és eltört az állkapcsa, ezért hétfőn sikeres műtéten esett át.

Ruben jól van, és már kiengedték a kórházból. A becsült gyógyulási idő nagyjából nyolc hét.

A 30 éves játékos később fotót készített a fogsoráról, amit ki is posztolt az internetre.

Ruben Loftus-Cheek has successfully got surgery for his fractured jaw.



Wishing him a fast recovery. pic.twitter.com/4bOfKfhjRZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 23, 2026

Loftus-Cheek nagy árat fizethet a sérülésért

A nyolc hétig tartó kényszerpihenő azért is lehet fájdalmas, mivel a nyáron kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amelyen az angol játékos minden bizonnyal játszhatna. Thomas Tuchel szövetségi kapitány ráadásul kilenc év után meghívót küldött neki, októberben pedig pályára küldte a Wales elleni felkészülési találkozón.

Loftus-Cheek a Chelsea akadémiáján nevelkedett, azonban több kölcsönjáték után 2023-ban szerződött végleg az AC Milanhoz, amely mezét azóta 95 alkalommal húzhatta magára.