Ritkán beszélnek ennyire nyíltan a Liverpoolon belüli munkamegosztásról: Richard Hughes a klub hivatalos Reds Roundtable (Vörösök Kerekasztala) beszélgetésében elárulta, hol húzódik a határ sportigazgató és vezetőedző között, és milyen elvek mentén dolgozik együtt Arne Slottal. A Liverpool Echo beszámolója szerint Hughes egyértelművé tette, hogy a csapat összeállítása és a taktika kizárólag Slot hatáskörébe tartozik.

Richard Hughes hangsúlyozta: a Liverpoolnál alapelv, hogy a sportigazgató nem lépi át a szakmai döntések határát. Bár folyamatos párbeszédben van Arne Slot vezetőedzővel, a mérkőzésekhez kapcsolódó kérdések – kezdőcsapat, taktika, cserék – eldöntése mindig a vezetőedző felelőssége.

Arne Slot helye stabil Liverpoolban Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Arne Slot helye stabil Liverpoolban
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Liverpool Echo idézi Hughest, aki szerint fontos, hogy bár legyen véleménye, az időzítés kulcsfontosságú, és a mindennapi „ítélkezés” nem része a közös munkának. A hangsúly azon van, hogy a megfelelő emberrel együtt dolgozva közösen érjenek el eredményeket.

Nincs nyomás Arne Sloton – Hughes világosan üzent

Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója egyértelművé tette: a jelenlegi, hullámzó szezon ellenére nincs szó nyomásgyakorlásról Arne Slot irányába, és a klub vezetése nem kérdőjelezi meg a vezetőedző pozícióját.

„Alapvetően mindenki számára világos a klubnál, hogy a meccsnappal, a csapat kiválasztásával és a taktikával kapcsolatos döntések kizárólag a vezetőedző hatáskörébe tartoznak. Ez az ő területe, és nagyon fontos, hogy ebbe ne avatkozzunk bele” – fogalmazott Hughes a Reds Roundtable beszélgetésen.

A sportigazgató hangsúlyozta, hogy bár rendszeresen egyeztetnek Slotttal a csapat teljesítményéről, ezek a beszélgetések nem ellenőrzésként működnek.

Természetesen beszélünk a futballról és a teljesítményről, de mindig Arne vezeti ezeket a beszélgetéseket. Van véleményem, de tudni kell, mikor jön el a megfelelő pillanat annak megosztására.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a Liverpool jelenleg a tabellán mindössze hatodik, és a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért küzd, ami a nyári keretátalakítás után erős visszaesés.

A 450 millió fontos nyár: türelem és hosszú távú hit

Hughes továbbra is meg van győződve arról, hogy a nyáron elköltött mintegy 450 millió font hosszú távon megtérül, még akkor is, ha az eredmények nem azonnal jelentkeznek.

„Amikor megtalálod a megfelelő embert és hiszel benne, akkor az ítélkezés nem napi szinten történik. Együtt dolgozunk azért, hogy közösen érjünk el valamit” – magyarázta.

A sportigazgató szerint a jelentős átalakulás szükségszerűen időigényes folyamat, különösen a külföldről érkező fiatal játékosok esetében.

Alkalmazkodás a pályán és azon kívül

Hughes kiemelte, hogy az új igazolásoknak nemcsak a Premier League tempójához, hanem az angliai élethez is hozzá kell szokniuk.

Folyamatosan segítenünk kell a játékosokat a pályán kívüli beilleszkedésben is. Teljesen természetes, hogy fiatal futballistáknak, akik egy másik országból érkeznek, időre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak egy másfajta futballhoz és környezethez.

Példaként említette Florian Wirtzet és Hugo Ekitikét, akiknek teljesítménye az elmúlt időszakban látványosan javult.

Representatives from Liverpool FC including Technical Director Julian Ward (L), Sporting Director Richard Hughes (3R) and Michael Edwards (C) arrive at the funeral chapel for the wake of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in Gondomar, on the outskirts of Porto, on July 4, 2025. Liverpool forward Diogo Jota and his brother Andre Silva died in a car crash in northwestern Spain early July 3, sparking widespread grief just after the Portugal star had got married. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)
Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója (jobbról a harmadik) Gondomarban, 2025. július 4-én, a klub küldöttségének tagjaként
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

„Ezek a játékosok nem véletlenül vannak itt, mindannyian top futballisták. Teljes mértékben meg voltunk győződve a nyári munkánkról – nemcsak én, hanem mindenki a klubnál.”

Slot: „Richard megtalálja az egyensúlyt”

Arne Slot szintén megszólalt a beszélgetés során, és rendkívül pozitívan beszélt a Hughesszel való kapcsolatáról.

„Szinte napi szinten beszélünk egymással, és ettől még jobban megismerjük a másikat” – mondta a holland szakember.

Slot külön kiemelte, hogy Hughes támogatása nem jár állandó kontrollal.

Amikor szükségem van rá, mindig ott van. De soha nem érzem azt, hogy minden döntésemet folyamatosan figyelné vagy megítélné. Lehet, hogy megteszi – csak nagyon jól titkolja"

 – jegyezte meg mosolyogva.

Rennes' French defender #97 Jeremy Jacquet (C) fights for the ball with Nantes' Swedish goalkeeper #30 Patrik Carlgren (R) during the French L1 football match between Stade Rennais FC and FC Nantes at Roazhon Park stadium in Rennes, western France on April 18, 2025. (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)
A gondban lévő védelembe érkezik Jeremy Jacquet, de csak nyáron
Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Az edző szerint a sportigazgató egyik legnagyobb erénye az alázata.

„Dolgoztam már olyan sportigazgatókkal, akik elsősorban a saját igazolásaik sikerében voltak érdekeltek. Richard különlegessége az, hogy őt kizárólag az érdekli, hogy a Liverpool nyerjen – nem az, hogy az ő igazolásai jól nézzenek ki. Ez ritka, és nyugodtan kijelenthető, hogy alacsony az egója.”

Nem minden kérés teljesíthető azonnal

Hughes azt is elismerte, hogy a sérülések által sújtott védelem ellenére sem mindig tudják azonnal kielégíteni az edzői igényeket az átigazolási piacon.

„Nem mindig lehetséges, hogy minden eszközt azonnal a menedzser kezébe adjunk. Ez is a munkám része” – fogalmazott.

Ugyanakkor megerősítette: megszületett a megállapodás a Rennes védőjével, Jeremy Jacquet-val, aki körülbelül 60 millió fontért a nyáron csatlakozhat a Liverpoolhoz.

