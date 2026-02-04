Richard Hughes hangsúlyozta: a Liverpoolnál alapelv, hogy a sportigazgató nem lépi át a szakmai döntések határát. Bár folyamatos párbeszédben van Arne Slot vezetőedzővel, a mérkőzésekhez kapcsolódó kérdések – kezdőcsapat, taktika, cserék – eldöntése mindig a vezetőedző felelőssége.
A Liverpool Echo idézi Hughest, aki szerint fontos, hogy bár legyen véleménye, az időzítés kulcsfontosságú, és a mindennapi „ítélkezés” nem része a közös munkának. A hangsúly azon van, hogy a megfelelő emberrel együtt dolgozva közösen érjenek el eredményeket.
Nincs nyomás Arne Sloton – Hughes világosan üzent
Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója egyértelművé tette: a jelenlegi, hullámzó szezon ellenére nincs szó nyomásgyakorlásról Arne Slot irányába, és a klub vezetése nem kérdőjelezi meg a vezetőedző pozícióját.
„Alapvetően mindenki számára világos a klubnál, hogy a meccsnappal, a csapat kiválasztásával és a taktikával kapcsolatos döntések kizárólag a vezetőedző hatáskörébe tartoznak. Ez az ő területe, és nagyon fontos, hogy ebbe ne avatkozzunk bele” – fogalmazott Hughes a Reds Roundtable beszélgetésen.
A sportigazgató hangsúlyozta, hogy bár rendszeresen egyeztetnek Slotttal a csapat teljesítményéről, ezek a beszélgetések nem ellenőrzésként működnek.
Természetesen beszélünk a futballról és a teljesítményről, de mindig Arne vezeti ezeket a beszélgetéseket. Van véleményem, de tudni kell, mikor jön el a megfelelő pillanat annak megosztására.
Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a Liverpool jelenleg a tabellán mindössze hatodik, és a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért küzd, ami a nyári keretátalakítás után erős visszaesés.
A 450 millió fontos nyár: türelem és hosszú távú hit
Hughes továbbra is meg van győződve arról, hogy a nyáron elköltött mintegy 450 millió font hosszú távon megtérül, még akkor is, ha az eredmények nem azonnal jelentkeznek.
„Amikor megtalálod a megfelelő embert és hiszel benne, akkor az ítélkezés nem napi szinten történik. Együtt dolgozunk azért, hogy közösen érjünk el valamit” – magyarázta.
A sportigazgató szerint a jelentős átalakulás szükségszerűen időigényes folyamat, különösen a külföldről érkező fiatal játékosok esetében.
Alkalmazkodás a pályán és azon kívül
Hughes kiemelte, hogy az új igazolásoknak nemcsak a Premier League tempójához, hanem az angliai élethez is hozzá kell szokniuk.
Folyamatosan segítenünk kell a játékosokat a pályán kívüli beilleszkedésben is. Teljesen természetes, hogy fiatal futballistáknak, akik egy másik országból érkeznek, időre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak egy másfajta futballhoz és környezethez.
Példaként említette Florian Wirtzet és Hugo Ekitikét, akiknek teljesítménye az elmúlt időszakban látványosan javult.
„Ezek a játékosok nem véletlenül vannak itt, mindannyian top futballisták. Teljes mértékben meg voltunk győződve a nyári munkánkról – nemcsak én, hanem mindenki a klubnál.”
Slot: „Richard megtalálja az egyensúlyt”
Arne Slot szintén megszólalt a beszélgetés során, és rendkívül pozitívan beszélt a Hughesszel való kapcsolatáról.
„Szinte napi szinten beszélünk egymással, és ettől még jobban megismerjük a másikat” – mondta a holland szakember.
Slot külön kiemelte, hogy Hughes támogatása nem jár állandó kontrollal.
Amikor szükségem van rá, mindig ott van. De soha nem érzem azt, hogy minden döntésemet folyamatosan figyelné vagy megítélné. Lehet, hogy megteszi – csak nagyon jól titkolja"
– jegyezte meg mosolyogva.
Az edző szerint a sportigazgató egyik legnagyobb erénye az alázata.
„Dolgoztam már olyan sportigazgatókkal, akik elsősorban a saját igazolásaik sikerében voltak érdekeltek. Richard különlegessége az, hogy őt kizárólag az érdekli, hogy a Liverpool nyerjen – nem az, hogy az ő igazolásai jól nézzenek ki. Ez ritka, és nyugodtan kijelenthető, hogy alacsony az egója.”
Nem minden kérés teljesíthető azonnal
Hughes azt is elismerte, hogy a sérülések által sújtott védelem ellenére sem mindig tudják azonnal kielégíteni az edzői igényeket az átigazolási piacon.
„Nem mindig lehetséges, hogy minden eszközt azonnal a menedzser kezébe adjunk. Ez is a munkám része” – fogalmazott.
Ugyanakkor megerősítette: megszületett a megállapodás a Rennes védőjével, Jeremy Jacquet-val, aki körülbelül 60 millió fontért a nyáron csatlakozhat a Liverpoolhoz.
- Még több cikk