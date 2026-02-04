Richard Hughes hangsúlyozta: a Liverpoolnál alapelv, hogy a sportigazgató nem lépi át a szakmai döntések határát. Bár folyamatos párbeszédben van Arne Slot vezetőedzővel, a mérkőzésekhez kapcsolódó kérdések – kezdőcsapat, taktika, cserék – eldöntése mindig a vezetőedző felelőssége.

Arne Slot helye stabil Liverpoolban

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Liverpool Echo idézi Hughest, aki szerint fontos, hogy bár legyen véleménye, az időzítés kulcsfontosságú, és a mindennapi „ítélkezés” nem része a közös munkának. A hangsúly azon van, hogy a megfelelő emberrel együtt dolgozva közösen érjenek el eredményeket.

Nincs nyomás Arne Sloton – Hughes világosan üzent

Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója egyértelművé tette: a jelenlegi, hullámzó szezon ellenére nincs szó nyomásgyakorlásról Arne Slot irányába, és a klub vezetése nem kérdőjelezi meg a vezetőedző pozícióját.

„Alapvetően mindenki számára világos a klubnál, hogy a meccsnappal, a csapat kiválasztásával és a taktikával kapcsolatos döntések kizárólag a vezetőedző hatáskörébe tartoznak. Ez az ő területe, és nagyon fontos, hogy ebbe ne avatkozzunk bele” – fogalmazott Hughes a Reds Roundtable beszélgetésen.

A sportigazgató hangsúlyozta, hogy bár rendszeresen egyeztetnek Slotttal a csapat teljesítményéről, ezek a beszélgetések nem ellenőrzésként működnek.

Természetesen beszélünk a futballról és a teljesítményről, de mindig Arne vezeti ezeket a beszélgetéseket. Van véleményem, de tudni kell, mikor jön el a megfelelő pillanat annak megosztására.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a Liverpool jelenleg a tabellán mindössze hatodik, és a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért küzd, ami a nyári keretátalakítás után erős visszaesés.

A 450 millió fontos nyár: türelem és hosszú távú hit

Hughes továbbra is meg van győződve arról, hogy a nyáron elköltött mintegy 450 millió font hosszú távon megtérül, még akkor is, ha az eredmények nem azonnal jelentkeznek.

„Amikor megtalálod a megfelelő embert és hiszel benne, akkor az ítélkezés nem napi szinten történik. Együtt dolgozunk azért, hogy közösen érjünk el valamit” – magyarázta.