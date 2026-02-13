Raheem Sterling a sajtóhírek szerint január végén közös megegyezéssel bontott szerződést a Chelsea-vel, pedig még 18 hónap hátra volt a kontraktusából – ez tette lehetővé, hogy a Feyenoord transzferdíj nélkül vigye el.

A 82-szeres angol válogatott Sterling Hollandiában próbál szerencsét

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A rövid távú szerződés a klub és a játékos részéről is rugalmas megoldás: Sterling a Feyenoord weboldalán arról beszélt, hogy volt ideje átgondolni a következő lépést, és izgatottan várja, hogy külföldön bizonyítson.

82 válogatottság, négy PL-cím, MBE – nagy név érkezett Rotterdamba

A Feyenoord hangsúlyozta, hogy Sterling négyszeres Premier League-győztes, és a neve mellett szereplő MBE brit kitüntetést is viseli.

Mi az az MBE?

Raheem Sterling 2021-ben kapta meg az MBE (Member of the Order of the British Empire) brit állami kitüntetést, miután az angol válogatott és klubcsapatai sikerei mellett következetesen felszólalt a rasszizmus ellen, és aktívan kiállt a társadalmi egyenlőség mellett. A Manchester City játékosaként nyíltan bírálta a médiában tapasztalható kettős mércét a fekete futballistákkal szemben, a Black Lives Matter-mozgalom idején pedig az egyik legismertebb sportolói hang lett Angliában. Emellett jelentős összegekkel támogatott hátrányos helyzetű fiatalokat, ösztöndíjakat és közösségi programokat finanszírozott, különösen londoni gyerekek számára, hangsúlyozva, hogy a pályán kívül is felelőssége van példaképként.

A legfontosabb szám azonban a nemzetközi rutin: Sterling 82 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban. Pályafutása során a Liverpool mellett megfordult a Manchester Cityben és a Chelsea-ben is, a közelmúltban pedig kölcsönben az Arsenalnál szerepelt; a legutóbbi tétmeccsét is ott játszotta.

Raheem Sterling számára jön az új kihívás

A történet külön érdekessége, hogy a Feyenoord Arne Slot korábbi csapata: a holland edző 2021 és 2024 között irányította a rotterdamiakat, mielőtt a Liverpool vezetőedzője lett. Most viszont már Robin van Persie vezeti a Feyenoordot, aki a klub közleményében Sterlingről úgy fogalmazott: olyan futballistát kapnak, aki a minőségével különbséget tud jelenteni a pályán, és a rutinja az öltözőben is érték.