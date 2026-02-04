De miért is igazolna Mohamed Szalah Szaúd-Arábiába? A szaúdi élvonal egyik legnagyobb visszhangot kiváltó döntése volt, hogy Karim Benzema közös megegyezéssel elhagyta az Al-Ittihadot, majd a rivális Al-Hilalhoz igazolt. A klub számára ez különösen fájdalmas veszteség, hiszen a bajnokságban csak a középmezőnyben szerepel, miközben elveszítette legismertebb játékosát is.

Mohamed Szalah gyengébb idényt fut a Liverpoolban, egyáltalán nem kizárt a nyári távozása

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az Al-Ittihad vezetése nem titkoltan új világsztárban gondolkodik. Olyan futballistában, aki szakmailag és marketingértékben is képes pótolni Benzemát.

Szalah ismét célkeresztben, feszültség Ronaldo körül

A hírek szerint Mohamed Szalah újra képbe került Rijádban. A szaúdi klub már korábban is próbálkozott a megszerzésével: 2024-ben a Liverpool állítólag egy 150 millió fontos ajánlatot is visszautasított.

A mostani spekulációkat erősíti, hogy Szalah szezonja nem alakult eddig a legjobban, ráadásul korábban nyilvánosan is elégedetlenségének adott hangot a liverpooli szerepkörével kapcsolatban.

A szaúdi bajnokságon belüli átrendeződés nemcsak az Al-Ittihadot érinti. Külföldi sajtóhírek szerint Cristiano Ronaldo sem teljesen elégedett az Al-Nasszrnál: a portugál sztár állítólag odáig ment, hogy bojkottált egy bajnokit, és nem volt hajlandó pályára lépni.

Ronaldo bajnokesélyes csapatban szeretne futballozni

Fotó: WUN SUEN / AFP

A háttérben főleg az állhat, hogy Ronaldo úgy érzi: a liga hátterét is adó pénzügyi-központi rendszer nem egyenlően bánik a klubokkal. Az egyik kulcsszereplő ebben a PIF, vagyis a Public Investment Fund: Szaúd-Arábia állami befektetési alapja, amely a szaúdi futball nagy részét is finanszírozza, és több topklub működésére, keretére, átigazolásaira is komoly befolyással bír. Ronaldo és köre szerint az Al-Nasszr kevesebb támogatást és erősítést kap, miközben a riválisok – különösen az Al-Hilal – látványosan kedvezőbb helyzetbe kerülnek.

Kanté távozása hivatalos

Közben hivatalossá vált, hogy N’Golo Kanté elhagyta az Al-Ittihadot: a világbajnok francia középpályás a Fenerbahcéhez szerződött. A török klub szerdán jelentette be az átigazolást.

A 34 éves játékos két és fél év után tér vissza Európába. Az Al-Ittihad megerősítette Kanté távozását, és jelezte, hogy Jusszef en-Nesziri érkezett, aki Benzema posztját veszi át.