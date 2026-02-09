A beszámolók szerint a tragédiát Szalah nagybátyja, Abdel Aziz Al Bambi erősítette meg, aki a Mohamed Szalah Ifjúsági Központ elnöke is. A család részéről imákat kértek az elhunytért, irgalmat és megbocsátást kérve számára - írja a Tribuna.com.

Szalah és Szoboszlai a Liverpool mezében

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szalah gyászol: temetés Nagrigban, nagy részvételre készülnek

A temetési ima a tervek szerint a Nagrig faluban található Musa Nagymecsetben lesz, ezt követően azonnal sor kerül a temetésre. A helyi közösségben várhatóan sokan jelennek meg, hiszen Szalah a település legnagyobb büszkeségei közé tartozik.

Szalah vasárnap este még pályára lépett a Liverpool színeiben a Manchester City elleni Premier League-mérkőzésen, és egyelőre nem egyértelmű, hogy a sűrű klubprogramja miatt időben haza tud-e utazni Egyiptomba a búcsúztatásra.

A 33 éves támadó Egyiptom történetének legeredményesebb válogatott gólszerzője, szülőhelyén pedig régóta különleges tisztelet övezi: Nagrigban ifjúsági központot alapított, amely a helyi tehetségek fejlődését segíti.