A Kecskemét elleni vereséget követően távozik a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzői posztjáról Aczél Zoltán. Az 58 éves szakember 2025. május 30-án vette át a csapat irányítását. A magyar válogatott korábbi szövetségi edzője 16 Merkantil Bank Liga NB II-es bajnoki mérkőzésen és 2 MOL Magyar Kupa-összecsapáson ült a kispadon. Irányításával 7 győzelmet, 5 döntetlent és 6 vereséget ért el az együttes.

Fotó: GEMES SANDOR / Szeged-Csanád Grosics Akadémia

A Szeged most valószínűleg új vezetőedzőt keres

Az NB II-es csapat most a szakmai stáb irányításával készül a bajnokság folytatására. A 16. forduló után a szegediek a tabellán a hetedik helyen állnak, utolsó négy bajnokijukon csak két pontot szereztek.