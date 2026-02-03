Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Ezt látnia kell!

Ez nem vicc! Háború kezdődhet két ország között – mutatjuk!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Még szinte el sem kezdődött az NB II-es tavaszi idény, máris kirúgtak egy vezetőedzőt. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia megválik Aczél Zoltán vezetőedzőtől.

A Kecskemét elleni vereséget követően távozik a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzői posztjáról Aczél Zoltán. Az 58 éves szakember 2025. május 30-án vette át a csapat irányítását. A magyar válogatott korábbi szövetségi edzője 16 Merkantil Bank Liga NB II-es bajnoki mérkőzésen és 2 MOL Magyar Kupa-összecsapáson ült a kispadon. Irányításával 7 győzelmet, 5 döntetlent és 6 vereséget ért el az együttes.

A Szeged megvált a vezetőedzőtől
A Szeged megvált a vezetőedzőtől
Fotó: GEMES SANDOR / Szeged-Csanád Grosics Akadémia

A Szeged most valószínűleg új vezetőedzőt keres

Az NB II-es csapat most a szakmai stáb irányításával készül a bajnokság folytatására. A 16. forduló után a szegediek a tabellán a hetedik helyen állnak, utolsó négy bajnokijukon csak két pontot szereztek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!