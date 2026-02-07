Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros már az első félidőben kivégezte az Újpestet a szombati derbin, a lila-fehérek tehetetlensége pedig nemcsak a pályán, hanem a nyilatkozatokban is megmutatkozott. Szélesi Zoltánnak a 3-0-s zakó után Dárdai Pál még a meccs előtt megfogalmazott, kőkemény szavaira is reagálnia kellett, miközben Robbie Keane már a bajnoki címről és a szurkolók büszkeségéről beszélt.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szélesi Zoltánnak nemcsak a háromgólos vereséggel, hanem a sportigazgató Dárdai Pál előzetes kritikájával is szembe kellett néznie. Dárdai ugyanis kerek perec kijelentette: az Újpestnél megszűnt az a győztes aura, ami régen jellemezte a klubot, és „belülről, az irodából” kellene újraépíteni a sikertől sugárzó mentalitást.

Szélesi Zoltánnak a derbi után nem volt sok oka a mosolygásra Fotó: Polyák Attila
Szélesi Zoltánnak a derbi után nem volt sok oka a mosolygásra
Fotó: Polyák Attila

Szélesi a lefújás után nem próbálta védeni a védhetetlent. Úgy fogalmazott, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat évek óta tartó döcögését, és a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerte: 

A győztes mentalitás az nem csak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett. Célunk, hogy ezt bennük megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti.

Az újpesti tréner részletesen kitért a taktikai kudarcra is. Elmondta, hogy a nyomásgyakorlás a Ferencváros védőire egyáltalán nem történt meg, így a hazaiak könnyen hozták ki a labdákat a szélre. Szélesi szerint ez egy „típusprobléma”, amire külön készültek az edzéseken, mégis mindhárom gólt a jobb oldalról kapták. „Úgy néz ki, hogy nem a legjobban sikerült, ezért is nyúltam bele a csapatba már a szünetben” – tette hozzá önkritikusan.

Ferencvárosi TC - Újpest, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiÚjpest, NB I, 21. forduló, Groupama Aréna, Budapest, 2026.02.07.
Fotó: Polyák Attila

A történelmi, immár 32 meccses nyeretlenségi szériával kapcsolatban Szélesi őszintén vallott az érzéseiről: 

Szűk tíz esztendőt ebből újpesti szurkolóként néztem a tévé előtt ülve, úgy sem volt jó. S elárulom, most a kispadon ülve sem jobb... Egy teljesen újfajta munkába kezdtünk, ez akkora lenne a jó, ha jönnének mellé az eredmények is. A Fradi előrébb tart, ez nem is kérdés. Megpróbálunk minden nap azért dolgozni, hogy a különbség csökkenjen. Egyelőre a beletett munka nem látszik az eredményeken, pedig a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza ellen esélyünk volt.

– mondta az újpestiek edzője, akivel a csapat a Nyíregyháza ellen 1-1-es döntetlent ért el, majd a felcsútiak ellen 1-0-s vereséget szenvedett.

Robbie Keane: Bevehetetlen erőddé tesszük a Groupamát

A túloldalon Robbie Keane, a Ferencváros ír mestere a Fradi.hu beszámolója szerint a fellegekben járt a magabiztos győzelem után. Az egykori világklasszis csatár nemcsak a három pontnak, hanem a rivális feletti diadalnak is örült.

A hangulatra nem lehetett panasz a Ferencváros-Újpest csúcsderbin Fotó: Polyák Attila
A hangulatra nem lehetett panasz a Ferencváros-Újpest csúcsderbin
Fotó: Polyák Attila

Nagyon boldog vagyok, elégedett lehetek a teljesítménnyel, és örömöt tudtunk szerezni a szurkolóinknak is. Ha találkoznak az Újpest-drukkerekkel, lesz mivel kérkedniük. Nekik ajánlom ezt a győzelmet

 – kezdte Keane.

Az ír szakember elmondta, hogy edzőként és korábban játékosként is mindig hitt abban, hogy csapata a tabella élére áll. Külön kiemelte a debütáló Osváth Attilát, aki nagyszerű adottságaival és energiájával új területeket nyitott meg a Fradi előtt.

Keane hangsúlyozta, hogy a csütörtöki edzésen külön gyakorolták a szélekről érkező beadásokat, mert tudták, hogy Franko Kovacevic más típusú kiszolgálást igényel, mint a korábbi csatárok.

Ferencvárosi TC - Újpest, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiÚjpest, NB I, 21. forduló, Groupama Aréna, Budapest, 2026.02.07.
Fotó: Polyák Attila

A mester a hazai pálya erejéről is szenvedélyesen beszélt: „Bevehetetlen erőddé kell tennünk a Groupama Arénát, főleg, ha ilyen szurkolók állnak mögöttünk” – adta ki a jelszót.

Hozzátette, a derbi előtt egyáltalán nem foglalkozott motivációs beszédekkel, mert szerinte aki egy ilyen rangadó előtt nem elég éhes a sikerre, azzal súlyos bajok vannak

Azt mondtam csak a fiúknak, hogy ne magára az eseményre koncentráljanak, hanem csak játsszák a játékot. Ezt a mérkőzést fejben kell megnyerni.

Mi vár Keane és Szélesi csapatára?

Míg az Újpest a szakadék szélén táncol, a Ferencváros számára a határ a csillagos ég. Szélesi Zoltánék előtt kőkemény hetek állnak, hogy feljebb tudjanak kerülni a tabellán. A következő két hazai fellépés vízválasztó lesz: a harmadik helyezett Debrecen ellen a pontszerzés is bravúrnak számítana, a Diósgyőr ellen viszont már nem lehet hibázni a Megyeri úton, ott a győzelem egyszerűen kötelező.

A túloldalon Robbie Keane együttese egészen más problémákkal küzd: a zöld-fehérek a tabella éléről várhatják a folytatást, de pihenésre nincs idő. A Fradi ugyanis kettős terhelés alatt áll: a bajnoki menetelés mellett jön az európai kupatavasz is, ahol a bolgár Ludogorec lesz az ellenfél. A cél egyértelmű: megőrizni a vezetést a bajnokságban a Győrrel szemben, és kiharcolni a továbbjutást a bolgárok ellen.

  • Még több cikk
Böde szenzációs poénnal búcsúztatta a Fradi új szerzeményét
A Fradi elintézte az Újpestet, a tabella élére állt — videó
Dárdai Pál megdöbbentő őszinteséggel beszélt az Újpestről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!