A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szélesi Zoltánnak nemcsak a háromgólos vereséggel, hanem a sportigazgató Dárdai Pál előzetes kritikájával is szembe kellett néznie. Dárdai ugyanis kerek perec kijelentette: az Újpestnél megszűnt az a győztes aura, ami régen jellemezte a klubot, és „belülről, az irodából” kellene újraépíteni a sikertől sugárzó mentalitást.

Szélesi Zoltánnak a derbi után nem volt sok oka a mosolygásra

Fotó: Polyák Attila

Szélesi a lefújás után nem próbálta védeni a védhetetlent. Úgy fogalmazott, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat évek óta tartó döcögését, és a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerte:

A győztes mentalitás az nem csak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett. Célunk, hogy ezt bennük megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti.

Az újpesti tréner részletesen kitért a taktikai kudarcra is. Elmondta, hogy a nyomásgyakorlás a Ferencváros védőire egyáltalán nem történt meg, így a hazaiak könnyen hozták ki a labdákat a szélre. Szélesi szerint ez egy „típusprobléma”, amire külön készültek az edzéseken, mégis mindhárom gólt a jobb oldalról kapták. „Úgy néz ki, hogy nem a legjobban sikerült, ezért is nyúltam bele a csapatba már a szünetben” – tette hozzá önkritikusan.

Fotó: Polyák Attila

A történelmi, immár 32 meccses nyeretlenségi szériával kapcsolatban Szélesi őszintén vallott az érzéseiről:

Szűk tíz esztendőt ebből újpesti szurkolóként néztem a tévé előtt ülve, úgy sem volt jó. S elárulom, most a kispadon ülve sem jobb... Egy teljesen újfajta munkába kezdtünk, ez akkora lenne a jó, ha jönnének mellé az eredmények is. A Fradi előrébb tart, ez nem is kérdés. Megpróbálunk minden nap azért dolgozni, hogy a különbség csökkenjen. Egyelőre a beletett munka nem látszik az eredményeken, pedig a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza ellen esélyünk volt.

– mondta az újpestiek edzője, akivel a csapat a Nyíregyháza ellen 1-1-es döntetlent ért el, majd a felcsútiak ellen 1-0-s vereséget szenvedett.

Robbie Keane: Bevehetetlen erőddé tesszük a Groupamát

A túloldalon Robbie Keane, a Ferencváros ír mestere a Fradi.hu beszámolója szerint a fellegekben járt a magabiztos győzelem után. Az egykori világklasszis csatár nemcsak a három pontnak, hanem a rivális feletti diadalnak is örült.