A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szélesi Zoltánnak nemcsak a háromgólos vereséggel, hanem a sportigazgató Dárdai Pál előzetes kritikájával is szembe kellett néznie. Dárdai ugyanis kerek perec kijelentette: az Újpestnél megszűnt az a győztes aura, ami régen jellemezte a klubot, és „belülről, az irodából” kellene újraépíteni a sikertől sugárzó mentalitást.
Szélesi a lefújás után nem próbálta védeni a védhetetlent. Úgy fogalmazott, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat évek óta tartó döcögését, és a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elismerte:
A győztes mentalitás az nem csak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett. Célunk, hogy ezt bennük megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti.
Az újpesti tréner részletesen kitért a taktikai kudarcra is. Elmondta, hogy a nyomásgyakorlás a Ferencváros védőire egyáltalán nem történt meg, így a hazaiak könnyen hozták ki a labdákat a szélre. Szélesi szerint ez egy „típusprobléma”, amire külön készültek az edzéseken, mégis mindhárom gólt a jobb oldalról kapták. „Úgy néz ki, hogy nem a legjobban sikerült, ezért is nyúltam bele a csapatba már a szünetben” – tette hozzá önkritikusan.
A történelmi, immár 32 meccses nyeretlenségi szériával kapcsolatban Szélesi őszintén vallott az érzéseiről:
Szűk tíz esztendőt ebből újpesti szurkolóként néztem a tévé előtt ülve, úgy sem volt jó. S elárulom, most a kispadon ülve sem jobb... Egy teljesen újfajta munkába kezdtünk, ez akkora lenne a jó, ha jönnének mellé az eredmények is. A Fradi előrébb tart, ez nem is kérdés. Megpróbálunk minden nap azért dolgozni, hogy a különbség csökkenjen. Egyelőre a beletett munka nem látszik az eredményeken, pedig a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza ellen esélyünk volt.
– mondta az újpestiek edzője, akivel a csapat a Nyíregyháza ellen 1-1-es döntetlent ért el, majd a felcsútiak ellen 1-0-s vereséget szenvedett.
Robbie Keane: Bevehetetlen erőddé tesszük a Groupamát
A túloldalon Robbie Keane, a Ferencváros ír mestere a Fradi.hu beszámolója szerint a fellegekben járt a magabiztos győzelem után. Az egykori világklasszis csatár nemcsak a három pontnak, hanem a rivális feletti diadalnak is örült.
Nagyon boldog vagyok, elégedett lehetek a teljesítménnyel, és örömöt tudtunk szerezni a szurkolóinknak is. Ha találkoznak az Újpest-drukkerekkel, lesz mivel kérkedniük. Nekik ajánlom ezt a győzelmet
– kezdte Keane.
Az ír szakember elmondta, hogy edzőként és korábban játékosként is mindig hitt abban, hogy csapata a tabella élére áll. Külön kiemelte a debütáló Osváth Attilát, aki nagyszerű adottságaival és energiájával új területeket nyitott meg a Fradi előtt.
Keane hangsúlyozta, hogy a csütörtöki edzésen külön gyakorolták a szélekről érkező beadásokat, mert tudták, hogy Franko Kovacevic más típusú kiszolgálást igényel, mint a korábbi csatárok.
A mester a hazai pálya erejéről is szenvedélyesen beszélt: „Bevehetetlen erőddé kell tennünk a Groupama Arénát, főleg, ha ilyen szurkolók állnak mögöttünk” – adta ki a jelszót.
Hozzátette, a derbi előtt egyáltalán nem foglalkozott motivációs beszédekkel, mert szerinte aki egy ilyen rangadó előtt nem elég éhes a sikerre, azzal súlyos bajok vannak
Azt mondtam csak a fiúknak, hogy ne magára az eseményre koncentráljanak, hanem csak játsszák a játékot. Ezt a mérkőzést fejben kell megnyerni.
Mi vár Keane és Szélesi csapatára?
Míg az Újpest a szakadék szélén táncol, a Ferencváros számára a határ a csillagos ég. Szélesi Zoltánék előtt kőkemény hetek állnak, hogy feljebb tudjanak kerülni a tabellán. A következő két hazai fellépés vízválasztó lesz: a harmadik helyezett Debrecen ellen a pontszerzés is bravúrnak számítana, a Diósgyőr ellen viszont már nem lehet hibázni a Megyeri úton, ott a győzelem egyszerűen kötelező.
A túloldalon Robbie Keane együttese egészen más problémákkal küzd: a zöld-fehérek a tabella éléről várhatják a folytatást, de pihenésre nincs idő. A Fradi ugyanis kettős terhelés alatt áll: a bajnoki menetelés mellett jön az európai kupatavasz is, ahol a bolgár Ludogorec lesz az ellenfél. A cél egyértelmű: megőrizni a vezetést a bajnokságban a Győrrel szemben, és kiharcolni a továbbjutást a bolgárok ellen.
