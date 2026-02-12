Endó Vataru kényszermegoldásként került a védelem jobb oldalára, miután Arne Slotnak komoly gondjai akadtak ezen a poszton: Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése, valamint Szoboszlai Dominik eltiltása miatt a szakember ismét rendhagyó húzásra kényszerült, és az eredetileg középpályás Endót nevezte jobbhátvédnek.
Szoboszlai végleg a jobbhátvéd poszton reked?
A japán futballista becsülettel helytállt a Sunderland elleni küzdelmes összecsapáson, ám valamivel több mint egyórányi játék után egy szerencsétlen ütközés során aláfordult a bokája.
A jelenet komoly aggodalmat keltett: Endót hosszasan ápolták a pályán, végül hordágyon kellett levinni. Helyére Joe Gomez érkezett, aki maga is csak nemrég tért vissza csípőproblémája után. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Slot nem is próbálta szépíteni a helyzetet, és elismerte, hogy a sérülés „komolynak tűnik”.
Hogy mennyire súlyos, azt egyelőre nem tudjuk, hiszen a pontos vizsgálatok csak holnap következnek” – fogalmazott az edző. „De nem néz ki jól. Azt feltételezem, hogy hosszú, hosszú, hosszú időre kiesik. Hogy ez pontosan mit jelent, most még nehéz megmondani.”
Slot a TNT Sportsnak adott interjújában is hasonló hangnemben nyilatkozott. Rámutatott, hogy bár a Liverpool sérültlistája nem feltétlenül hosszabb más topcsapatokénál, a keret mélysége miatt az ilyen problémák sokkal hamarabb éreztetik hatásukat. „Talán nincs is olyan sok sérültünk, de nálunk ez hamarabb meglátszik, mert a keretünk nem olyan mély, mint néhány riválisé” – jegyezte meg.
A jobbhátvéd poszt körüli nehézségek különösen fájóak a szakmai stáb számára. Slot nyíltan beszélt arról, hogy ezen a területen már eddig is számos váratlan helyzet adódott, és Endó kiesése tovább szűkíti a lehetőségeket.
Ugyanakkor a holland tréner kiemelte játékosa mentalitását, amely szerinte tökéletesen példázza a csapat szellemiségét.
Már akkor is látszott, hogy komoly a baj, de ő maradt a pályán, és még egy pontrúgásnál védekezett. Ez mindent elmond róla és a csapat mentalitásáról. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül megnyertük a mérkőzést”
– hangsúlyozta Slot.
Endo várhatóan a hét folyamán részletes vizsgálatokon és képalkotó eljárásokon esik át, amelyek pontosabb képet adhatnak a sérülés jellegéről. Az első reakciók azonban hosszabb kihagyást vetítenek előre, ami nemcsak a védelem jobb oldalán, hanem a középpályán is komoly fejtörést okozhat a Liverpool számára.
Az új helyzet különösen kellemetlen, hiszen a Vörösökre FA-kupa-mérkőzés vár a Brighton ellen. Slot a hazai kupasorozatokban gyakran él rotációval, ám Endó kiesése jelentősen leszűkítheti a variációs lehetőségeket. Bár a fiatal Trey Nyoni előtt újabb lehetőség nyílhat, reálisabb forgatókönyv, hogy a rutinos középpályások – Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister – vállára még nagyobb teher nehezedik.
Miközben a szurkolók és a szakmai stáb a hivatalos diagnózisra vár, az edző nyilatkozatai alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Endó Vataru hosszabb időre kidőlt. Ez újabb komoly próbatétel elé állíthatja Arne Slot csapatát egy olyan időszakban, amikor minden poszton szükség lenne a stabilitásra és a megfelelő mélységre.
