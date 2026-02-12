Endó Vataru kényszermegoldásként került a védelem jobb oldalára, miután Arne Slotnak komoly gondjai akadtak ezen a poszton: Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése, valamint Szoboszlai Dominik eltiltása miatt a szakember ismét rendhagyó húzásra kényszerült, és az eredetileg középpályás Endót nevezte jobbhátvédnek.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosa lett

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai végleg a jobbhátvéd poszton reked?

A japán futballista becsülettel helytállt a Sunderland elleni küzdelmes összecsapáson, ám valamivel több mint egyórányi játék után egy szerencsétlen ütközés során aláfordult a bokája.

A jelenet komoly aggodalmat keltett: Endót hosszasan ápolták a pályán, végül hordágyon kellett levinni. Helyére Joe Gomez érkezett, aki maga is csak nemrég tért vissza csípőproblémája után. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Slot nem is próbálta szépíteni a helyzetet, és elismerte, hogy a sérülés „komolynak tűnik”.

Hogy mennyire súlyos, azt egyelőre nem tudjuk, hiszen a pontos vizsgálatok csak holnap következnek” – fogalmazott az edző. „De nem néz ki jól. Azt feltételezem, hogy hosszú, hosszú, hosszú időre kiesik. Hogy ez pontosan mit jelent, most még nehéz megmondani.”

Slot a TNT Sportsnak adott interjújában is hasonló hangnemben nyilatkozott. Rámutatott, hogy bár a Liverpool sérültlistája nem feltétlenül hosszabb más topcsapatokénál, a keret mélysége miatt az ilyen problémák sokkal hamarabb éreztetik hatásukat. „Talán nincs is olyan sok sérültünk, de nálunk ez hamarabb meglátszik, mert a keretünk nem olyan mély, mint néhány riválisé” – jegyezte meg.

Endó Vataru hosszú időre kiesett

Fotó: Andy Buchanan/AFP

A jobbhátvéd poszt körüli nehézségek különösen fájóak a szakmai stáb számára. Slot nyíltan beszélt arról, hogy ezen a területen már eddig is számos váratlan helyzet adódott, és Endó kiesése tovább szűkíti a lehetőségeket.

Ugyanakkor a holland tréner kiemelte játékosa mentalitását, amely szerinte tökéletesen példázza a csapat szellemiségét.

Már akkor is látszott, hogy komoly a baj, de ő maradt a pályán, és még egy pontrúgásnál védekezett. Ez mindent elmond róla és a csapat mentalitásáról. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül megnyertük a mérkőzést”

– hangsúlyozta Slot.