Szombat este az angol labdarúgó FA-kupa negyedik fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool a Brighton csapatát fogadta az Anfielden. A találkozó első félidejében Kerkez Milos gyönyörű gólpasszt adott, majd a második játékrész elején Szoboszlai lőtt egy újabb hatalmas gólt, a Liverpool végül 3-0-s győzelmet aratott és továbbjutott a legjobb 16 közé.

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Liverpool Sunderland elleni bajnokiját, Kerkez Milos pedig a kispadról nézte végig csapata hét közi győzelmét, most azonban mindkét magyar válogatott játékos visszatért a Mersey-parti csapat kezdőjébe. 

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is alapember a Liverpool együttesében
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is alapember a Liverpool együttesében
Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlai és Kerkez is parádézott a Liverpoolban

Az utóbbi időben rengetegen vitáztak arról, hogy Szoboszlait vétek jobbhátvédként játszani, mert a kreativitása nem érvényesül annyira, mint a középpályán. Ezt végre a Liverpool edzője is meghallotta, mert bár a csapatnak minden jobbhátvédje sérült, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal az eredeti posztján játszott, a védelembe pedig Curtis Jones került be. 

A találkozó elején a Liverpool akarata érvényesült, az első nagyon helyzetre pedig a 12. percig kellett várni. Virgil van Dijk indította a mélységből beinduló Kerkez Milost, aki betört a tizenhatoson belülre, majd egy csellel két Brighton-védőt is elfektetett, a kilencméteres lövése azonban elakadt a kapu elé befutó Cody Gakpóban. A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, de Arne Slot csapata komoly helyzeteket nem tudott kidolgozni. A 35. percben aztán megdörrent az Anfield közönsége, miután Szoboszlai bal oldali szabadrúgása után Gakpo fejelt gólt négy méterről, azonban a holland támadó gólját les miatt érvénytelenítette Stuart Attwell játékvezető. 

Gakpo gólját les miatt érvénytelenítették az első félidőben
Gakpo gólját les miatt érvénytelenítették az első félidőben
Fotó: AFP/Darren Staples

Három perccel később ismét Kerkez villant. Van Dijk tálalt egy remek hosszú labdát a magyar balhátvéd elé, aki mellel maga elé tette azt, majd 13 méterről kapura bombázott, de Jason Steele bravúrral kipiszkálta a léc alá tartó labdát. 

A 42. percben aztán megszerezte a vezetést a Liverpool.

A bal szélen felfutó Kerkez elé került a labda, aki tökéletesen centerezett középre, az érkező Curtis Jones pedig öt méterről a hálóba pörgette a labdát (1-0). 

A második félidőt jobban kezdte a Brighton, amely egyenlíthetett volna az 53. percben, de Alisson Becker bravúrral védeni tudta Lewis Dunk ötméteres fejesét. 

Három perccel később Szoboszlainak köszönhetően óriási lépést tett a Liverpool a győzelem felé. 

Gakpo adott egy harmincméteres keresztlabdát Mohamed Szalah-nak, aki érintés nélkül lekészítette az felfutó Szoboszlainak, aki így ziccerbe került, a magyar középpályás pedig állítás nélkül a kapu jobb oldalába bombázott (2-0). 

  • Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve ezzel a szezonbeli 10. gólját szerezte a Liverpool csapatában. 

A folytatásban támadásban maradt a Liverpool, a 67. percben pedig büntetőt kapott a Mersey-parti csapat. Mohamed Szalah tört be a tizenhatoson belülre, majd a német válogatott Pascal Gross lerántotta az egyiptomi támadót, a játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. A labdát Szoboszlai vette magához, aki dekázott párat, majd néhány másodperc múlva átnyújtotta azt Szalah-nak, aki odaállt a labda mögé, és óriási erővel a bal felső sarokba lőtt (3-0). 

A Liverpool ezt követően is támadásban maradt, és a 80. percben újabb gyönyörű gólt lőtt. Egy szép kontratámadás végén Gakpo tálalt a csereként beállt Rio Ngumoha elé, a 17 éves támadó gyönyörű gólt tekert a bal alsó sarokba, azonban a játékvezető les miatt – tévesen – érvénytelenítette a gólt. Ezt azonban nem lehetett korrigálni, ugyanis az FA-kupában nem alkalmazzák még a videobíró technológiát. 

Kerkez, Szalah és Szoboszlai is remekül futballozott
Kerkez, Szalah és Szoboszlai is remekül futballozott
Fotó: Darren Staples/AFP

Az utolsó szűk negyedórában Arne Slot több perememberének is lehetőséget adott, míg a Brighton ment előre a szépítésért, de nem tudott betalálni. A Liverpool így háromgólos győzelmet aratott és bejutott a legjobb 16 közé az FA-kupában. 

FA-Kupa, 4. forduló:
Liverpool-Brighton 3-0 (1-0)
gólszerzők: Jones (42.), Szoboszlai (56.), Szalah 68.-11-esből)

