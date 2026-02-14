Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta a Liverpool Sunderland elleni bajnokiját, Kerkez Milos pedig a kispadról nézte végig csapata hét közi győzelmét, most azonban mindkét magyar válogatott játékos visszatért a Mersey-parti csapat kezdőjébe.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is alapember a Liverpool együttesében

Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlai és Kerkez is parádézott a Liverpoolban

Az utóbbi időben rengetegen vitáztak arról, hogy Szoboszlait vétek jobbhátvédként játszani, mert a kreativitása nem érvényesül annyira, mint a középpályán. Ezt végre a Liverpool edzője is meghallotta, mert bár a csapatnak minden jobbhátvédje sérült, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal az eredeti posztján játszott, a védelembe pedig Curtis Jones került be.

A találkozó elején a Liverpool akarata érvényesült, az első nagyon helyzetre pedig a 12. percig kellett várni. Virgil van Dijk indította a mélységből beinduló Kerkez Milost, aki betört a tizenhatoson belülre, majd egy csellel két Brighton-védőt is elfektetett, a kilencméteres lövése azonban elakadt a kapu elé befutó Cody Gakpóban. A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, de Arne Slot csapata komoly helyzeteket nem tudott kidolgozni. A 35. percben aztán megdörrent az Anfield közönsége, miután Szoboszlai bal oldali szabadrúgása után Gakpo fejelt gólt négy méterről, azonban a holland támadó gólját les miatt érvénytelenítette Stuart Attwell játékvezető.

Gakpo gólját les miatt érvénytelenítették az első félidőben

Fotó: AFP/Darren Staples

Három perccel később ismét Kerkez villant. Van Dijk tálalt egy remek hosszú labdát a magyar balhátvéd elé, aki mellel maga elé tette azt, majd 13 méterről kapura bombázott, de Jason Steele bravúrral kipiszkálta a léc alá tartó labdát.

A 42. percben aztán megszerezte a vezetést a Liverpool.

A bal szélen felfutó Kerkez elé került a labda, aki tökéletesen centerezett középre, az érkező Curtis Jones pedig öt méterről a hálóba pörgette a labdát (1-0).

A második félidőt jobban kezdte a Brighton, amely egyenlíthetett volna az 53. percben, de Alisson Becker bravúrral védeni tudta Lewis Dunk ötméteres fejesét.

Három perccel később Szoboszlainak köszönhetően óriási lépést tett a Liverpool a győzelem felé.

Gakpo adott egy harmincméteres keresztlabdát Mohamed Szalah-nak, aki érintés nélkül lekészítette az felfutó Szoboszlainak, aki így ziccerbe került, a magyar középpályás pedig állítás nélkül a kapu jobb oldalába bombázott (2-0).