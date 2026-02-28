Live
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Papíron könnyű feladat vár a címvédő Liverpoolra, amely hazai pályán a West Ham United csapatát fogadja az angol labdarúgó Premier League 28. fordulójában. Bár az elmúlt napokban olyan hírek jelentek meg, miszerint Szoboszlai Dominik megsérült, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is bekerült a Vörösök kezdőcsapatába.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool jó esélyekkel várhatta a szombati bajnokit, ugyanis húsz ponttal gyűjtött eddig többet ebben a Premier League-idényben, mint a kieső helyen álló West Ham United. Arne Slot együttese ráadásul tíz meccs óta veretlen a londoni riválissal szemben, amely legutóbb 2021 novemberén tudott nyerni a Vörösök ellen.

Dominik Szoboszlai of Liverpool plays during the Premier League match between Nottingham Forest and Liverpool at the City Ground in Nottingham, England, on February 22, 2026. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai sérülését terjesztették
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Mersey-parti csapat jó formába lendült az utóbbi hetekben, ugyanis a legutóbbi hat találkozójából ötöt megnyert, legutóbb egészen drámai végjáték után hozta el a három pontot a Nottingham Forest otthonából

Szoboszlai és Kerkez ismét ott van a Liverpool kezdőjében

Ebben kulcsszerepe volt Szoboszlai Dominiknak is, aki az előző kilenc pályára lépése alkalmával ötször volt eredményes.

Noha az Anfield Papers nevű liverpooli szurkolói oldal csütörtökön azt közölte, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának hétvégi játéka erősen kérdéses, miután edzés közben megsérült, azonban úgy fest, mindez csak álhír volt. Szoboszlai ugyanis bekerült a Liverpool kezdőcsapatába és vélhetően ezúttal is fontos szerep hárulhat rá, ráadásul ismét az eredeti posztján, ugyanis Florian Wirtz sérülése miatt visszakerült a középpályára. A Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos ezúttal is szintén a kezdőben kapott lehetőséget.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké
 

