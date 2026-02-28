A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool jó esélyekkel várhatta a szombati bajnokit, ugyanis húsz ponttal gyűjtött eddig többet ebben a Premier League-idényben, mint a kieső helyen álló West Ham United. Arne Slot együttese ráadásul tíz meccs óta veretlen a londoni riválissal szemben, amely legutóbb 2021 novemberén tudott nyerni a Vörösök ellen.

Szoboszlai sérülését terjesztették

A Mersey-parti csapat jó formába lendült az utóbbi hetekben, ugyanis a legutóbbi hat találkozójából ötöt megnyert, legutóbb egészen drámai végjáték után hozta el a három pontot a Nottingham Forest otthonából.

Szoboszlai és Kerkez ismét ott van a Liverpool kezdőjében

Ebben kulcsszerepe volt Szoboszlai Dominiknak is, aki az előző kilenc pályára lépése alkalmával ötször volt eredményes.

Noha az Anfield Papers nevű liverpooli szurkolói oldal csütörtökön azt közölte, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának hétvégi játéka erősen kérdéses, miután edzés közben megsérült, azonban úgy fest, mindez csak álhír volt. Szoboszlai ugyanis bekerült a Liverpool kezdőcsapatába és vélhetően ezúttal is fontos szerep hárulhat rá, ráadásul ismét az eredeti posztján, ugyanis Florian Wirtz sérülése miatt visszakerült a középpályára. A Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos ezúttal is szintén a kezdőben kapott lehetőséget.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké



