Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját a forduló legszebb találatának választotta a Premier League, bár ez csak sovány vigaszt jelenthet a Vörösöknek, mivel nulla pontot szereztek a Manchester City ellen. Szoboszlai ráadásul egy mérkőzéses eltiltást is kapott, vagyis biztosan nem léphet pályára a soron következő bajnokin, ami ugyancsak nehéznek ígérkezik.

Mint arról az Origo is beszámolt, az angol Premier League 25. fordulójának rangadóján a Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Manchester City ellen. A vasárnapi találkozón Szoboszlai Dominik egy elképesztő szabadrúgásgólt szerzett, ám így sem örülhetett a végén, hiszen a vendégek fordítottak, a magyar válogatott csapatkapitányát pedig ki is állították. Később kiderült, Szoboszlai megmozdulása egymeccses eltiltást ért, így Arne Slot egyik legnagyobb húzóembere biztosan nem léphet pályára szerda este.

Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates after scoring during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, England, on February 8, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik nem akármilyen gólt lőtt ismét
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai már a 2024-2025-ös idény során sem kapott sok pihenőt

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya összesen két bajnokit hagyott ki az előző szezonban, a 19. fordulóban a West Ham 5–0-s kiütését, valamint a Manchester United elleni 2–2-es döntetlent. Ami a kupasorozatokat illeti, a Bajnokok Ligájában a már tét nélküli PSV elleni találkozón nem kapott lehetőséget, míg a hazai porondon három találkozót volt kénytelen kihagyni: a Plymouth elleni FA Kupa-kiesést és a Ligakupában két találkozót is, bár a második, Tottenham elleni vereség itt nem számított, hiszen így is döntőbe jutott a Liverpool.

Jürgen Klopp után tehát Arne Slot is alapemberként tekintett Szoboszlaira, a bajnoki címmel zárult szezont végül 49 tétmérkőzéssel zárta, melyeken nyolc gólja mellett kilenc asszisztot is kiosztott. A mögöttünk hagyott nyáron pedig bankot robbantott a Liverpool, érkezett a támadósorba Alexander Isak (145 millió euró), Forian Wirtz (125 millió), és Hugo Ekitiké (95 millió) is, sok szurkoló már-már félteni kezdte a magyar középpályást, ám ismét bizonyította, hogy a legnagyobb sztárok mellett is ő az egyik első választás. Rátermettségét az is mutatja, hogy kényszerhelyzetben is ő ugrott be a sérült jobbhátvédek helyére, és ebben a pozícióban is megbízható teljesítményt nyújtott.

„Ha vezér akarsz lenni, mindig példát kell mutatnod. Szoboszlai folyamatosan ezt teszi, amikor nincs nála a labda, akkor is hihetetlen akarással támad és alakítja ki a helyzeteket. Ebben a szezonban sokat fejlődött a labdával való játéka, persze már tavaly is nagyon tetszett az, amit csinált. Most viszont még magabiztosabb és jobban kiveszi a részét a helyzetkidolgozásban és a gólszerzésben” – nyilatkozta Slot januárban.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Newcastle United mérkőzésén Liverpoolban 2026. január 31-én

Mi történt eddig Szoboszlai nélkül?

A magyar játékos 34 tétmeccsnél jár a 2025-2026-os idény során, és eddig mindössze hármat kellett kihagynia. Szoboszlai egyszer sem lépett pályára a Ligakupában, de nélküle is hoztak izgalmakat a mérkőzések. Első alkalommal Hugo Ekitiké okozott botrányt, amikor sárga lappal a 85. percben megszerezte a győztes gólt, majd az ünneplés közben levette a mezét, így kiállították a Southampton ellen. A második kupamérkőzés sok örömöt nem tartogatott, hiszen a Crystal Palace 3–0-s győzelmet aratott az Anfielden.

Az angol bajnokságban még ennyi „pihenő” sem jutott neki, egyedül a sereghajtó Wolves elleni bajnokit hagyta ki eltiltás miatt. Ez a mérkőzés azért maradhatott emlékezetes, mert Wirtz ekkor szerezte meg első liverpooli gólját. A német középpályás Ryan Gravenberch találata után egy perccel vette be a Farkasok kapuját, s bár a Vörösök begyűjtötték a három pontot, mégsem jött könnyen a győzelem. Szerda este pedig jön a következő nagy feladat, idegenben a Sunderland ellen, szintén Szoboszlai nélkül.

Hazai pályán veretlen a Sunderland

Mint arról korábban beszámoltunk, Szoboszlai – akinek Manchester City elleni gólját a forduló legszebbjének választották – azért kapott piros lapot vasárnap, mert a ráadásban szabálytalan keretek között akadályozta meg a manchesteriek harmadik találatát. Később kiderült, egy mérkőzést biztosan ki kell hagynia.

Aktuális ellenfelük az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A Pool az utóbbi három idegenbeli Premier League-meccsén nem tudott győzni, így az esélyek hazai sikert ígérnek.

A két csapat legutóbb 1–1-es döntetlent játszott egymással, Szoboszlai a kezdőben kapott helyet, míg Kerkez Milos csereként lépett pályára a hajrához közeledve. Slot együttesének nagyon kell figyelnie, hiszen az újonc parádés szezont fut, s mindössze három ponttal van lemaradva a címvédő mögött annak ellenére is, hogy a legutóbbi kilenc bajnokin mindössze két alkalommal aratott győzelmet. A meccs szerdán 21.15-kor kezdődik magyar idő szerint.

  Kapcsolódó híreink

 

