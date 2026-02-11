Mint arról az Origo is beszámolt, az angol Premier League 25. fordulójának rangadóján a Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Manchester City ellen. A vasárnapi találkozón Szoboszlai Dominik egy elképesztő szabadrúgásgólt szerzett, ám így sem örülhetett a végén, hiszen a vendégek fordítottak, a magyar válogatott csapatkapitányát pedig ki is állították. Később kiderült, Szoboszlai megmozdulása egymeccses eltiltást ért, így Arne Slot egyik legnagyobb húzóembere biztosan nem léphet pályára szerda este.
Szoboszlai már a 2024-2025-ös idény során sem kapott sok pihenőt
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya összesen két bajnokit hagyott ki az előző szezonban, a 19. fordulóban a West Ham 5–0-s kiütését, valamint a Manchester United elleni 2–2-es döntetlent. Ami a kupasorozatokat illeti, a Bajnokok Ligájában a már tét nélküli PSV elleni találkozón nem kapott lehetőséget, míg a hazai porondon három találkozót volt kénytelen kihagyni: a Plymouth elleni FA Kupa-kiesést és a Ligakupában két találkozót is, bár a második, Tottenham elleni vereség itt nem számított, hiszen így is döntőbe jutott a Liverpool.
Jürgen Klopp után tehát Arne Slot is alapemberként tekintett Szoboszlaira, a bajnoki címmel zárult szezont végül 49 tétmérkőzéssel zárta, melyeken nyolc gólja mellett kilenc asszisztot is kiosztott. A mögöttünk hagyott nyáron pedig bankot robbantott a Liverpool, érkezett a támadósorba Alexander Isak (145 millió euró), Forian Wirtz (125 millió), és Hugo Ekitiké (95 millió) is, sok szurkoló már-már félteni kezdte a magyar középpályást, ám ismét bizonyította, hogy a legnagyobb sztárok mellett is ő az egyik első választás. Rátermettségét az is mutatja, hogy kényszerhelyzetben is ő ugrott be a sérült jobbhátvédek helyére, és ebben a pozícióban is megbízható teljesítményt nyújtott.
„Ha vezér akarsz lenni, mindig példát kell mutatnod. Szoboszlai folyamatosan ezt teszi, amikor nincs nála a labda, akkor is hihetetlen akarással támad és alakítja ki a helyzeteket. Ebben a szezonban sokat fejlődött a labdával való játéka, persze már tavaly is nagyon tetszett az, amit csinált. Most viszont még magabiztosabb és jobban kiveszi a részét a helyzetkidolgozásban és a gólszerzésben” – nyilatkozta Slot januárban.
Mi történt eddig Szoboszlai nélkül?
A magyar játékos 34 tétmeccsnél jár a 2025-2026-os idény során, és eddig mindössze hármat kellett kihagynia. Szoboszlai egyszer sem lépett pályára a Ligakupában, de nélküle is hoztak izgalmakat a mérkőzések. Első alkalommal Hugo Ekitiké okozott botrányt, amikor sárga lappal a 85. percben megszerezte a győztes gólt, majd az ünneplés közben levette a mezét, így kiállították a Southampton ellen. A második kupamérkőzés sok örömöt nem tartogatott, hiszen a Crystal Palace 3–0-s győzelmet aratott az Anfielden.
Az angol bajnokságban még ennyi „pihenő” sem jutott neki, egyedül a sereghajtó Wolves elleni bajnokit hagyta ki eltiltás miatt. Ez a mérkőzés azért maradhatott emlékezetes, mert Wirtz ekkor szerezte meg első liverpooli gólját. A német középpályás Ryan Gravenberch találata után egy perccel vette be a Farkasok kapuját, s bár a Vörösök begyűjtötték a három pontot, mégsem jött könnyen a győzelem. Szerda este pedig jön a következő nagy feladat, idegenben a Sunderland ellen, szintén Szoboszlai nélkül.
Hazai pályán veretlen a Sunderland
Mint arról korábban beszámoltunk, Szoboszlai – akinek Manchester City elleni gólját a forduló legszebbjének választották – azért kapott piros lapot vasárnap, mert a ráadásban szabálytalan keretek között akadályozta meg a manchesteriek harmadik találatát. Később kiderült, egy mérkőzést biztosan ki kell hagynia.
Aktuális ellenfelük az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A Pool az utóbbi három idegenbeli Premier League-meccsén nem tudott győzni, így az esélyek hazai sikert ígérnek.
A két csapat legutóbb 1–1-es döntetlent játszott egymással, Szoboszlai a kezdőben kapott helyet, míg Kerkez Milos csereként lépett pályára a hajrához közeledve. Slot együttesének nagyon kell figyelnie, hiszen az újonc parádés szezont fut, s mindössze három ponttal van lemaradva a címvédő mögött annak ellenére is, hogy a legutóbbi kilenc bajnokin mindössze két alkalommal aratott győzelmet. A meccs szerdán 21.15-kor kezdődik magyar idő szerint.
- Kapcsolódó híreink