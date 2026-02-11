Mint arról az Origo is beszámolt, az angol Premier League 25. fordulójának rangadóján a Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Manchester City ellen. A vasárnapi találkozón Szoboszlai Dominik egy elképesztő szabadrúgásgólt szerzett, ám így sem örülhetett a végén, hiszen a vendégek fordítottak, a magyar válogatott csapatkapitányát pedig ki is állították. Később kiderült, Szoboszlai megmozdulása egymeccses eltiltást ért, így Arne Slot egyik legnagyobb húzóembere biztosan nem léphet pályára szerda este.

Szoboszlai Dominik nem akármilyen gólt lőtt ismét

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai már a 2024-2025-ös idény során sem kapott sok pihenőt

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya összesen két bajnokit hagyott ki az előző szezonban, a 19. fordulóban a West Ham 5–0-s kiütését, valamint a Manchester United elleni 2–2-es döntetlent. Ami a kupasorozatokat illeti, a Bajnokok Ligájában a már tét nélküli PSV elleni találkozón nem kapott lehetőséget, míg a hazai porondon három találkozót volt kénytelen kihagyni: a Plymouth elleni FA Kupa-kiesést és a Ligakupában két találkozót is, bár a második, Tottenham elleni vereség itt nem számított, hiszen így is döntőbe jutott a Liverpool.

Jürgen Klopp után tehát Arne Slot is alapemberként tekintett Szoboszlaira, a bajnoki címmel zárult szezont végül 49 tétmérkőzéssel zárta, melyeken nyolc gólja mellett kilenc asszisztot is kiosztott. A mögöttünk hagyott nyáron pedig bankot robbantott a Liverpool, érkezett a támadósorba Alexander Isak (145 millió euró), Forian Wirtz (125 millió), és Hugo Ekitiké (95 millió) is, sok szurkoló már-már félteni kezdte a magyar középpályást, ám ismét bizonyította, hogy a legnagyobb sztárok mellett is ő az egyik első választás. Rátermettségét az is mutatja, hogy kényszerhelyzetben is ő ugrott be a sérült jobbhátvédek helyére, és ebben a pozícióban is megbízható teljesítményt nyújtott.