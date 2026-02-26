Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs együtt vacsorázott egy budapesti étteremben, szúrta ki a Borsonline. A vendéglátóhely tulajdonosa az Instagram-oldalán osztott meg több képet, amelyek mellé ez ügyben azt írta, hogy: „Dzsudzsák Balázs számomra nemcsak egy tehetséges labdarúgó, hanem egy igazi vezető, aki kiteszi a szívét a pályára. Nagyszerű focista és ember, a barátsága értékes. További sok sikert kívánok, testvérem. Mindig veled vagyok”.

Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs az étteremben

Forrás: cangoturkiz Instagram-oldala

Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs közösen vacsoráztak

Az nem derült ki a bejegyzésből, hogy milyen apropóból ültek össze a hazai és a nemzetközi labdarúgás emblematikus alakjai, ugyanakkor a fenti fotó arról árulkodik, hogy valószínűleg jól érezték magukat a felek a fővárosi este során. Az étterem tulajdonosa két napja osztotta meg a közös fotót Szoboszlaival és Dzsudzsákkal az alábbi Instagram-posztjában, de a Liverpool sztárjának a hajából ítélve a vacsorára nem mostanában kerülhetett sor, hiszen Dominik haja most jóval hosszabb.