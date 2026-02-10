Szoboszlai Dominik az elmúlt napokban nemcsak a virtuális, hanem a valós pályán is a címlapokra került. A február 8-i, Manchester City elleni Premier League-rangadón egy védhetetlen szabadrúgásgóllal juttatta vezetéshez a Liverpoolt – fényesen igazolva, hogy a játékban kapott 90-es lövési értéke és a „Dead Ball” (pontrúgás-specialista) képessége egyáltalán nem túlzás. Bár a meccs végén egy vitatott kiállítás miatt piros lapot kapott, a virtuális térben a Szoboszlai-láz csak most kezdődik.

Szoboszlai 96-os távoli lövőerőt kapott az EA Sportsban, ami teljesen megérdemelt

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai: mindenhol legalább 80-as számmal rendelkezik

A virtuális futballvilág legmérvadóbb adatbázisa, a Futbin statisztikái alapján Szoboszlai ezzel a lappal már karnyújtásnyira van a játékosok által – a holland legenda, Ruud Gullit után – csak „Gullit Gang”-nek nevezett szűk elittől. Míg a támadó értékei (sebesség, lövés, passz) messze 80 felett járnak, addig a 76-os védekezése és a 82-es fizikuma garantálja, hogy a saját kapuja előtt is bárkivel felveszi a harcot.

Sebesség (88): Az alap 81-es értéke után ez már valódi „rakéta” üzemmód.

Lövés (90): Brutális, 96-os távoli lövőerőt kapott, amivel a tizenhatoson kívülről bárkit mattolhatunk.

Passzolás (91): A kiemelt Whipped Pass+ (tűpontos, csavart beadások) és a Power Shot+ (elemi erejű lövések) képességekkel a pálya bármely pontján képes eldönteni egy mérkőzést.

Fizikum (82): A 95-ös állóképesség garantálja, hogy a 90. percben is bírja a sprintet.

Innen szinte már alig lehet hová fejlődni, de még lehet

Forrás: www.futbin.com

Szakértők szerint csupán egy-két liverpooli győzelem választja el attól, hogy az élő kártyája tovább fejlődjön, és ő legyen a játék történetének első olyan magyar labdarúgója, aki hivatalosan is tagja lesz ennek az illusztris társaságnak olyan globális szupersztárok mellett, mint a Real Madridot irányító Jude Bellingham, az uruguayi motor Federico Valverde, a Bayern München erőgépe, Leon Goretzka, vagy a Napoliban újjászülető belga zseni, Kevin De Bruyne.

Élő kártya: Akár a 92-es szintet is elérheti

Ami igazán lázban tartja a közösséget, az a kártya dinamikus fejlődése. Mivel ez egy „Út a döntőig” lap, az értékei a Liverpool Bajnokok Ligája-szereplésétől függően automatikusan tovább nőnek:

Győzelem vagy döntetlen a nyolcaddöntő első meccsén: +1 pont az összértékhez.

Bejutás a negyeddöntőbe: További +1 pont.

Bejutás az elődöntőbe: Újabb +1 pont.

Bejutás a döntőbe: A kártya egy újabb kiemelt speciális képességet kap.

Végső győzelem: Még egy pont növekedés (ezzel Szoboszlai akár 92-93-as magasságokba emelkedhet). Ráadásul a döntőt Budapesten rendezik majd.

Mi az az EA Sports FC?

A korábban FIFA néven futó szoftver a világ legnépszerűbb fociszimulátora. Ez nem egy egyszerű menedzserjáték: itt a játékosok kontrollerrel a kezükben maguk irányítják a focistákat a pályán. A legnépszerűbb játékmódja az Ultimate Team, ahol a labdarúgók valós teljesítményük alapján kapnak gyűjthető „kártyákat”. Szoboszlai 89-es pontszáma azt jelenti, hogy a virtuális térben is a világ legjobb 1 százalékába került.

Piaci helyzet: rohamosan drágul a magyar klasszis

A Futbin legfrissebb, február 10-i adatai szerint a kártya iránti kereslet az elmúlt négy napban megállíthatatlan volt. Míg a megjelenéskor 170 000 coin (játékbeli fizetőeszköz) környékén mozogtak az ajánlatok, az ára mára elérte a 250 000 coint. A hétvégi, City elleni gólja után a játékosok megrohanták a piacot, hiszen Dominik bizonyította: jelenleg ő az egyik legjobb formában lévő középpályás Európában.