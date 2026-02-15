Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó

Mint ismert, a Liverpool 3–0-ra győzte le a vendég Brightont az angol labdarúgó FA Kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton késő este. A meccsen Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, így erre is sokáig emlékezni fogunk.
Mindkét magyar válogatott focista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is főszereplő lett a Brighton elleni FA-kupa összecsapáson.
Szoboszlai újabb gólja
Kerkez – aki szokásához híven rengeteget futott a védősor bal széléről indulva –,
a 42. percben gólpasszt adott Curtis Jonesnak, aki megszerezte a vezetést. A Liverpool az 56. percben növelte az előnyét, mégpedig Szoboszlai gyönyörű góljával, miután a jobbösszekötő helyéről a jobb felső sarokba vágta a labdát.
A Liverpool a sikerével a nyolcaddöntőben folytathatja a menetelését.
Íme, a mérkőzés teljes összefoglalója:
