Sport

Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó

Mint ismert, a Liverpool 3–0-ra győzte le a vendég Brightont az angol labdarúgó FA Kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton késő este. A meccsen Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, így erre is sokáig emlékezni fogunk.

Mindkét magyar válogatott focista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is főszereplő lett a Brighton elleni FA-kupa összecsapáson.

Szoboszlai Dominik megállíthatatlan
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai újabb gólja

Kerkez – aki szokásához híven rengeteget futott a védősor bal széléről indulva –,

 a 42. percben gólpasszt adott Curtis Jonesnak, aki megszerezte a vezetést. A Liverpool az 56. percben növelte az előnyét, mégpedig Szoboszlai gyönyörű góljával, miután a jobbösszekötő helyéről a jobb felső sarokba vágta a labdát.

A Liverpool a sikerével a nyolcaddöntőben folytathatja a menetelését.

Íme, a mérkőzés teljes összefoglalója:

