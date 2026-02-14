Szoboszlai Dominik körül zajlik az élet, a Liverpool alapembere lett, a szabadrúgásai kapcsán pedig még az ESPN is írt egy cikket, már Amerikában is felfigyeltek a magyar válogatott csapatkapitányára. Február 14-én, magyar idő szerint szombaton 21.00-kor kezdenek majd a Brighton ellen az FA-kupában, ahol a tét a legjobb 16-ba kerülés lesz, a győztes továbbmegy, a vesztes elbúcsúzik a további küzdelmektől (a végső győztes a kupa mellett ott lehet majd jövőre az Európa-liga főtábláján).

Szoboszlai Dominik február 14-én is munkában lesz valószínűleg

Fotó: Szoboszlai Dominik Instagram-oldala

Szoboszlai Dominik készül a meccsre

Hiába a Valentin-nap, ilyenkor sem áll meg az élet a Liverpoolnál, szombaton is meccs lesz, ahogy Szoboszlai kiírta, Angliában 20.00-kor, itthoni idő szerint este 9-kor rajtol el a meccs. Apropó, ha már Instagram-oldal, a magyar válogatott csapatkapitányának oldala a Manchester City találkozó óta több mint 500 000 követővel bővült (már több, mint 4,6 millió), azon a meccsen óriási szabadrúgásgólt szerzett a Vörösök 8-asa, plusz a találkozó vége előtt egy őrült jelenetsor után piros lapot kapott a játékvezetőtől.