Szoboszlai Dominikék legutóbbi találkozója előtt váratlan fejlemény borzolta a kedélyeket: Florian Wirtz sérülés miatt mégsem léphetett pályára.

Wirtz és Szoboszlai párosa még sok lehetőséget tartogat

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Wirtz visszatérése befolyásolja Szoboszlai helyzetét?

A vezetőedző, Arne Slot ugyanakkor igyekezett a pozitívumokat is meglátni.

Ha már sérülés, akkor a legjobb, hogy a középpályán történt, mert más posztokon nehezebben tudjuk megoldani a helyettesítést”

– fogalmazott a holland szakember. Slot a lefújás után bizakodóan nyilatkozott, reményét fejezve ki, hogy Wirtz bevethető lesz a West Ham United elleni, szombati bajnokin.

A keret variációs lehetőségeit tovább növelheti Jeremie Frimpong visszatérése, aki közel egy hónapot hagyott ki ágyéksérülés miatt. Még ha a szélső védő nem is áll készen azonnali kezdőszerepre, Szoboszlai szerepe a Forest ellen jelzésértékű volt.

A magyar játékos ugyan szükségmegoldásként jobbhátvédként kezdett, a mérkőzés későbbi szakaszában Slot inkább Curtis Jones és a felépülő Joe Gomez mellett döntött ezen a poszton.

Szoboszlai ezt követően a védekező középpályán kapott szerepet Ryan Gravenberch oldalán, ami lehetővé tette, hogy Alexis Mac Allister előrébb lépjen a tízes pozícióba. Az argentin középpályás végül ebből a szerepkörből szerezte meg a Liverpool drámai, késői győztes gólját.

Wirtz várható visszatérése azonban új fejtörőt okozhat Slotnak: miként ossza el optimálisan a perceket és a szerepeket négy meghatározó középpályása között? A döntés kulcsa minden bizonnyal az lehet, hogy az edző az adott ellenfél és taktikai igények függvényében hol látja a leghasznosabbnak Szoboszlait.

A Forest ellen például gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a középpályáról hiányzik az a fizikalitás és dinamika, amelyet a magyar futballista képvisel.

Noha Szoboszlai ebben az idényben mindössze hét alkalommal kezdett a „dupla hatos” részeként, az utóbbi időszakban kifejezetten hatékony volt ebben a szerepben: legutóbbi négy ilyen mérkőzésén két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Ezeken a találkozókon a leggyakoribb felállás szerint Mac Allister helyezkedett tőle balra, míg Wirtz a támadó középpályás szerepkörét töltötte be.