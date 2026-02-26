Live
Továbbra is mindenhol a magyar válogatott sztárja a téma. Florian Wirtz állapota akár sorsdöntő is lehet Szoboszlai Dominik szerepkörének alakulásában, miközben a Liverpool szakmai stábja igyekszik megtalálni az ideális egyensúlyt a középpályán. A magyar válogatott csapatkapitánya a hétvégi, Nottingham Forest elleni mérkőzésen ismét bizonyította sokoldalúságát, ám a csapaton belüli kombinációk közül továbbra is akad egy, amelyben még komoly tartalék rejlik.

Szoboszlai Dominikék legutóbbi találkozója előtt váratlan fejlemény borzolta a kedélyeket: Florian Wirtz sérülés miatt mégsem léphetett pályára.

Wirtz és Szoboszlai párosa még sok lehetőséget tartogat
Wirtz és Szoboszlai párosa még sok lehetőséget tartogat 
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Wirtz visszatérése befolyásolja Szoboszlai helyzetét?

A vezetőedző, Arne Slot ugyanakkor igyekezett a pozitívumokat is meglátni. 

Ha már sérülés, akkor a legjobb, hogy a középpályán történt, mert más posztokon nehezebben tudjuk megoldani a helyettesítést”

 – fogalmazott a holland szakember. Slot a lefújás után bizakodóan nyilatkozott, reményét fejezve ki, hogy Wirtz bevethető lesz a West Ham United elleni, szombati bajnokin.

A keret variációs lehetőségeit tovább növelheti Jeremie Frimpong visszatérése, aki közel egy hónapot hagyott ki ágyéksérülés miatt. Még ha a szélső védő nem is áll készen azonnali kezdőszerepre, Szoboszlai szerepe a Forest ellen jelzésértékű volt.

A magyar játékos ugyan szükségmegoldásként jobbhátvédként kezdett, a mérkőzés későbbi szakaszában Slot inkább Curtis Jones és a felépülő Joe Gomez mellett döntött ezen a poszton.

Szoboszlai ezt követően a védekező középpályán kapott szerepet Ryan Gravenberch oldalán, ami lehetővé tette, hogy Alexis Mac Allister előrébb lépjen a tízes pozícióba. Az argentin középpályás végül ebből a szerepkörből szerezte meg a Liverpool drámai, késői győztes gólját.

Wirtz várható visszatérése azonban új fejtörőt okozhat Slotnak: miként ossza el optimálisan a perceket és a szerepeket négy meghatározó középpályása között? A döntés kulcsa minden bizonnyal az lehet, hogy az edző az adott ellenfél és taktikai igények függvényében hol látja a leghasznosabbnak Szoboszlait. 

A Forest ellen például gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a középpályáról hiányzik az a fizikalitás és dinamika, amelyet a magyar futballista képvisel.

Noha Szoboszlai ebben az idényben mindössze hét alkalommal kezdett a „dupla hatos” részeként, az utóbbi időszakban kifejezetten hatékony volt ebben a szerepben: legutóbbi négy ilyen mérkőzésén két gólt és egy gólpasszt jegyzett. 

Ezeken a találkozókon a leggyakoribb felállás szerint Mac Allister helyezkedett tőle balra, míg Wirtz a támadó középpályás szerepkörét töltötte be.

A számok jól mutatják Szoboszlai sokoldalúságát: 

hét meccsen jobbhátvédként, nyolcszor a jobb szélen, négyszer klasszikus középpályásként, tízszer pedig a előretolt középpályásként kapott lehetőséget. Wirtz esetében Slot preferenciája egyértelműbb: a német játékos 29 kezdőszerepléséből 19-et tízesként teljesített.

Bár az idény során 27 alkalommal szerepeltek együtt a pályán, az a középpályás hármas, amelyben Wirtz és Szoboszlai egyszerre kapott meghatározó szerepet, eddig csupán hatszor állt össze. A legutóbbi ilyen alkalom az FA-kupában a Brighton elleni mérkőzés volt.

A Liverpool mozgalmas idényhajrára készül, ami fokozott taktikai rugalmasságot igényel. Wirtz tízesként és Szoboszlai mögötte olyan kombináció lehet, amelyben a lehetőségek tárháza még korántsem merült ki. Ha Slot megtalálja az ideális egyensúlyt, ez az együttállás új dimenziót adhat a csapat játékának a szezon döntő hónapjaiban.

