Szoboszlai Dominik nem az a típus, aki sokat teketóriázik, ha dönteni kell. Míg mások 14 évesen még a matekházival küzdenek, ő már a tetoválószalonban ült. De ne higgyük, hogy csak a kamaszkori lázadás hajtotta!

Szoboszlai álmából cél, majd valóság lett: 2025-ben a magasba emelhette a Premier League-serleget

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Én ebben egy rossz példa vagyok, és én 14 évesen varrattam az első tetkómat” – vallotta be őszintén a videóban a válogatott csapatkapitánya. Bár a karján díszelgő idézet a Liverpool-ikon Steven Gerrardtól származik, akkor még fogalma sem volt, hogy egyszer pont ő lesz a Vörösök 8-asa:

Nem is arra figyeltem, hogy kinek az idézete amúgy, hanem azt, hogy ez tök én vagyok ez az egész. Ez így elmondja az énemet.

A híres mondat azóta az élete és a karrierje alapköve lett: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.”

Kupa a konyhapulton, Szoboszlai harca a „nagyfőnökkel”

Szoboszlai a vizualizáció megszállottja. Elárulta, hogy a Premier League trófeájának képét egyszerűen kiragasztotta a konyhájába, hogy minden reggel ezzel induljon a napja. Ám a lakberendezési esztétika majdnem közbeszólt!

„Fölragasztottam... persze a nagyfőnök rám szólt, hogy azt le kéne onnan venni, mert a dizájnba nem stimmel. Mondtam, hogy nem, az ott marad. És ott maradt, és a végén megnyertük” – mesélte a győztes taktikát, amihez még a konyhai rendet is beáldozta.

A legfontosabb tanácsa minden fiatal labdarúgó számára az alázat és a higgadtság:

Az első öt percben nem kell semmi extrát csinálni, nem kell megmutatni, hogy te vagy a világ legjobb játékosa. Játssz egyszerűen, és ha az első öt perc klappol, akkor onnan mehetünk fölfelé.

Ezek után egy olyan gondolatot is megosztott a nézőkkel, amely akár minden falra kikerülhetne: „Egy idő után az álmodozás céllá változik, mert olyan közelinek érzed, hogy már a célod, és nem az álmod.”

Neki teljesült az álma, idén parádézik a Liverpoolban, és hogy mi a következő? BL-győzelem Budapesten. Már csak pár hónap, és kiderül, az álomból lett célból valóság lesz-e.