Mint arról korábban az Origo is beszámolt, John Heitinga lett az angol Premier League-ben szereplő Tottenham új másodedzője, miután a 42 éves szakembert kirúgták az Ajax együttesétől. Szoboszlai Dominik korábbi edzője viszont Londonban sem töltött sok időt, hiszen Thomas Frank menesztése és Igor Tudor érkezése után maga döntött úgy, hogy távozik.

John Heitinga a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpoolnál is dolgozott

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlai egy szezont dolgozott együtt a hollanddal

John Heitinga az Ajaxnál zárta le játékos-pályafutását, majd annak rendje és módja szerint Amszterdamban ismerkedett meg az edzősködéssel. A Hollandiában töltött éveket követően rövid ideig a West Ham United is alkalmazta, majd 2024-ben csatlakozott Arne Slothoz, aki akkor már a Liverpoolt irányította. A 42 éves szakember is részese lehetett Szoboszlaiék angol bajnoki címmel zárult szezonjának, de aztán az Ajax hívására hazatért.

Vezetőedzői tevékenysége viszont rosszul sült el, hiszen 15 tétmérkőzésen mindössze öt győzelmet aratott, a negyedik BL-vereség után pedig menesztette az amszterdami alakulat. Így jutott el a Tottenhamhez, amely akkoriban Thomas Frank mellé keresett segédedzőt, az elmúlt napok eseményei alapján azonban ki kell jelenteni, hogy ez is csalódással végződött. Frankot ugyanis kirúgták a csapat gyenge teljesítménye miatt, a helyére érkező Igor Tudorral pedig már nem is fog együtt dolgozni Heitinga.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

Harminchárom nap Londonban

A The Athletic hétfői cikkéből kiderül, hogy Heitinga nem szeretett volna Igor Tudorral együtt dolgozni, vagyis mindössze harminchárom nap után távozott a Tottenham edzői stábjából. A horvát menedzser így marad a Juventusnál már jól megismert stábnál, Ivan Javorcic lesz a segédje, míg Riccardo Ragnacci az erőnléti edző és Tomislav Rogic a kapusedző.

A 2026-ban bajnoki mérkőzésen még nyeretlen Tottenham a listavezető Arsenalt fogadja a Premier League 27. fordulójában.