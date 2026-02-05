A legkorábban Curtis Jones szerződése jár le, neki nyáron már csak egy évig lesz érvényes szerződése. A saját nevelésű, 24 éves játékos szerződése 2027-ben jár le, így ha nem sikerül megállapodni vele, akkor Richard Hughes sportigazgató kénytelen lehet az eladását fontolóra venni. Emellett kérdéses Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch szerződésének helyzete is. A hírek szerint Jones előtt és mellett ők a legfontosabb lezárandó ügyek. Annak ellenére, hogy mindketten 2028-ig élő szerződéssel rendelkeznek, a Premier League címvédője hosszabb távra is magához kötné őket.

Szoboszlai Dominik csapattársa, Alexis Mac Allister lehet a Liverpool következő nagy távozója?

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Szoboszlai csapattársa a PSG-hez mehet?

Az Anfield Watch szerint a középpálya harmadik legfontosabb eleme, Alexis Mac Allister távozhat a csapattól, ugyanis a PSG szeretné megszerezni a világbajnokot. Az argentin középpályásért akár 80 millió eurót is kaphat a Liverpool. A szintén 2028-ig élő szerződéssel rendelkező argentin távozása lehetővé tenné az angol klub számára, hogy végre megpróbálja megszerezni a Palace fiatal angol játékosát, Adam Whartont.

Mac Allister kulcsszerepet játszott a Liverpool 2024/25-ös bajnoki címében, ám az elmúlt év során visszaesett a formája. Az aktuális idényben nem tudta hozni korábbi állandó teljesítményét, és már nem számít automatikus kezdőnek, amikor mindenki egészséges.

Heti fizetése nagyjából 150 ezer font, és tapasztalata, valamint múltja alapján egy esetleges hosszabbításnál ennél magasabb bért kérhetne. Érthető módon a Liverpool egyelőre óvatos ezekkel az igényekkel kapcsolatban, így egyre valószínűbbnek tűnik, hogy megfontolják az argentin eladását.

Mac Allister távozásával könnyen lehet, hogy gördülékenyebben menne a megállapodás a többi kulcsemberrel.

A pletykák szerint Mac Allister szívesen igazolna a francia csapathoz, hiszen örömmel dolgozna Luis Enriquével. A szurkolók által csak Maccána becézett focista 2023-ban, 35 millió fontért érkezett a Brighton csapatától, sokak szerint a klub modern kori történetének egyik legjobb ár-értékarányú igazolása volt az övé.