Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Fontos nap február utolsó péntekje, mert az UEFA sorsol a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. A Liverpool az elsőben lesz érintett a nyolcaddöntőkben, de előbb még a Premier League-ben lesz jelenése a csapatnak, amelyre gőzerővel készül Szoboszlai Dominik is.

A playoffkör lezárultával két lehetséges ellenfél maradt a Liverpool számára: az egyik a spanyol óriás, az Atlético Madrid, a másik pedig a török bajnok, a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray. Március közepéig azonban még van egy kis idő, Szoboszlai Dominik és a többiek éppen a szombati, West Ham elleni Premier League-meccsre készülnek, amely mindkét csapatnak életbevágóan fontos lesz. A Vörösök három pontra vannak a BL-indulást jelentő negyedik helytől, míg a West Ham két pontra van a bent maradást jelentő 17. helytől, amelyen a Nottingham áll. 

Szoboszlai Dominik láthatóan élvezi az edzéseket
Szoboszlai Dominik láthatóan élvezi az edzéseket
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai Dominik elemében volt az edzésen

A magyar válogatott csapatkapitánya a lenti videó alapján meglehetősen jól érezte magát az edzésen. Ha jól számoltuk, akkor az ötödik labdával ki is iktatta a kis kamerát a pálya szélén, amelyet némi nevetés kísért a stáb részéről, akik még oda is írták a videó mellé: „Szép volt, Dom”.

 

