Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton este a Liverpool hazai pályán simán győzött a Brighton ellen az FA-kupa-mérkőzésen. A 3-0-ás sikerből Szoboszlai és Kerkez is kivették a részüket, előbbi pedig a lefújás után egy nem akármilyen relikviával lepte meg az egyik szurkolónőt.

Az Origón is megírtuk, hogy szombaton este a Liverpool hazai pályán 3-0-ra verte a szintén első osztályú Brightont az FA-kupa legjobb 16-ba kerüléséért, így továbbra is versenyben vannak a Vörösök ezért a trófeáért (a végső győztes a kupa mellett indulhat majd az Európa-liga főtáblán is a következő szezonban). A Liverpool együttesében Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kiemelkedően futballozott. Kerkez az első félidőben gyönyörű gólpasszt adott, a második játékrészben pedig Szoboszlai lőtt egy hatalmas gólt, így a magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban már tíz gólnál jár a Liverpool együttesében.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, Kerkez Milos gólpassz adott
Szoboszlai Dominik gólt lőtt, Kerkez Milos gólpassz adott
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai ajándéka Valentin-napra

A mérkőzés ráadásul Valentin-napon volt, lehet emiatt is volt ott a lelátón az egyik szurkoló hölgy olyan kis táblával, amelyre a magyar válogatott csapatkapitányának neve került. Szoboszlai észrevette a jelzést, és a lefújást követően odaadta a mezét a hölgynek, akivel a fotók tanulsága szerint ezután örömében madarat lehetett volna fogatni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!