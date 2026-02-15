Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók

Az Origón is megírtuk, hogy szombaton este a Liverpool hazai pályán 3-0-ra verte a szintén első osztályú Brightont az FA-kupa legjobb 16-ba kerüléséért, így továbbra is versenyben vannak a Vörösök ezért a trófeáért (a végső győztes a kupa mellett indulhat majd az Európa-liga főtáblán is a következő szezonban). A Liverpool együttesében Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kiemelkedően futballozott. Kerkez az első félidőben gyönyörű gólpasszt adott, a második játékrészben pedig Szoboszlai lőtt egy hatalmas gólt, így a magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban már tíz gólnál jár a Liverpool együttesében.

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai ajándéka Valentin-napra

A mérkőzés ráadásul Valentin-napon volt, lehet emiatt is volt ott a lelátón az egyik szurkoló hölgy olyan kis táblával, amelyre a magyar válogatott csapatkapitányának neve került. Szoboszlai észrevette a jelzést, és a lefújást követően odaadta a mezét a hölgynek, akivel a fotók tanulsága szerint ezután örömében madarat lehetett volna fogatni.