Szoboszlai Dominik élete formájában játszik a Liverpool színeiben, a Bajnokok Ligája alapszakaszában brillírozott a magyar válogatott középpályás, de a bajnokikon is kihagyhatatlan láncszeme Arne Slot gépezetének. A Vörösök idén nincsenek könnyű helyzetben, a címvédés jó eséllyel már csak álom marad, ráadásul jobb hátvéd gondokkal is küzdenek. Mielőtt rátérnénk Szoboszlai fizetésének témájára, adja magát a kérdés, hogyan tud kitermelni egy Liverpool több száz millió eurót, azaz forint tízmilliárdokat fizetésekre? – A Liverpoolnak a legutóbbi bajnoki szezonban 800 millió euró (több mint 300 milliárd forint – a szerk.) fölött volt a teljes bevétele. Ez egyébként a legtöbb volt a Premier League-ben. Ilyen nagyon ritkán fordul elő, mert általában a Manchester United, vagy az utóbbi években esetleg a Manchester City az, amelyik a legtöbb bevételt éri el a Premier League-ben, és tavaly ez a Liverpool volt, tehát ilyen értelemben ez egy gazdaságilag is nagyon kiemelkedő év volt, nyilván nem függetlenül attól, hogy a klub megnyerte a bajnokságot. Általában ezek a csapatok úgy működnek, hogy a bevételek több mint 50 százaléka, általában ilyen 60-70 százalék közötti összeg az, ami a fizetésekre megy el.
Szoboszlai Dominik sokkal többet kereshetne
Ez az iparági sztenderd, hogy a bevételek több mint felét a fizetésekre költik, és ennek a döntő többsége az első csapatban szereplő játékosok fizetése, mert nyilván lényegesen többet keresnek, mint a klub többi alkalmazottja. Minden futballklub így működik, mindenhol, tehát Magyarországon, külföldön, mindenhol ez van, persze az arány nyilván kicsit változik, de egyébként minden futballklub így működik, ez a normál gazdasági működésük része. Ha abból a szempontból nézzük, hogy a terméket, amiért a fogyasztó fizet, amiért a szurkolók megveszik a jegyet, amiért a tévétársaságok kifizetik a közvetítési jogdíjat, amiért a szponzorok fizetnek, stb., azt a terméket, azt a játékosok állítják elő. Ebből a szempontból ez teljesen jogosnak és fairnek mondható, hogy ennek a bevételnek a legnagyobb része aztán a játékosokhoz kerül.
A Liverpool első csapatának fizetési rangsorában bruttó 120 000 font heti fizetéssel Szoboszlai Dominik a 12. a rangsorban, amelyet Szalah vezet heti bruttó 400 000 fonttal. Ez azért érdekes, mert ha szigorúan a számokat nézzük, Szoboszlai a teljesítménymutatói alapján top három nagyjából minden statisztikában. Összességében nézve pedig minden költői túlzás nélkül jelenleg az együttes legjobbja, viszont csak a 12. a fizetési rangsorban. Ez milyen feszültséget eredményezhet, illetve valószínűleg ezért indultak meg ezek a hírek, hogy hiába tart 2028 nyaráig a szerződése, újat kellene neki adni magasabb fizetéssel?
Az, hogy Szoboszlai mennyit keres a Liverpoolban, az nem egy ilyen tőzsdei ügylet, ahol mindig a pillanatnyi árfolyam mutatja meg azt, hogy ki, mennyit ér. Amikor ő a Lipcséből a Liverpoolba igazolt, immár több mint két és fél évvel ezelőtt, akkor a szerződésébe belekerült egy összeg. Azt gondolom, hogy akkor az teljesen reális volt, tegyük a szívünkre a kezünket, amikor a Szoboszlai a Liverpoolba igazolt, senki nem gondolta volna, hogy azonnal stabil csapattag lesz. Úgy voltunk vele, reméljük, bekerül a kezdőbe, reméljük, hogy fog játszani, reméljük, nem szorul a kispadra. Ez a fizetés, ez ezt tükrözi, mert nyilván ezt nemcsak mi szurkolók gondoltuk így, hanem azért ez szakmailag is így volt reális, és ezt a klub is, a Szoboszlai is, meg az Esterházy Mátyásék (Szoboszlai ügynöke – a szerk.) is tudták.
A történetben nem az a furcsa, hogy Szoboszlai csak ennyit keres, a „csak”-ot erős idéző jelbe rakva, de relatíve csak ennyit keres, hanem a történetben az a furcsa, hogy ő ennyire gyorsan meghatározó ember lett a Liverpoolban. Tehát az azért nagyon ritka, hogy valaki főleg a Premier League-ben, egy ottani top csapatban azonnal ilyen gyorsan meghatározó ember lesz, és úgy, hogy ő nem volt korábban top futballista. Úgy értem, hogy azért jóval kevésbé volt ismert, amikor a Lipcsében játszott, és szakmailag sem volt olyan polcon, mint amilyen polcon van most.
Ebből a szempontból az, hogy ő ilyen gyorsan alkalmazkodott, ilyen gyorsan meghatározó embere lett a Liverpoolnak, ez a furcsa a történetben, ez a váratlan a történetben, nyilván ez egy nagyon pozitív fejlemény. Értelemszerűen a fizetése az ugyanaz, amiben 2023 nyarán megegyeztek. A szerződéshosszabbításnak pont ez lenne a lényege, hogy neki és az ügynökének nagyon erős kártyák vannak a kezében, hogy azt mondják a klubnak, hogy akkor itt most kellene egy új szerződés, hosszabbítsunk, magasabb fizetés, és így tovább, és így tovább.
Biztos, hogy nem akar elmenni Szoboszlai, de hát ilyenkor lehet azzal zsarolni a klubot, hogy ha most elmegyünk bárhová, akkor jóval nagyobb fizetést kapunk, tehát teljesen reális az, hogy neki most legyen egy új szerződése, ami nyilván tovább, tehát 2028-on túl tartana, és ami más összeget tartalmaz. De még egyszer mondom, ez így teljesen reális, hogy a jelenlegi fizetése az a 2023-as állapotot rögzíti, amikor belekerült az a fizetés a szerződésébe.
Nyilván nem konkrét számot kérek, hanem csak ár tartományt, de ha megnézzük, hogy a nemrég érkezett Ekitiké és Wirtz mind a ketten kereken 200 000 fontot keresnek hetente, vagy az ősz elején érkezett Alexander Isak pedig 280-at, akkor Szoboszlai heti 120 000-e után egy duplázás benne lehet a pakliban?
Persze, egy duplázás simán benne van, erre a szintre, amelyet említett, arra simán fel kell tudnia lépnie Szoboszlainak. Nyilván Esterházyékon múlik, hogy milyen ügyesen alkudoznak, de ez teljesen reális. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy eleve van egy inflálódás, tehát ahogy megyünk előre az időben, úgy nőnek a fizetések. Minél régebbi valakinek a szerződése, annál inkább valószínű, hogy kisebb fizetése van, mint a csapattársainak.
Wirtz és Isak pontosan azok a játékosok, akikről beszéltem, tehát amikor azt mondtam, hogy Szoboszlai nem volt egy top játékos, míg Wirtz egész Európa egyik legkeresettebb játékosa volt a Leverkusenben nyújtott játéka alapján. Isak a Premier League-ben rugdosta a gólokat a Newcastle-ban, tehát nekik azért jóval több dolog volt a hátuk mögött, mint Szoboszlainak, amikor a Liverpoolba igazoltak. Ezért is lehetett az, hogy eleve nagyobb fizetéssel indultak, és azt mindig el kell mondani, és továbbra is hangsúlyozni kell, hogy Szoboszlai mennyivel megnövelte a magyar játékosok ázsióját azzal, hogy odaigazolt, és nyilván ennek köszönhető közvetett módon Kerkeznek, Pécsi Árminnak, vagy Tóth Alexnek a Premier League-be igazolása. De azért amikor Szoboszlait leigazolták, megint csak idézőjelbe rakva a csak-ot, ő csak egy magyar csávó volt. Tehát ha te német vagy, mint a Wirtz, francia vagy, mint az Ekitiké, vagy akárcsak svéd vagy, mint az Isak, az egy magasabb polc, jobban bíznak benned, jobb az alkupozíciód, több fizetést tudsz elérni, jobb csapatba tudsz szerződni.
Ez nagyon egyszerű országimázs, ez mindenhol működik. Ha egymás mellé raksz egy magyar, egy szerb, vagy horvát játékost, akkor a szerb, meg a horvát, ha tök ugyanazt tudja a két játékos, akkor az a szerb vagy horvát játékos, az többet ér, mint a magyar. Jobb klubokba lehet eladni, magasabb összegért lehet eladni, magasabb fizetést tud kapni abban a klubjában. Azért, mert ő nem magyar, hanem szerb vagy horvát. Egész egyszerűen a piac is így működik.
Ez nem egy Szoboszlaival szembeni szemétség vagy leértékelés, hanem azok a tényezők, amik meghatározzák azt, hogy hova sorolják be az újonnan igazolt játékost a fizetési rangsorban, azok alapján azt gondolom, hogy Szoboszlai a reális helyén van. Még egyszer mondom, az alapján, amikor ő Lipcséből érkezett, és minden előbb elmondott tényezőt figyelembe véve. Tehát nem az a furcsa, hogy most milyen helyen van a többiekhez, akár az újonnan érkezettekhez képest, hanem az, hogy milyen gyorsan beilleszkedett, és azt a kategóriát, amiben a Liverpoolba igazolása idején volt, azt milyen gyorsan kinőtte, és hány lépcsőfokot ugrott felfelé ilyen gyorsan.