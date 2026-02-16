Ebből a szempontból az, hogy ő ilyen gyorsan alkalmazkodott, ilyen gyorsan meghatározó embere lett a Liverpoolnak, ez a furcsa a történetben, ez a váratlan a történetben, nyilván ez egy nagyon pozitív fejlemény. Értelemszerűen a fizetése az ugyanaz, amiben 2023 nyarán megegyeztek. A szerződéshosszabbításnak pont ez lenne a lényege, hogy neki és az ügynökének nagyon erős kártyák vannak a kezében, hogy azt mondják a klubnak, hogy akkor itt most kellene egy új szerződés, hosszabbítsunk, magasabb fizetés, és így tovább, és így tovább.

Biztos, hogy nem akar elmenni Szoboszlai, de hát ilyenkor lehet azzal zsarolni a klubot, hogy ha most elmegyünk bárhová, akkor jóval nagyobb fizetést kapunk, tehát teljesen reális az, hogy neki most legyen egy új szerződése, ami nyilván tovább, tehát 2028-on túl tartana, és ami más összeget tartalmaz. De még egyszer mondom, ez így teljesen reális, hogy a jelenlegi fizetése az a 2023-as állapotot rögzíti, amikor belekerült az a fizetés a szerződésébe.

Nyilván nem konkrét számot kérek, hanem csak ár tartományt, de ha megnézzük, hogy a nemrég érkezett Ekitiké és Wirtz mind a ketten kereken 200 000 fontot keresnek hetente, vagy az ősz elején érkezett Alexander Isak pedig 280-at, akkor Szoboszlai heti 120 000-e után egy duplázás benne lehet a pakliban?

Persze, egy duplázás simán benne van, erre a szintre, amelyet említett, arra simán fel kell tudnia lépnie Szoboszlainak. Nyilván Esterházyékon múlik, hogy milyen ügyesen alkudoznak, de ez teljesen reális. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy eleve van egy inflálódás, tehát ahogy megyünk előre az időben, úgy nőnek a fizetések. Minél régebbi valakinek a szerződése, annál inkább valószínű, hogy kisebb fizetése van, mint a csapattársainak.

Wirtz és Isak pontosan azok a játékosok, akikről beszéltem, tehát amikor azt mondtam, hogy Szoboszlai nem volt egy top játékos, míg Wirtz egész Európa egyik legkeresettebb játékosa volt a Leverkusenben nyújtott játéka alapján. Isak a Premier League-ben rugdosta a gólokat a Newcastle-ban, tehát nekik azért jóval több dolog volt a hátuk mögött, mint Szoboszlainak, amikor a Liverpoolba igazoltak. Ezért is lehetett az, hogy eleve nagyobb fizetéssel indultak, és azt mindig el kell mondani, és továbbra is hangsúlyozni kell, hogy Szoboszlai mennyivel megnövelte a magyar játékosok ázsióját azzal, hogy odaigazolt, és nyilván ennek köszönhető közvetett módon Kerkeznek, Pécsi Árminnak, vagy Tóth Alexnek a Premier League-be igazolása. De azért amikor Szoboszlait leigazolták, megint csak idézőjelbe rakva a csak-ot, ő csak egy magyar csávó volt. Tehát ha te német vagy, mint a Wirtz, francia vagy, mint az Ekitiké, vagy akárcsak svéd vagy, mint az Isak, az egy magasabb polc, jobban bíznak benned, jobb az alkupozíciód, több fizetést tudsz elérni, jobb csapatba tudsz szerződni.