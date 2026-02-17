Live
A Liverpool magyar válogatott sztárját újabb elismerés érte. Ahogyan arra számítani lehetett, Szoboszlai Dominik Barnsley elleni bombáját választották a legszebb januári gólnak a Premier League címvédőjénél.

Szoboszlai Dominik az FA-kupa 3. fordulójában szenzációs bombagólt lőtt, a magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 23 méterről ágyúzott a Barnsley kapujába a 4-1-re megnyert meccs 9. percében.

Szoboszlai Dominik bombagólja nem maradt elismerés nélkül
Szoboszlai Dominik bombagólja nem maradt elismerés nélkül
Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik bombája január legszebb gólja

A Liverpool a honlapján számolt be róla, hogy ezt a gyönyörű találatot választották január hónap legszebb góljának a klub szurkolói szavazásán. 

A 2026-os év első hónapjában az utánpótlás és női együtteseket is beleértve összesen 59 találat született, ezek közül került ki győztesen Szoboszlai fantasztikus gólja. 

A 25 éves klasszis emellett két szabadrúgásgóllal is felkerült a listára, az egyiket az Olympique Marseille (harmadik helyezés), a másikat a Bournemouth ellen (ötödik helyezés) szerezte.

Érdekesség, hogy a Barnsley elleni kupameccs után nemcsak a remek gólja, hanem a szokatlan hibája miatt is a figyelem középpontjába került Szoboszlai, ugyanis az első félidő végén sarokkal próbálta megjátszani Virgil van Dijkot, de balszerencsés mozdulata után az ellenfél szépíteni tudott.

Szoboszlai egyénileg kiváló szezont fut a Liverpoolban, minden sorozatot figyelembe véve már 10 gólnál és 7 gólpassznál jár az idényben.

