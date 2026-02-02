A magyar válogatott középpályás, Szoboszlai Dominik a szezon elején már játszott ebben a szerepkörben, és szombat este ismét a védelem jobb oldalán kapott szerepet, amikor Arne Slot együttese 4–1-re legyőzte hazai pályán a Newcastle Unitedet, megszerezve idei első Premier League-győzelmét.

Szoboszlai Dominik egyelőre nem hosszabbított még szerződést a Liverpoollal

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Miért nem hosszabbított Szoboszlai a Liverpoollal?

Szoboszlai, aki 2023 nyarán érkezett az RB Leipzigtől 60 millió fontért, immár több mint félidőnél tart ötéves szerződésében. Liverpoolban értékelik a teljesítményét, hiszen a tavalyi bajnoki cím egyik kulcsszereplője volt. Most ismét megerősítette, hogy szívesen maradna a klubnál:

„Őszintén szólva, még semmi sem történt” – mondta Szoboszlai, amikor a szerződéséről kérdezték. –

Mostantól ez már nem rajtam múlik. Így működik ez. Nincs előrelépés, de ha jön a megfelelő ajánlat, meglátjuk. Én a pályán végzem a munkámat, meglátjuk, mi lesz a jövőben. Remélem, mindenki boldog lesz a végén.”

A magyar játékos hozzátette, nagyon jól érzi magát Liverpoolban:

„Tetszik a város, szeretem a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, imádom az Anfieldet, imádom a szurkolókat. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Nem rajtam múlik, de szeretnék maradni.”

A sérülések miatt (Conor Bradley szezonra kidőlt, Jeremie Frimpongra többhetes pihenő vár, Joe Gomez pedig csípősérüléssel bajlódik) Szoboszlai kénytelen volt jobbhátvédként játszani a Newcastle ellen. Ugyanakkor világossá tette, hogy ez csak átmeneti megoldás:

Nem szeretnék hosszú távon, sőt, még középtávon sem, hogy őszinte legyek.”

– nyilatkozta, amikor arról kérdezték, el tudja-e képzelni magát ezen a poszton. – „Ahogy már mondtam, középpályás vagyok, és remélem, a jobbhátvédünk hamarosan visszatér, hogy visszamehessek középre.”

Dominik Szoboszlai vs Newcastle United (H)-Best RB In The World pic.twitter.com/hCkt3bnatP — Mac Allister (@abbous_ahm50420) January 31, 2026

Szoboszlai ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármire készen áll, ha a csapatnak szüksége van rá:

„Ha a csapatnak vagy az edzőnek szüksége van rám ott, játszom és igyekszem a legjobbat nyújtani. Wata (Endo) és Curtis (Jones) is készen áll játszani ott, tehát több opció is van.

Középpályásként közelebb vagyok a kapuhoz, több veszélyt tudok jelenteni. Jobbhátvédként messze kerülök a góltól, de mindent megteszek a csapatért, hogy ne kapjunk gólt, és segítek a támadásokban is, keresztlabdákkal, hosszú passzokkal – amire csak szükség van.”

Szoboszlai idén már nyolc gólt szerzett, ezzel beérte tavalyi termését, és mindössze két gólpasszra van a 2024/25-ös szezonban elért kilenctől. A játékos korábban már elmondta, hogy egyszer szeretne Liverpool csapatkapitánya lenni.