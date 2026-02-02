A magyar válogatott középpályás, Szoboszlai Dominik a szezon elején már játszott ebben a szerepkörben, és szombat este ismét a védelem jobb oldalán kapott szerepet, amikor Arne Slot együttese 4–1-re legyőzte hazai pályán a Newcastle Unitedet, megszerezve idei első Premier League-győzelmét.
Miért nem hosszabbított Szoboszlai a Liverpoollal?
Szoboszlai, aki 2023 nyarán érkezett az RB Leipzigtől 60 millió fontért, immár több mint félidőnél tart ötéves szerződésében. Liverpoolban értékelik a teljesítményét, hiszen a tavalyi bajnoki cím egyik kulcsszereplője volt. Most ismét megerősítette, hogy szívesen maradna a klubnál:
„Őszintén szólva, még semmi sem történt” – mondta Szoboszlai, amikor a szerződéséről kérdezték. –
Mostantól ez már nem rajtam múlik. Így működik ez. Nincs előrelépés, de ha jön a megfelelő ajánlat, meglátjuk. Én a pályán végzem a munkámat, meglátjuk, mi lesz a jövőben. Remélem, mindenki boldog lesz a végén.”
A magyar játékos hozzátette, nagyon jól érzi magát Liverpoolban:
„Tetszik a város, szeretem a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, imádom az Anfieldet, imádom a szurkolókat. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Nem rajtam múlik, de szeretnék maradni.”
A sérülések miatt (Conor Bradley szezonra kidőlt, Jeremie Frimpongra többhetes pihenő vár, Joe Gomez pedig csípősérüléssel bajlódik) Szoboszlai kénytelen volt jobbhátvédként játszani a Newcastle ellen. Ugyanakkor világossá tette, hogy ez csak átmeneti megoldás:
Nem szeretnék hosszú távon, sőt, még középtávon sem, hogy őszinte legyek.”
– nyilatkozta, amikor arról kérdezték, el tudja-e képzelni magát ezen a poszton. – „Ahogy már mondtam, középpályás vagyok, és remélem, a jobbhátvédünk hamarosan visszatér, hogy visszamehessek középre.”
Szoboszlai ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármire készen áll, ha a csapatnak szüksége van rá:
„Ha a csapatnak vagy az edzőnek szüksége van rám ott, játszom és igyekszem a legjobbat nyújtani. Wata (Endo) és Curtis (Jones) is készen áll játszani ott, tehát több opció is van.
Középpályásként közelebb vagyok a kapuhoz, több veszélyt tudok jelenteni. Jobbhátvédként messze kerülök a góltól, de mindent megteszek a csapatért, hogy ne kapjunk gólt, és segítek a támadásokban is, keresztlabdákkal, hosszú passzokkal – amire csak szükség van.”
Szoboszlai idén már nyolc gólt szerzett, ezzel beérte tavalyi termését, és mindössze két gólpasszra van a 2024/25-ös szezonban elért kilenctől. A játékos korábban már elmondta, hogy egyszer szeretne Liverpool csapatkapitánya lenni.
„Olyan típus vagyok, akinek sosem elég, mindig lehet jobb és jobb. Nincs felső határ. Minél több gólt, gólpasszt és trófeát szeretnék megszerezni. Ez a tervem, így nőttem fel, és így szeretném folytatni.”
A vezetői szerepről is beszélt:
Persze vannak rutinosabb játékosok, akik régebb óta itt vannak. Én próbálom a pályán segíteni a csapatot, támogatni az újakat, és ha kell, vezetőként is előrelépek.”
A Newcastle elleni mérkőzésen Anthony Gordon szerezte meg a vezetést a vendégeknek, de a Liverpool gyorsan reagált: Hugo Ekitike duplázott az első félidőben, a másodikban pedig Florian Wirtz és Ibrahima Konaté is betalált. A csapat ezzel először nyert hátrányból a Premier League-ben azóta, hogy tavaly áprilisban a Tottenhammel szemben bebiztosította a bajnoki címet.
Szoboszlai szerint a győzelem különösen fontos volt:
„Nagyon fontos volt, és már több alkalommal is megmutattuk, hogy képesek vagyunk felállni hátrányból. Jó érzés volt mindezt a saját szurkolóink előtt megtenni. Úgy éreztem, nagyon akartuk a győzelmet, és a szurkolók is mögöttünk álltak.”
