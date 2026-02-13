Szoboszlai Dominik másodszor, ismét eltiltás miatt hiányzott a Liverpool csapatából a Premier League jelenlegi idényében, a címvédő Vörösök szerdán 1-0-ra győztek a Sunderland vendégeként. Arne Slot együttese a szakértők szerint is jó teljesítményt nyújtott az újonc otthonában, pedig az évad addigi egyik legjobb játékosának tartott Szoboszlait nélkülöznie kellett a holland vezetőedzőnek. Az egyik liverpooli lap, a Rousing the Kop csütörtök esti cikke alapján azonban épp a szerdai mérkőzés mutatta meg, hogy a magyar focista nem a csapat legfontosabb embere.

Szoboszlai Dominiket kritizálta a Liverpool egyik legismertebb szurkolói oldala

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik mégsem a Liverpool vezére?

Az újságíró végzettséggel is rendelkező James Brooke a cikkében leírta, hogy

Szoboszlai azért sem feltétlenül tekinthető a csapat vezéregyéniségének, mert néha ingerlékeny, sértődékeny, fegyelmezetlen, és olykor idő előtt kienged.

Példákat ugyanakkor nem hozott fel rájuk... Hozzátette, szerinte a Sunderland elleni bajnoki is azt mutatta, hogy jelenleg az idény elején gyengélkedő Florian Wirtz a Liverpool kulcsjátékosa. Szoboszlai „csak" egy fontos fogaskerék az együttesben.

A magyar válogatott csapatkapitánya a szombat esti, Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésen bizonyíthat legközelebb.