A Liverpool 1–0-s, küzdelmes győzelmet aratott a Sunderland ellen, ahol a télen igazolt Florian Wirtz megszerezte első gólját. Azonban a mérkőzés utáni elemzésben a figyelem középpontjába egy olyan játékos került, aki az eltiltása miatt ott sem volt a pályán: Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai a pályán sem volt, két világsztár mégis őt ajnározta a stúdióban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„Szoboszlai a szezon legjobbja, pont”

A TNT Sports szakértőjeként dolgozó Steven Gerrardot a stúdióban arról kérdezték, kit tart a jelenlegi Liverpool legfontosabb láncsszemének a szezon egésze alapján. A legenda válasza egyértelmű volt:

„Ha az egész szezont nézzük, nálam Szoboszlai Dominik a Liverpool szezonjának a legjobb játékosa. Pont. Tudom, hogy Wirtz most került a középpontba a gólja miatt, és zseniális futballista, de Dominik kiegyensúlyozottsága és az a munka, amit az első naptól kezdve beletesz a csapatba, egészen elképesztő” – jelentette ki Gerrard.

Az aranylabdás is Szoboszlait élteti

Gerrard véleményéhez csatlakozott a stúdióban a Liverpool másik legendája, az Aranylabdás Michael Owen is. Az egykori kiváló csatár külön kiemelte, hogy Szoboszlai visszatérése a Manchester City elleni piros lapja után alapjaiban fogja stabilizálni a csapatot.

Gerrard és Owen a pályán is megértették egymást, most pedig hasonlóan nyilatkoztak Szoboszlairól

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

„Dominik visszatérése kulcsfontosságú lesz. Ő az a motor a középpályán, aki képes lezárni a területeket, és megakadályozni az ellenfél gyors átmeneteit.”

Bár a középpályás hármas jól teljesített a Sunderland ellen, Dominik dinamikája és futómennyisége az, ami ezt a csapatot igazán magas szintre emeli

– tette hozzá Owen.

Még a hibáit is imádják

Gerrard kitért a City elleni piros lapra is, amellyel kapcsolatban meglepően megengedő volt. Szerinte a magyar középpályás olykor túlcsorduló energiája valójában a csapat hasznára válik.

Imádom ezt a tüzet benne! Egy ilyen középpályás kell a Liverpoolnak. Lehet, hogy most pihennie kellett az eltiltás miatt, de a hiánya fájdalmas volt a középpályán. Ő az a játékos, aki nélkül ez a gépezet nem futna ilyen jól idén

– fogalmazott a legenda.

Eldőlt a hierarchia?

Bár a nemzetközi sajtó egy része már az új igazolást, Wirtzet ünnepli, a két korábbi liverpooli ikon szavai alapján a hierarchia nem változott. Gerrard és Owen szerint Szoboszlai az a „viszonyítási pont”, akihez a többieknek fel kell nőniük. Szoboszlai az eltiltása után a Brighton ellen térhet vissza a csapatba.