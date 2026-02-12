A Liverpool 1–0-s, küzdelmes győzelmet aratott a Sunderland ellen, ahol a télen igazolt Florian Wirtz megszerezte első gólját. Azonban a mérkőzés utáni elemzésben a figyelem középpontjába egy olyan játékos került, aki az eltiltása miatt ott sem volt a pályán: Szoboszlai Dominik.
„Szoboszlai a szezon legjobbja, pont”
A TNT Sports szakértőjeként dolgozó Steven Gerrardot a stúdióban arról kérdezték, kit tart a jelenlegi Liverpool legfontosabb láncsszemének a szezon egésze alapján. A legenda válasza egyértelmű volt:
„Ha az egész szezont nézzük, nálam Szoboszlai Dominik a Liverpool szezonjának a legjobb játékosa. Pont. Tudom, hogy Wirtz most került a középpontba a gólja miatt, és zseniális futballista, de Dominik kiegyensúlyozottsága és az a munka, amit az első naptól kezdve beletesz a csapatba, egészen elképesztő” – jelentette ki Gerrard.
Az aranylabdás is Szoboszlait élteti
Gerrard véleményéhez csatlakozott a stúdióban a Liverpool másik legendája, az Aranylabdás Michael Owen is. Az egykori kiváló csatár külön kiemelte, hogy Szoboszlai visszatérése a Manchester City elleni piros lapja után alapjaiban fogja stabilizálni a csapatot.
„Dominik visszatérése kulcsfontosságú lesz. Ő az a motor a középpályán, aki képes lezárni a területeket, és megakadályozni az ellenfél gyors átmeneteit.”
Bár a középpályás hármas jól teljesített a Sunderland ellen, Dominik dinamikája és futómennyisége az, ami ezt a csapatot igazán magas szintre emeli
– tette hozzá Owen.
Még a hibáit is imádják
Gerrard kitért a City elleni piros lapra is, amellyel kapcsolatban meglepően megengedő volt. Szerinte a magyar középpályás olykor túlcsorduló energiája valójában a csapat hasznára válik.
Imádom ezt a tüzet benne! Egy ilyen középpályás kell a Liverpoolnak. Lehet, hogy most pihennie kellett az eltiltás miatt, de a hiánya fájdalmas volt a középpályán. Ő az a játékos, aki nélkül ez a gépezet nem futna ilyen jól idén
– fogalmazott a legenda.
Eldőlt a hierarchia?
Bár a nemzetközi sajtó egy része már az új igazolást, Wirtzet ünnepli, a két korábbi liverpooli ikon szavai alapján a hierarchia nem változott. Gerrard és Owen szerint Szoboszlai az a „viszonyítási pont”, akihez a többieknek fel kell nőniük. Szoboszlai az eltiltása után a Brighton ellen térhet vissza a csapatba.