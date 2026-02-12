Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megindultak a svéd Gripenek Grönland felé

Ezt látnia kell!

Lezártuk! Olvasóink szerint ez a hölgy illik leginkább Stohl Andráshoz

Link másolása
Vágólapra másolva!
Véleményt alkotott az egykori 8-as. A Liverpool egykori csapatkapitánya, Steven Gerrard a TNT Sports stúdiójában tett olyan kijelentést, amire egész Anglia felkapta a fejét. Miközben a Vörösök a Sunderland ellen küzdöttek, a szakértőként jelen lévő Gerrard világossá tette: Szoboszlai Dominik nem egyszerűen kulcsjátékos, hanem jelenleg a csapat abszolút legjobbja. A véleménnyel az aranylabdás Michael Owen is egyetértett: a két ikon szerint Szoboszlai nélkülözhetetlen.

A Liverpool 1–0-s, küzdelmes győzelmet aratott a Sunderland ellen, ahol a télen igazolt Florian Wirtz megszerezte első gólját. Azonban a mérkőzés utáni elemzésben a figyelem középpontjába egy olyan játékos került, aki az eltiltása miatt ott sem volt a pályán: Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai a pályán sem volt, két világsztár mégis őt ajnározta a stúdióban Fotó: MI NEWS / NurPhoto
Szoboszlai a pályán sem volt, két világsztár mégis őt ajnározta a stúdióban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„Szoboszlai a szezon legjobbja, pont”

A TNT Sports szakértőjeként dolgozó Steven Gerrardot a stúdióban arról kérdezték, kit tart a jelenlegi Liverpool legfontosabb láncsszemének a szezon egésze alapján. A legenda válasza egyértelmű volt:

„Ha az egész szezont nézzük, nálam Szoboszlai Dominik a Liverpool szezonjának a legjobb játékosa. Pont. Tudom, hogy Wirtz most került a középpontba a gólja miatt, és zseniális futballista, de Dominik kiegyensúlyozottsága és az a munka, amit az első naptól kezdve beletesz a csapatba, egészen elképesztő” – jelentette ki Gerrard.

Az aranylabdás is Szoboszlait élteti

Gerrard véleményéhez csatlakozott a stúdióban a Liverpool másik legendája, az Aranylabdás Michael Owen is. Az egykori kiváló csatár külön kiemelte, hogy Szoboszlai visszatérése a Manchester City elleni piros lapja után alapjaiban fogja stabilizálni a csapatot.

Frank Lampard (L), Steven Gerrard (C) and Michael Owen celebrate England's goal during the FIFA World Cup 2006 quallifing match between Austria and England in Vienna 04 September 2004 . (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
Gerrard és Owen a pályán is megértették egymást, most pedig hasonlóan nyilatkoztak Szoboszlairól
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

„Dominik visszatérése kulcsfontosságú lesz. Ő az a motor a középpályán, aki képes lezárni a területeket, és megakadályozni az ellenfél gyors átmeneteit.”

Bár a középpályás hármas jól teljesített a Sunderland ellen, Dominik dinamikája és futómennyisége az, ami ezt a csapatot igazán magas szintre emeli

 – tette hozzá Owen.

Még a hibáit is imádják

Gerrard kitért a City elleni piros lapra is, amellyel kapcsolatban meglepően megengedő volt. Szerinte a magyar középpályás olykor túlcsorduló energiája valójában a csapat hasznára válik.

Imádom ezt a tüzet benne! Egy ilyen középpályás kell a Liverpoolnak. Lehet, hogy most pihennie kellett az eltiltás miatt, de a hiánya fájdalmas volt a középpályán. Ő az a játékos, aki nélkül ez a gépezet nem futna ilyen jól idén

 – fogalmazott a legenda.

Eldőlt a hierarchia?

Bár a nemzetközi sajtó egy része már az új igazolást, Wirtzet ünnepli, a két korábbi liverpooli ikon szavai alapján a hierarchia nem változott. Gerrard és Owen szerint Szoboszlai az a „viszonyítási pont”, akihez a többieknek fel kell nőniük. Szoboszlai az eltiltása után a Brighton ellen térhet vissza a csapatba.

Szoboszlai a PL szabadrúgáskirálya lehet – hatalmas legendák rekordjait üldözi
Közös szobából indultak, a piros lap sem állhat Szoboszlai és Haaland közé
Belátták, mekkora sztár: Szoboszlai brutális kártyát kapott az EA Sports FC-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!