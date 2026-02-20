A Liverpool-szurkolók egyértelműen Szoboszlai Dominik maradását akarják. Múlt szombaton ismét emlékeztetőt kaptak egyik legmeghatározóbb játékosuk klasszisáról, amikor Szoboszlai visszatért a kezdőcsapatba, és ismét feliratkozott a gólszerzők közé. A magyar válogatott csapatkapitánya vitathatatlanul a Vörösök legjobb játékosa eddig ebben a szezonban: több poszton is kiváló teljesítményt nyújtott, amikor szükség volt rá, és emlékezetes gólokat szerzett – különösen az Arsenal és a Manchester City ellen lőtt két káprázatos szabadrúgásai maradnak emlékezetesek.

Szoboszlai Dominik igazi sztár lett Liverpoolban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik klublegenda lesz vagy egy a sok közül?

A szezon elején még kérdéses volt, hogy Arne Slot talál-e helyet számára a kezdő tizenegyben, de a 25 éves középpályás hamar bizonyított: nélküle nincs kezdőcsapat Liverpoolban. Szoboszlait ebben az idényben elhalmozták dicséretekkel, de ezzel együtt más klubok figyelme is ráirányult, és egyre gyakrabban merül fel a spanyol óriás Real Madrid érdeklődése.

A Liverpool Echo szakértői is állást foglaltak az ügyben. Andrew Cullen szerint „Szoboszlai egyértelműen a sztárság felé tart. A sztárság pedig gyakran csodáló tekinteteket vonz – a Liverpool esetében pedig ezek a tekintetek sokszor a spanyol óriásoktól érkeznek, akik türelmesen kivárnak. Létfontosságú a klub, a játékosok és a szurkolók számára is, hogy megtartsuk legjobb játékosainkat. A nyári átigazolási időszak ismét kulcsfontosságú lesz a Vörösök számára – reméljük, Szoboszlai neve nem szerepel majd a távozók listáján.”

„Jelenleg a világ egyik legjobb játékosa” – mondta Mohamed Szalah a Brighton elleni meccs után. „Micsoda vezéregyéniség, micsoda hajtóerő volt a sokszor küszködő Liverpool számára ebben az idényben. Tíz gól – köztük négy különleges szabadrúgás –, kiemelkedő teljesítmény több poszton, fáradhatatlan futómennyiség labdával és labda nélkül, kiváló passzjáték – és még sorolhatnánk. Nem meglepő, hogy a jövőjével kapcsolatos találgatások is felerősödtek – felmerült az is, hogy a jövőben akár a csapatkapitányi karszalagot is megkaphatja, valamint az is, hogy 2028 után meg kellene hosszabbítani a szerződését, különösen a Real Madrid irányából érkező érdeklődés fényében” – írta James Noble.