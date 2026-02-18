A 25 éves játékos, Szoboszlai Dominik kiemelkedő szezont fut a Liverpoolban: már tíz gólnál jár, amivel karrierje során először érte el a kétszámjegyű határt az angol klub színeiben.
Szoboszlai a Real Madridban?
A teljesítménye nemcsak stabil, hanem meghatározó is, sokak szerint a csapat legjobbja az idényben. A nyári erősítések – köztük Florian Wirtz érkezése – sem vetették vissza, sőt, Szoboszlai tovább növelte szerepét és értékét a Liverpoolban.
A remek forma természetesen táptalajt adott a találgatásoknak.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi korábban úgy fogalmazott, hogy a Real Madrid „mindig is álom” volt Szoboszlai számára, ami új lendületet adott a spekulációknak. A történetet tovább színezte, hogy Vinícius Jr. elárulta: rendszeresen beszélgetnek egymással.
Az ügyben megszólalt Szoboszlai ügynöke, szúrta ki a Magyar Nemzet. Esterházy Mátyás igyekezett lehűteni a kedélyeket. Mint mondta, teljesen természetes, hogy egy ilyen szezon közben felröppennek a hírek, de náluk ez jelenleg nem téma.
Amikor Dominik ilyen szinten teljesít, normális, hogy az emberek arról beszélnek, mi lehet a következő lépés, vagy van-e ennél is magasabb szint. Számunkra ez most nem kérdés”
– fogalmazott Esterházy. Hangsúlyozta, hogy a szezon kellős közepén járnak, a játékos előtt komoly feladatok állnak a Premier League-ben, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában, ezért nem tartja helyénvalónak a nyári jövőről beszélni.
Az ügynök azt is kiemelte, hogy a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, Szoboszlai pedig stabil és fontos pozíciót tölt be a csapaton belül.
Nem nézelődünk kifelé vagy máshová”
– tette hozzá.
Szoboszlai jövője kapcsán ugyanakkor a szerződése is gyakran szóba kerül. A magyar focista jelenlegi megállapodása 2028-ig érvényes, és bár hosszabbításról is hallani, konkrét előrelépésről egyelőre nincs hír. A játékos maga korábban úgy nyilatkozott, hogy szívesen maradna az Anfielden.
Szeretném (a maradást). Szeretem a várost, a klubot, a csapattársaimat, az Anfieldet és a szurkolókat. De ez nem az én kezemben van”
– mondta. Hozzátette, jelenleg nincs előrelépés az ügyben, de ha megfelelő ajánlat érkezik, akkor meglátják, mit hoz a jövő.
Mindeközben a Liverpool háza táján más kulcsjátékosok szerződése is napirenden van. A hírek szerint Ryan Gravenberch esetében is folynak egyeztetések egy új kontraktusról, míg Ibrahima Konaté jövője kérdéses, mivel a védő a nyáron szabadon igazolhatóvá válhat.
Szoboszlai Dominik helyzete pedig jelen állás szerint továbbra is stabilnak tűnik:
a játékos a szezonra koncentrál, ügynöke szerint pedig nincs napirenden klubváltás. A pletykák ugyan aligha csitulnak, de a jelenlegi üzenet világos: a fókusz a Liverpoolon van.
