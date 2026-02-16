Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Wow!

Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétvégén a Liverpool simán vette az akadályt a Brighton ellen az FA-kupában és bejutott a legjobb 16-ba. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is remekül játszott, előbbit meg is találták a mérkőzés után a Real Madrid szurkolói.

Az Origón is beszámoltunk a hétvégén arról, hogy a Liverpool 3–0-ra győzte le a vendég Brightont az angol labdarúgó FA-kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton késő este. A meccsen Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, így a magyar különítmény két tagja (Pécsi Ármin még nem a nagy csapatban szerepel egyelőre) fantasztikusan teljesített. Szoboszlai a lefújás után a közösségi médiában posztolt, és érdekes módon nem csak a Liverpool szurkolói kommenteltek, sőt...

Szoboszlai Dominik a Brighton ellen is betalált
Szoboszlai Dominik a Brighton ellen is betalált
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik üzenete után jöttek a Real-szurkolók

A magyar válogatott csapatkapitánya a lefújás után kitett néhány fotót a 4,6 millió követővel rendelkező Instagram-oldalára, és a képek mellé azt írta, hogy: „Következő kör! Köszönöm a támogatásotok, Vörösök!” Ez még bőven nem minden, mert a mindössze egynapos poszt alatt majd 4 000 komment van, amelyek jó része nem is a Liverpool-szurkolóktól érkezett, hanem a Real Madrid fanatikusaitól, akik mind kivétel nélkül arra kérik a kiváló középpályást, hogy tegye át a székhelyét Spanyolországba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!