Az Origón is beszámoltunk a hétvégén arról, hogy a Liverpool 3–0-ra győzte le a vendég Brightont az angol labdarúgó FA-kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton késő este. A meccsen Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, így a magyar különítmény két tagja (Pécsi Ármin még nem a nagy csapatban szerepel egyelőre) fantasztikusan teljesített. Szoboszlai a lefújás után a közösségi médiában posztolt, és érdekes módon nem csak a Liverpool szurkolói kommenteltek, sőt...

Szoboszlai Dominik a Brighton ellen is betalált

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik üzenete után jöttek a Real-szurkolók

A magyar válogatott csapatkapitánya a lefújás után kitett néhány fotót a 4,6 millió követővel rendelkező Instagram-oldalára, és a képek mellé azt írta, hogy: „Következő kör! Köszönöm a támogatásotok, Vörösök!” Ez még bőven nem minden, mert a mindössze egynapos poszt alatt majd 4 000 komment van, amelyek jó része nem is a Liverpool-szurkolóktól érkezett, hanem a Real Madrid fanatikusaitól, akik mind kivétel nélkül arra kérik a kiváló középpályást, hogy tegye át a székhelyét Spanyolországba.