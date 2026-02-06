A Liverpool két látványos siker után érkezik a Manchester City elleni rangadóra: a nemzetközi porondon 6-0 a Qarabag ellen, majd a Newcastle elleni fölényes bajnoki 4-1-es diadal is azt sugallja, hogy megint felpörgött a gépezet. A vasárnapi meccs mégis egészen más szint, hiszen a Premier League elmúlt nyolc idényének bajnokai találkoznak, és az ilyen párharcoknál egyetlen extra teljesítmény is elég lehet a mérleg nyelvének elbillentéséhez. És ekkor kerül a képbe Szoboszlai Dominik.

Szalah az előző szezonban parádézott, idén Szoboszlai viszi a hátán a Liverpoolt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az EPL Index véleménycikke szerint a Liverpool akkor jöhet ki jól ebből az estéből, ha Szoboszlai Dominik a lehető legjobb arcát mutatja. A magyar középpályás karrierútját is felidézik, a salzburgi felfutástól a lipcsei éveken át a 2023-as liverpooli átigazolásig, amely már önmagában is jelzésértékű volt: nagy pénz, nagy elvárás, nagy színpad.

A cikk emlékeztet arra is, hogy Szoboszlai a Klopp alatti beilleszkedés után Slotnál stabilan felértékelődött, mert intenzitásban, presszingben és munkabírásban olyan alapot ad, amit egy topmeccsen nem lehet megspórolni.

Ő vezeti a rohamot labdával és labda nélkül is

– nagyjából így keretezik a szerepét, és ebbe a mondatba sok minden belefér: tempó, agresszió, futómennyiség, szervezettség.

Miközben a csapat billeg, Szoboszlai felfelé megy

Az angol anyag egyik erős állítása, hogy a Liverpool formája és Szoboszlai teljesítménye most mintha ellentétes irányt vett volna. A csapat az idényben hullámzott, jöttek kellemetlen pontvesztések, a kupában is becsúszott fájó pofon, miközben Szoboszlai egyre inkább meghatározó figura lett.

A szezon elején kényszerből időnként a jobb oldalra is vissza kellett zárnia, és még így is maradt a játékában súly: nem tűnt el, nem lett „néma szereplő”, hanem érezhető nyomot hagyott a meccseken. Kiemelik az Arsenal elleni szabadrúgásgólját, amely során „világklasszis megoldással” döntött.

„Már mindenen rajta van a keze”

Az EPL Index nem finomkodik, amikor a hierarchiáról beszél: Szoboszlai gyakorlatilag átvette a karmesteri pálcát, és „minden rajta fut át”.

A legcsípősebb rész a Szalah-párhuzam: úgy tálalják, hogy a magyar játékos hatása akkorára nőtt, hogy már a szabadrúgásoknál is magabiztosan lép elő, és nem csak elveszi a lehetőséget, hanem az eredményességével meg is indokolja, hogy miért neki kell rúgnia.

A szöveg itt számokkal is igyekszik megtolni a narratívát, és azt a képet erősíti, hogy miközben mások visszaestek, Szoboszlai teljesítménye stabil maradt, sőt, több mutatóban a csapat élmezőnyébe tartozik. A csúcsrangadó kulcsembere lehet, mert a játékában benne van a gól, benne van az utolsó passz, és benne van az a fajta intenzitás, amit a City ellen különösen díjaznak.