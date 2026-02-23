A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta a Liverpool mérkőzését, Kerkez Milos a 83. percig volt a pályán a Nottingham ellen.

Szoboszlai Dominik ezúttal boldog lehetett a lefújást követően

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlai Dominik boldogan értékelt

Ami a meccset illeti, Alexis Mac Allister a 90. percben betalált ugyan, de a VAR-ellenőrzés után kezezés miatt a játékvezető visszavonta a találatot, de

az argentin légiós a 97. percben újra eredményes volt, immár szabályos gólt szerezve.

Győzelme ellenére a címvédő továbbra is csak hatodik a tabellán.

Szoboszlai a siker után érthető módon nagyon boldog volt, és négy szóban összefoglalta a meccset.

Csapatmunka. Hit. Három pont"

– írta az Instagram-oldalára feltöltött fotók mellé Szoboszlai Dominik.

A Liverpool a következő fordulóban szombaton 16 órai kezdéssel a kiesés ellen küzdő West Ham Unitedet fogadja majd az Anfielden.