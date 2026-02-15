A Szoboszlai Dominik remek formában futballozik, amit az újabb találata és az Anfielden aratott Brighton elleni FA-kupa-siker is bizonyított.

Szoboszlai Dominik a Brighton ellen is betalált

Szoboszlai nem Gerrard nyomában jár?

A Liverpool nyolcasa látványos góllal járult hozzá a Brighton elleni diadalhoz, ezzel már tíz találatnál jár a szezonban, és stabilan a csapat második legeredményesebb játékosának számít.

A mérkőzés után ismét előkerült a hasonlítgatás a klub ikonikus középpályásával, Steven Gerrarddal, amelyre Szoboszlai a TNT Sports kamerái előtt reagált:

Valójában nem egy Steven Gerrard-szezont játszom. Bár ő a klub legendája volt, én a saját történetemet próbálom írni. Minden meccsen igyekszem a legjobbamat nyújtani, és remélhetőleg kitartunk a végéig.”

A párhuzamok persze nem alaptalanok: Szoboszlai hihetetlenül energikus játékos, aki a sokoldalúságának köszönhetően több poszton, még védőként is megállja a helyét – sokak szerint a korábbi csapatkapitányt idézi. A magyar válogatott játékos azonban a saját útját járná.

"He's one of the best players in the world right now!"



Mo Salah on what it's like to play alongside Dominik Szoboszlai this season 🌍



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/QimRxdRxGX — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 14, 2026

Teljesítményét csapattársa, Mohamed Szalah is méltatta. Az egyiptomi támadó nem fukarkodott a dicsérettel, amikor a kupamenetelés esélyeiről kérdezték:

„Szerintem ez nagyban függ az ő teljesítményétől. Ebben a szezonban rengeteget támaszkodunk rá, jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, és remélem, hogy így folytatja.”

A vezetőedző, Arne Slot is reagált Salah szavaira. A szakember diplomatikusan, de elismerően nyilatkozott:

Rengeteg kiváló, sőt elit futballista van a világon, de egyetértek Móval abban, hogy Dominik közéjük tartozik.”

A Liverpool magabiztos győzelme és Szoboszlai formája bizakodásra ad okot a szurkolók számára a folytatása előtt. A magyar középpályás pedig továbbra is eltökélt abban, hogy ne a korábbi legenda árnyékában, hanem saját érdemei révén írja be magát a Liverpool történelmébe.