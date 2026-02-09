Szoboszlai Dominik, aki ezúttal is jobb oldali védőként játszott, a 74. percben óriási szabadrúgásgóllal szerzett vezetést a Liverpoolnak. A Vörösök azonban nem sokáig örülhettek, mivel tíz perccel később a Manchester City Bernardo Silva révén előbb egyenlített, majd Erling Haaland 93. percben értékesített tizenegyesével fordított. Pep Guardiola csapata 2-1-es sikerével életben tartotta bajnoki reményeit, ráadásul oda-vissza legyőzte a Liverpoolt a bajnokságban, amihez hasonló bravúrra 90 éve nem volt példa.

Szoboszlai ezért a megmozdulásért kapott piros lapot

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A hosszabbítás végén aztán Szoboszlai antihőssé vált. A Liverpool ugyanis az utolsó pillanatig küzdött az egyenlítésért, még Alisson kapus is előre ment, így Haaland egy indítás után az üres kapura tört. Szoboszlai aztán utolsó védőként megpróbálta megállítani és visszahúzta a norvég csatárt, aki ezt követően viszont szintén a mezénél fogva rángatta meg a magyar játékost. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően Craig Pawson játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.

A lefújás után Haaland a Sky Sportsnak nyilatkozott, ahol az elvett góljáról és jó barátja, Szoboszlai kiállításáról is kérdezték.

Természetesen a bírónak be kell tartania a szabályokat, de sajnálom őt, mert így most három meccset ki kell hagynia. Jobb lett volna, ha megadják a gólt és nincs a piros lap. Azonban ilyen a futball, a szabály az szabály”

– mondta Haaland, aki korábban Szoboszlai csapattársa volt az osztrák Red Bull Salzburgnál.

Első liverpooli piros lapját kapta Szoboszlai Dominik

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Hány meccset kell kihagynia Szoboszlainak?

A Premier League a mérkőzés után közleményben adott magyarázatot a bíró döntésére. Ebből kiderült, hogy Haaland gólját azért nem adták meg, mert már korábban szabálytalankodott Szoboszlaival szemben, aki viszont egyértelmű gólhelyzetben állította meg a norvégot szabálytalanul.

Bár Haaland három meccses eltiltást jósolt Szoboszlainak, a This is Anfield cikke szerint ennél jóval enyhébb büntetésre számíthat. Három meccsre szóló eltiltást alapesetben az erőszakos viselkedés miatt kapott azonnali piros lap von maga után, így sokkal valószínűbb forgatókönyv, hogy a Liverpool egyik legjobbjának csak egy mérkőzést, a szerdai Sunderland elleni idegenbeli bajnokit kell kihagynia.