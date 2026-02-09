Guardiola megdöbbentően reagált Szoboszlai piros lapjára

A Liverpool hiába került előnybe Szoboszlai Dominik elképesztő szabadrúgásgóljával, a Manchester City fordítani tudott, és végül 2-1-re megnyerte a rangadót. A mérkőzés szürreális jelenettel ért véget, az előre rohanó Alisson kapus miatt a hazaiak kapuja üresen maradt, de a City még támadhatott egyet. Rayan Cherki hosszú passza után Erling Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda végül a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, a magyar játékost pedig kiállította.

Szoboszlait kiállították a City elleni rangadó végén

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Guardiola kiakadt Szoboszlai piros lapja miatt

A meccs utáni sajtótájékoztatón a győztes csapat edzője, Pep Guardiola úgy vélte, előnyszabályt kellett volna adni, nem pedig pirosat Szoboszlainak.

„Ez csak józan ész kérdése, nem? Megnyertük a mérkőzést, és most Szoboszlai nem játszhat. Tudom, hogy visszarántotta Haalandot, de egy mérkőzésen sok ilyen történik. A legtöbb esetben a bíró azt mondja: menjen tovább a játék, menjen tovább, menjen tovább.

Ebben az országban, ebben a bajnokságban ez mindig is így volt. Szóval adjuk meg a gólt, legyen 3-1, Szoboszlai játszhasson, és akkor mi boldogok vagyunk”

– nyilatkozta a katalán szakember.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Pep Guardiola on Dominik Szoboszlai's red card / Cherki's disallowed goal:



"Common sense, no?! We won the game, and now Szoboszlai cannot play as he is suspended. I know he pulled Haaland..."



"But, how many pulls there are in a game that referees say, 'Play on,… pic.twitter.com/yDu4YPl73w — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 8, 2026

Szoboszlainak minden bizonnyal csak egy meccset kell kihagynia, a Liverpool magyar sztárjára így a Sunderland elleni bajnokin nem számíthatna Arne Slot vezetőedző.

Kapcsolódó cikkek