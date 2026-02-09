Live
Rendkívüli

Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Sport

Guardiola megdöbbentően reagált Szoboszlai piros lapjára

A Manchester City 2-1-re nyert a Liverpool otthonában a Premier League hétvégi rangadóján. A bombagólt szerző Szoboszlai Dominikot a meccs végén kiállították, az eset mellett Pep Guardiola sem ment el szó nélkül.

A Liverpool hiába került előnybe Szoboszlai Dominik elképesztő szabadrúgásgóljával, a Manchester City fordítani tudott, és végül 2-1-re megnyerte a rangadót. A mérkőzés szürreális jelenettel ért véget, az előre rohanó Alisson kapus miatt a hazaiak kapuja üresen maradt, de a City még támadhatott egyet. Rayan Cherki hosszú passza után Erling Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda végül a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, a magyar játékost pedig kiállította.

Referee Pepijn Lijnders (L) gives a red card to Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlait kiállították a City elleni rangadó végén
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Guardiola kiakadt Szoboszlai piros lapja miatt

A meccs utáni sajtótájékoztatón a győztes csapat edzője, Pep Guardiola úgy vélte, előnyszabályt kellett volna adni, nem pedig pirosat Szoboszlainak.

„Ez csak józan ész kérdése, nem? Megnyertük a mérkőzést, és most Szoboszlai nem játszhat. Tudom, hogy visszarántotta Haalandot, de egy mérkőzésen sok ilyen történik. A legtöbb esetben a bíró azt mondja: menjen tovább a játék, menjen tovább, menjen tovább. 

Ebben az országban, ebben a bajnokságban ez mindig is így volt. Szóval adjuk meg a gólt, legyen 3-1, Szoboszlai játszhasson, és akkor mi boldogok vagyunk” 

– nyilatkozta a katalán szakember.

Szoboszlainak minden bizonnyal csak egy meccset kell kihagynia, a Liverpool magyar sztárjára így a Sunderland elleni bajnokin nem számíthatna Arne Slot vezetőedző.

