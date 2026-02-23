Szoboszlai Dominik nevét lassan nemcsak a hazánkban, de a világon is mindenki nagyon jól ismeri. Nem telik el úgy nap, de már napszak sem, hogy ne találkoznánk a vele kapcsolatos hírekkel, videókkal az online portálokon, a közösségi médiában. Szinte minden rezdülést tudunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik vele a pályán, legyen az egy apró, de annál jelentősebb pacsi az éppen debütáló honfitárssal vagy egy beszélgetés az ellenfélben játszó régi cimborával. Kevesebbet tudunk azonban Dominikről, az emberről, az édesapáról, a férjről vagy éppen arról a kisgyerekről, aki az azóta már valóra váltott álmait üldözte. A Red Bull ezért úgy döntött: a reptéren várva elviszi Dominiket egy jó hosszú körre Budapest utcáin. A volán mögé Musimbe Dennis humorista ült, akit Dominik maga is nagyon kedvel, és akinek olyan szenzitívebb témákban is megnyílt, melyekben a hétköznapokban ritkán szokott.

Szoboszlai Dominik egy érdekes interjút adott

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik édesapa is lett

„Most valamiért azt gondolom még, nem szeretném, hogy focista legyen belőle, inkább teniszezzen. De aztán úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve van” – meséli a Liverpool középpályása például hat hónapos kislányáról. Az autózásról készült videóban azt is elárulja Dominik, hogyan szokta együtt tölteni szabadidejét a csöppséggel.

„Szerintem nagyon sok a tehetséges gyerek Magyarországon, de nagy-nagy akarat, kitartás, lemondás kell hozzá, ha tényleg oda akarsz érni, amiről álmodsz. És még akkor sem száz százalék, hogy összejön. És van, aki azt mondja: nem fogok abba belemenni, hogy feláldozzam az életem egy talánért” – így Dominik arról, mi kellhet ahhoz, hogy valaki hozzá hasonlóan valóra válthassa gyerekkori álmát.

„Mi magyarok szerintem nem merünk nagyot álmodni. Más sportágakban ott vagyunk a térképen, de fociban alábecsüljük magunkat. És ez nem jó. Én sosem becsültem alá magam. De ezt először egyénileg tudod eldönteni, aztán ha már sokan gondolkoznak így, akkor tud előrelépni az utánpótlás, a csapat vagy a klub” – magyarázza meg a középpályás azt, hogy szerinte mi a magyar futball legnagyobb problémája.