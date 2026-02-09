Live
Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Veszély

Durva átverés terjed: önhöz is bármikor kopogtathatnak, nagyon figyeljen

A szabadrúgások királya? A Premier League honlapján Szoboszlai Dominik Manchester Citynek lőtt gólját választották az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a legszebb találatnak.

A magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz kapus megmozdulni sem tudott Szoboszlai tökéletesen helyezett lövése után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba.

Szoboszlai Dominikot sokan már a világ egyik legjobb szabadrúgáslövőjeként emlegetik Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben. Bár végül nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották a forduló legszebb találatának.

Szoboszlai után az ellenfél edzője is csettintett

Pep Guardiola, a City vezetőedzője azt mondta, le a kalappal Szoboszlai lövése előtt, a csapat korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott: ez az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha látott, Roberto Carlos emlékezetes találatához hasonlította.

Annyira jó, hogy amikor látta, hogy csak kétfős a sorfal, azt gondolta, ellőheti belülről. Igazi varázsló.

Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve a mostani szezonban negyedszer talált be szabadrúgásból, a Liverpoolban Luis Suarez 2012/2013-as teljesítménye (5 gól) óta ez a legtöbb.

A magyar középpályást a City elleni rangadó végén kiállították, és egymeccses eltiltást kapott — emlékeztetett az MTI.

