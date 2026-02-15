Live
Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó

Az FA-kupa negyedik fordulójában a Liverpool magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Brighton & Hove Albion ellen az Anfielden. A Vörösök továbbjutását Curtis Jones, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah góljai szállították. Arne Slot érthető módon nagyon boldog volt a lefújást követően, Szoboszlai teljesítményét pedig külön is kiemelte.

A mérkőzést követően Arne Slot vezetőedző több játékosát is méltatta, de külön kitért Szoboszlai Dominik formájára és fejlődésére.

Arne Slot nem győzte dicsérni Szoboszlai Dominik teljesítményét
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai a világ elitjéhez tartozik

Slot reagált arra a kijelentésre is, miszerint Mohamed Szalah Szoboszlait „a világ egyik legjobb játékosának” nevezte.

Rengeteg kiváló és elit futballista van a világon, de egyetértek Móval abban, hogy Dominik közéjük tartozik”

– fogalmazott az edző. Slot szerint Szoboszlai idei szezonjának egyik legfontosabb eleme, hogy a középpályás egyre eredményesebb:

„Amikor arról beszéltem, hogy egy középpályásnak gólokat kell szereznie a Liverpoolban, talán hozzá kellett volna tennem, hogy ehhez rengeteget is kell futni. Tízesként pedig különösen fontos a gólerősség. Bár Dominik nem mindig ebben a szerepkörben játszott, egyre több gólt termel.”

A holland szakember hangsúlyozta, hogy Szoboszlai remek példája annak a klubfilozófiának, amely fiatal, más ligákból érkező játékosok szerződtetésére épül:

„Lipcséből érkezett, ahol már fizikálisan erős játékosként ismerték. Jó futballistát hoztunk, de ahol most tart, az sokkal magasabb szint, mint két és fél évvel ezelőtt. Ez a fejlődés annak az eredménye, hogy fiatal játékosokat igazolunk, időt adunk nekik és sokat játszanak.”

Slot szerint ez a fejlődési ív más fiatalokra is érvényes lehet:

„Látszik a fejlődésük, és biztos vagyok benne, hogy például Hugo Ekitike és Florian Wirtz – akik a Bundesligából érkeztek – jövőre még erősebbek lesznek. Már most is nagyon jó játékosok.”

A holland menedzser Mohamed Szalah teljesítményét is kiemelte, különösen a támadó védekezésben nyújtott munkáját: „Öröm, hogy ismét gólt szerzett és gólpasszt adott. Ami most különösen tetszik, hogy a gólok mellett rengeteget segít védekezésben is. Ez kulcsfontosságú a csapat számára.”

Slot arra is rámutatott, hogy a Liverpool az idény elejéhez képest sokat fejlődött intenzitásban: 

A szezon elején még az is kihívást jelentett, hogy hetente egyszer hozzuk a kellő tempót, nemhogy háromnaponta. Most viszont egyre több játékos képes erre a szintre, ami megmutatja a keret minőségét. A jövő kifejezetten biztató.”

A Liverpool ezzel a sikerrel bejutott az FA-kupa ötödik fordulójába, a liverpooli szurkolók pedig újra bizakodással tekinthetnek a jövőbe.

