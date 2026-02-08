Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos újabb nagy csatára készül a Liverpoollal, még annak ellenére is, hogy a Manchester City látszólag kisebb hullámvölgyben van. A hazaiak játéka viszont egyre inkább összeáll és felívelőben van. A két csapat mérlege a legutóbbi öt lejátszott Premier League-meccsen azonos: három döntetlen, egy vereség és egy győzelem. A múltheti fordulóban a City 2-2-es döntetlent játszott a Tottenham ellen, Szoboszlaiék viszont 4-1-re nyertek a Newcastle ellen.

Alábecsüli Szoboszlait a Manchester City?

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Alábecsüli és nem tart Szoboszlaitól a City?

A vendégek előzetes meccsbeharangozója még említést sem tesz a magyar válogatott csapatkapitányáról. Szoboszlai Dominik azonban elképesztő formában játszik az elmúlt hónapokban. Betalált a Barnsley elleni kupameccsen, majd a Marseille hálóját is megzörgette a Bajnokok Ligájában. Gólt lőtt és gólpasszt adott a Bournemouth elleni PL-meccsen és a Pool legutóbbi BL összecsapásán is kiosztott egy gólpasszt. Ezt a sorozatot egyetlen meccs töri meg, amikor a Liverpool hazai pályán játszott döntetlent a Burnley-vel a PL-ben, de a mezőnymunkája ekkor is kimagasló volt.

A City veszélyes tényezőként említi Hugo Ekitikét, aki a legutóbbi 11 meccsén kilenc gólt és 2 gólpasszt jegyez, valamint Florian Wirtzet. „A merseyside-i nehéz kezdés ellenére, Wirtz végre egyre több gólt szerez” - írják a beharangozóban. A német válogatott játékos a legutóbbi 11 fellépésén hat gólt és három gólpasszt szerzett. A harmadik játékos, akit a manchesteriek kiemelnek, Ryan Gravenbech. Azt írják, nem a góllövésről híres, és a Poolban 116 meccsen csupán nyolc gólt lőtt, viszont ennek a felét a 2025/2026-os kiírásban tette.

Szoboszlai nem említése azért is érdekes, mert szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a City elleni rangadón gólt szerzett és gólpasszt adott, addigi liverpooli pályafutása legjobb teljesítményét nyújtotta.

Szoboszlai Dominik azonban a Liverpool egyik kulcsembere az idei szezonban. Kimagasló számokat produkál minden meccsek, Arne Slot pedig a pálya bármely pontján számolhat vele. Eddig 2063 percet töltött a pályán a bajnokságban és 88 százalékos passzpontosságot tud felmutatni. Valamint a 3,5-ös xG-mutatóra szerzett három gól is jól néz ki.