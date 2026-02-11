Ha van is olyan hasonló barátság a labdarúgók körében, mint Szoboszlai Dominik és Erling Haaland kapcsolata, azt biztos nem riválisok között kell keresni. A két játékosra nem túlzó a jelző, hiszen ők maguk is többször hangoztatták: barátok a civil életben. Salzburgban, még 2019-ben találkoztak először, mostanra mindketten a Premier League sztárjaivá értek.
Szoboszlai segítette Haaland beilleszkedését
Mindketten a millennium évében, 2000-ben születtek, de Haaland közel három hónappal idősebb a magyar válogatott csapatkapitányánál. Fiatalon kerültek reflektorfénybe, amolyan csodagyerekként kezelték őket és hamar lehetőséget is kaptak a felnőttek között. Salzburgban találkoztak először 2019-ben és szinte azonnal barátságot is kötöttek.
„Egy fantasztikus srác” - emlékezett vissza Szoboszlai. „Haalanddal egy időben közös szobánk volt, amikor Salzburgban játszottunk. Többször láttam meditálni, ami eleinte furcsának tűnt, de aztán hozzászoktam. Még az alvómaszkját is odaadta, hogy próbáljam ki. Erling sok olyan dolgot csinál, amiről az emberek nem tudnak, én viszont a saját szememmel láttam.”
A norvég gólvágó korábban elmesélte, olyan speciális szemüveget visel az elalvás előtti három órában, amely kékfény-szűrővel van ellátva. Ezzel javítja alvásminőségét és fokozza a regenerációját is. Szoboszlai viszont még ennél is merészebb szokásokról tudhat.
Szoboszlai segített Haalandnak az ausztriai beilleszkedésben, például közelebb kerülni a csapattársakhoz, vagy megismerni a várost. A norvég csatárral formálódó barátság viszont az angoltanulásban is építőnek bizonyult.
„Amikor Erling csatlakozott hozzánk, ő volt az egyetlen új játékos azon a nyáron, mindenki más már ismerte egymást. Gondoltam magamban, hogy én is voltam már hasonló helyzetben, ezért nagyon nyitott voltam vele, és segítettem neki, amiben csak tudtam. Együtt mentünk el szórakozni, bár ő nem nagyon szokott ilyesmit csinálni, és együtt mentünk étterembe is. Jó barátok lettünk, én segítettem neki megismerni a csapatot, ő pedig segített nekem az angoltanulásában, így mindketten segítettünk a másiknak” - mesélte Szoboszlai.
Együtt mutatkoztak be a Bajnokok Ligájában. A Red Bull Salzburg 2019-ben a Genk ellen kezdte a csoportkört: Szoboszlai akkor a BL legfiatalabb magyarja lett, aki 18 évesen és 327 naposan pályára lépett és gólt szerzett. A Salzburg 6-2-re nyert, Haaland mesterhármast szerzett és már ekkor látni lehetett, hogy ebből a két srácból világsztár lehet.
Barátságuk már hét évre nyúlik vissza, csapattársnak csupán fél szezon erejéig mondhatták magukat. Haaland 27 meccsen 29 gólt szerzett, amivel felhívta magára a topligás csapatok figyelmét. Együtt 19 mérkőzésen léptek pályára.
Haaland távozott hamarabb, 2020 januárjában a Borussia Dortmundhoz szerződött és folytatta a megállíthatatlan gólgyártást. A német klub színeiben 89 találkozón 86-szor talált be. Szoboszlai egy évvel később, 2021 telén igazolt a Bundesligába, az RB Leipzighez. Elkezdődött a barátok közötti rivalizálás, de minden alkalommal szeretettel üdvözölték egymást még ellenfélként is. Tisztelettel beszéltek egymásról, és rendszeresen váltottak üzeneteket, beszélőviszonyban maradtak. Átbeszélték a BL-sorsolásokat, gratuláltak egymásnak a jeles alkalmakkor. Ahogy akkoriban megnyilvánultak a másikról, érezhető volt, hogy közeli kapcsolatot ápolnak.
Csúcsra értek, de barátságuk máig kitart
Ma már mindketten a Premier League-ben játszanak hétről-hétre. Sőt, mindketten PL-bajnokok: Haaland kétszer, a 2022/2023-as és a 2023/2024-es idényben a Manchester Cityvel, Szoboszlai a 2024/2025-ös kiírásban ülhetett fel Anglia trónjára a Liverpoollal.
Ki a legjobb barátom a focisták közül? Szoboszlai!
A két barát még ellenfélként is gyakran látható egymás oldalán, az egymás elleni mérkőzések előtt és után is rendszeresen beszélgetnek egymással, hatalmas mosollyal az arcukon. Az angol médiában korábban még arról is írtak, nem normális, hogy a két játékos viccelődik egymással meccs közben. Szerencsére tartósan nem okozott negatív hangulatot a dolog, teljesítményük aligha indokolta volna.
Ahogy kezdetben a magyar válogatott csapatkapitánya segítette a norvég támadót, Angliába fordult a kocka. Szoboszlai kért tanácsot Haalandtól ingatlankeresésben. Végül a jelek szerint szinte szomszédok lettek. Mindketten a Manchester és Liverpool közé eső Cheshire megyei Alderley Edge nevű településen élnek.
Haaland és az én otthonom között két ház van” - mondta Szoboszlai.
A két sztár az úgynevezett Golden Triangle (Aranyháromszög) környéken él, amely népszerű a PL-játékosok körében, mivel kellően exkluzív és közel vannak a klubok edzőközpontjai.
„Amikor még nem volt hivatalos a klubváltás, de jöttem aláírni a szerződést, küldtem neki egy képet Liverpool-mezben. Azt mondta: »mi történik?«, én meg csak annyit, hogy igen, találkozni fogunk” - emlékezett vissza Szoboszlai.
Haaland jobban örült volna góljának
A két barát legutóbb február 8-án, vasárnap találkozott egymással. A Manchester City 2-1-re győzött a PL-címvédő Liverpool vendégeként az Anfield Roadon, viszont mindketten főszerepet játszottak az összecsapáson. Szoboszlai bődületesen nagy gólt ragasztott szabadrúgásból a City kapujába, Gianluigi Donnarumma kapus még megmozdulni sem tudott a kapufáról bepattanó lövésre. A győztes gólt Haaland szerezte büntetőből.
Szoboszlai nem volt rest, a végrehajtás előtt megpróbálta megzavarni barátját, aki a lefújást követően a következőt mesélte az esetről: „beszélni kezdett hozzám, de nem emlékszem, mit mondott. Azt mondtam neki: ez az első alkalom, hogy nem akarok beszélni veled, úgyhogy húzz innen”.
A mérkőzés hajrájában Szoboszlai piros lapot kapott Haaland lerántásáért, amit utolsó emberként követett el. Tettével megóvta csapatát a góltól, viszont a kiállítás miatt nem lehet csapata segítségére a Sunderland elleni szerdai meccsen.
„Természetesen a játékvezetőnek be kell tartania a szabályokat, ez viszont eltiltást jelent Szoboszlainak. Sajnálom őt, mert így három meccsre eltiltják. Inkább csak adták volna meg a gólt, nem kellett volna piros lapot adni, de ez a szabály” - ecsetelte a lefújást követően a City csatára.
Azóta azonban kiderült, hogy a hárommeccses eltiltás helyett csupán a következő, Sunderland elleni bajnokit kell kihagynia Szoboszlainak.
A két barát között tehát nincs harag, minden bizonnyal várják a következő találkozást, akár a pályán, akár azon kívül.