Ha van is olyan hasonló barátság a labdarúgók körében, mint Szoboszlai Dominik és Erling Haaland kapcsolata, azt biztos nem riválisok között kell keresni. A két játékosra nem túlzó a jelző, hiszen ők maguk is többször hangoztatták: barátok a civil életben. Salzburgban, még 2019-ben találkoztak először, mostanra mindketten a Premier League sztárjaivá értek.

Szoboszlai és Haaland barátsága túlmutat a rivalizáláson

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai segítette Haaland beilleszkedését

Mindketten a millennium évében, 2000-ben születtek, de Haaland közel három hónappal idősebb a magyar válogatott csapatkapitányánál. Fiatalon kerültek reflektorfénybe, amolyan csodagyerekként kezelték őket és hamar lehetőséget is kaptak a felnőttek között. Salzburgban találkoztak először 2019-ben és szinte azonnal barátságot is kötöttek.

„Egy fantasztikus srác” - emlékezett vissza Szoboszlai. „Haalanddal egy időben közös szobánk volt, amikor Salzburgban játszottunk. Többször láttam meditálni, ami eleinte furcsának tűnt, de aztán hozzászoktam. Még az alvómaszkját is odaadta, hogy próbáljam ki. Erling sok olyan dolgot csinál, amiről az emberek nem tudnak, én viszont a saját szememmel láttam.”

A norvég gólvágó korábban elmesélte, olyan speciális szemüveget visel az elalvás előtti három órában, amely kékfény-szűrővel van ellátva. Ezzel javítja alvásminőségét és fokozza a regenerációját is. Szoboszlai viszont még ennél is merészebb szokásokról tudhat.

Szoboszlai segített Haalandnak az ausztriai beilleszkedésben, például közelebb kerülni a csapattársakhoz, vagy megismerni a várost. A norvég csatárral formálódó barátság viszont az angoltanulásban is építőnek bizonyult.

„Amikor Erling csatlakozott hozzánk, ő volt az egyetlen új játékos azon a nyáron, mindenki más már ismerte egymást. Gondoltam magamban, hogy én is voltam már hasonló helyzetben, ezért nagyon nyitott voltam vele, és segítettem neki, amiben csak tudtam. Együtt mentünk el szórakozni, bár ő nem nagyon szokott ilyesmit csinálni, és együtt mentünk étterembe is. Jó barátok lettünk, én segítettem neki megismerni a csapatot, ő pedig segített nekem az angoltanulásában, így mindketten segítettünk a másiknak” - mesélte Szoboszlai.

Együtt mutatkoztak be a Bajnokok Ligájában. A Red Bull Salzburg 2019-ben a Genk ellen kezdte a csoportkört: Szoboszlai akkor a BL legfiatalabb magyarja lett, aki 18 évesen és 327 naposan pályára lépett és gólt szerzett. A Salzburg 6-2-re nyert, Haaland mesterhármast szerzett és már ekkor látni lehetett, hogy ebből a két srácból világsztár lehet.