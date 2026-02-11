Szoboszlai a Liverpool legutóbbi bajnokiján bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek, azonban a magyar válogatott középpályást a találkozó végén kiállították az Erling Haaland ellen elkövetett szabálytalansága miatt, így Arne Slot nem számíthatott rá a Sunderland elleni meccsen.

Szoboszlai Dominik elképesztő gólt lőtt a Manchester City elleni meccsen

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A Liverpoolra elképesztően nehéz meccs várt, ugyanis a Stadium of Lightban mindig pokoli a hangulat, ráadásul a Sunderland az egyetlen csapat a Premier League-ben, amely hazai pályán még veretlen volt az idei szezonban.

Szoboszlai eltiltott volt, Kerkez kispadra került

Szoboszlai Dominik helyét a japán Endó Vataru vette át a védelem jobb oldalán, Kerkez Milos helyén pedig a skót válogatott Andy Robertson játszott, így a Liverpool 141 nap után játszott ismét olyan meccset, amikor egy magyar játékos sem volt a kezdőjében. 2025. szeptember 23-án a Vörösök a másodosztályú Southamptont győzték le 2-1-re a Ligakupa második fordulójában. Arra a meccsre Szoboszlai pihenőt kapott, Kerkez pedig a kispadról szállt be.

A találkozót a Sunderland elképesztő iramban kezdte, a meccs elején teljesen beszorult a Liverpool. A kezdeti lelkesedés után az újonccsapat visszaállt egy stabil középmagas blokkba és átadta a kezdeményezést a Liverpoolnak, azonban a bajnokcsapat sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani.

Andy Robertson futballozott Kerkez Milos helyén

Fotó: Andy Buchanan/AFP

A Liverpool első helyzetére egészen a 30. percig kellett várni, ekkor a január hónap legjobbjának megválasztott Florian Wirtz küldött meg egy 22 méteres bombát, de Robin Roefs vetődve védeni tudott. Három perccel később ismét a német támadó villant. Ezúttal a bal oldalon elfutó Cody Gakpótól kapott egy átadást, majd 11 méterről megcélozta a bal alsót, de a lövése levágódott a kapufáról. Ezt követően a Liverpool óriási nyomást helyezett a Sunderlandre, de a vezetést nem tudta megszerezni, így gólnélküli döntetlennek mehettek a szünetre a csapatok.

A második félidőt a Liverpool óriási intenzitással kezdte, folyamatosan alakította ki a helyzeteket, azonban minden volt egy Sunderland-játékos, aki az utolsó pillanatban blokkolni tudott egy lövést.

A 61. percben aztán egy szerencsés góllal szerzett vezetést a Liverpool.

Mohamed Szalah jobb oldali szögletét Virgil van Dijk csúsztatta négy méterről kapura, a labda pedig a gólvonalon álló Habib Diarra fejéről a kapuba pattant (0-1).