A Premier League 26. fordulójában a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 1-0-ra nyert az újonc Sunderland otthonában. A találkozót Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta, Kerkez pedig a kispadról nézte végig a Liverpool győzelmét, mely véget vetett a Sunderland hazai veretlenségének. A Liverpool ugyan győzni tudott, a csapat vezetőedzője mégsem lehet maradéktalanul boldog, ugyanis a Szoboszlait helyettesítő Endó Vataru súlyos sérülést szenvedett.

Szoboszlai a Liverpool legutóbbi bajnokiján bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek, azonban a magyar válogatott középpályást a találkozó végén kiállították az Erling Haaland ellen elkövetett szabálytalansága miatt, így Arne Slot nem számíthatott rá a Sunderland elleni meccsen. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates after scoring during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, England, on February 8, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik elképesztő gólt lőtt a Manchester City elleni meccsen
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A Liverpoolra elképesztően nehéz meccs várt, ugyanis a Stadium of Lightban mindig pokoli a hangulat, ráadásul a Sunderland az egyetlen csapat a Premier League-ben, amely hazai pályán még veretlen volt az idei szezonban. 

Szoboszlai eltiltott volt, Kerkez kispadra került

Szoboszlai Dominik helyét a japán Endó Vataru vette át a védelem jobb oldalán, Kerkez Milos helyén pedig a skót válogatott Andy Robertson játszott, így a Liverpool 141 nap után játszott ismét olyan meccset, amikor egy magyar játékos sem volt a kezdőjében. 2025. szeptember 23-án a Vörösök a másodosztályú Southamptont győzték le 2-1-re a Ligakupa második fordulójában. Arra a meccsre Szoboszlai pihenőt kapott, Kerkez pedig a kispadról szállt be. 

A találkozót a Sunderland elképesztő iramban kezdte, a meccs elején teljesen beszorult a Liverpool. A kezdeti lelkesedés után az újonccsapat visszaállt egy stabil középmagas blokkba és átadta a kezdeményezést a Liverpoolnak, azonban a bajnokcsapat sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani. 

Sunderland's French defender #20 Nordi Mukiele watches the ball during the English Premier League football match between Sunderland and Liverpool at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on February 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Andy Robertson futballozott Kerkez Milos helyén
Fotó: Andy Buchanan/AFP

A Liverpool első helyzetére egészen a 30. percig kellett várni, ekkor a január hónap legjobbjának megválasztott Florian Wirtz küldött meg egy 22 méteres bombát, de Robin Roefs vetődve védeni tudott. Három perccel később ismét a német támadó villant. Ezúttal a bal oldalon elfutó Cody Gakpótól kapott egy átadást, majd 11 méterről megcélozta a bal alsót, de a lövése levágódott a kapufáról. Ezt követően a Liverpool óriási nyomást helyezett a Sunderlandre, de a vezetést nem tudta megszerezni, így gólnélküli döntetlennek mehettek a szünetre a csapatok. 

A második félidőt a Liverpool óriási intenzitással kezdte, folyamatosan alakította ki a helyzeteket, azonban minden volt egy Sunderland-játékos, aki az utolsó pillanatban blokkolni tudott egy lövést. 

A 61. percben aztán egy szerencsés góllal szerzett vezetést a Liverpool. 

Mohamed Szalah jobb oldali szögletét Virgil van Dijk csúsztatta négy méterről kapura, a labda pedig a gólvonalon álló Habib Diarra fejéről a kapuba pattant (0-1). 

Liverpool's Japanese midfielder #03 Wataru Endo is carried off on a stretcher during the English Premier League football match between Sunderland and Liverpool at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on February 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A japán válogatott Endó Vatarut könnyek közt vitték le a pályáról
Fotó: Andy Buchanan/AFP

A Liverpool ugyan megszerezte a vezetést, Arne Slot azonban mégsem lehetett elégedett, ugyanis a 64. percben a Szoboszlai helyett kényszerjobbhátvédként futballozó Endó Vatarunak egy hatalmas mentés után kifordult a bokája, így hosszas ápolást követően hordágyon kellett levinni a pályáról. 

A japán játékos sérülése után a még korántsem százszázalékos Joe Gomez állt be, a Liverpool pedig visszaállt, és próbálta megtartani az előnyét a meccs végéig. A hajrában a Liverpool már főként a biztonságot helyzete előtérbe, és a hétperces hosszabbításban is sikerült megtartania az előnyét, így Arne Slot csapata elvette a Sunderland hazai veretlenségét. 

Premier League, 26. forduló:
Sunderland-Liverpool 0-1 (0-0)
Aston Villa-Brighton 1-0 (0-0)
Crystal Palace-Burnley 2-3 (2-3)
Manchester City-Fulham 3-0 (3-0)
Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers 0-0

