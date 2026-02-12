A mérkőzés egyetlen gólját Virgil van Dijk szerezte, ami elégnek bizonyult a győzelemhez egy fizikálisan kemény és szervezett Sunderland ellen. A találkozót Szoboszlai Dominik az eltiltása miatt volt kénytelen kihagyni, de Kerkez Milos sem lépett pályára.

Szoboszlai nélkül nyert 1-0-ra a Sunderland vendégeként a Liverpool

Szoboszlaiék elindulnak felfelé?

A média visszhangja alapján a Liverpool ezúttal olyan arcát mutatta, amelyet sokan hiányoltak a bajnokság során: stabilitást, mentális erőt és bajnokhoz méltó hozzáállást.

A Telegraph újságírója, Luke Edwards „sorsdöntőnek” nevezte az estét Slot és a Liverpool idényében. Kiemelte, hogy bár a feladat korántsem ígérkezett egyszerűnek, a csapat mentálisan és fizikálisan is helytállt, és egy olyan győzelmet aratott, amely újra megnyithatja az utat a legjobb négy közé.

Edwards szerint különösen nagy jelentőséget ad az eredménynek, hogy riválisaik közül a Chelsea és a Manchester United is pontokat hullajtott, így ez az este valódi fordulópontnak tűnik Slot kihívásokkal teli második szezonjában.

David Lynch az X-en szintén elismerően nyilatkozott. Úgy fogalmazott, hogy

a győzelem kulcsfontosságú a top négybe kerülés szempontjából, ráadásul teljesen megérdemelt. Hangsúlyozta, hogy a Liverpool olyan módon kezelte a Sunderland fizikális játékát,

ami az idény nagy részében problémát okozott számukra, és elegendő helyzetet dolgozott ki ahhoz, hogy nyílt játékból is eldöntse az összecsapást – még ha a győztes találat végül rögzített szituációból érkezett is.

A The Athletic részéről James Pearce a Manchester City elleni vereség utáni reakciót méltatta, és úgy vélte, a különbség akár nagyobb is lehetett volna. A Guardian újságírója, Louise Taylor a Bajnokok Ligája-indulásért folytatott harc szempontjából látott biztató jeleket. Emlékeztetett rá, hogy Slot korábban kijelentette: állása nem a BL-kvalifikáción múlik, ugyanakkor a látottak alapján jó esély mutatkozik arra, hogy ezt az állítást ne kelljen próbára tenni.

A BBC Sportnál Aadam Patel

ritka idegenbeli örömestéről”

írt, kiemelve, hogy a Liverpool küzdeni tudása és szervezettsége ezúttal bajnokhoz méltó teljesítményt eredményezett. Szerinte a csapat nem elégszer játszott címvédőhöz hasonlóan ebben a szezonban, ám ezen az esős estén pontosan ilyen produkcióval rukkolt elő.

A dicséretek nemcsak a csapat egészének szóltak, hanem egyéni teljesítményeknek is. Ibrahima Konaté játékát több lap is külön kiemelte.

Gregg Evans (The Athletic) klasszikus erő–sebesség párharcként írta le a védő csatáit, hangsúlyozva, hogy a francia hátvéd olvassa a játékot, kiválóan zárja a területeket, és fizikai erejét is hatékonyan használja. Az ESPN szerzője, Beth Lindop szerint Konaté az idény egyik legjobb meccsét játszotta, és úgy tűnik, maga mögött hagyta a nehezebb időszakot.