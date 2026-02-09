Live
Rendkívüli

Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Egyre távolabb kerül a Bajnokok Ligája-indulástól a Liverpool, miután a címvédő hazai pályán 2–1-re kikapott a Manchester Citytől a Premier League 25. fordulójának rangadóján. A vereség után a csapat már négy pontra van az ötödik helytől, amely idén még BL-részvételt érne – Jamie Carragher szerint ez azonban elúszni látszik Szoboszlai Dominikék számára.

A Liverpool legendája és a Sky Sports szakértője úgy véli, Szoboszlai Dominikék számára „hosszú út vezet vissza” a BL-helyekre, és jelen állás szerint nem is látja reálisnak a felzárkózást.

Hatalmas pofon lenne Szoboszlaiék számára, ha nem jönne össze a BL-helyek egyike
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlaiék lemaradnak a BL-ről?

Nem, jelenleg nem gondolom, hogy bejutnak. Ehhez óriási formajavulásra lenne szükség, miközben az előttük álló csapatok remekül teljesítenek” 

fogalmazott Carragher.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Sunderland elleni idegenbeli bajnokin Szoboszlai Dominik nem léphet pályára, miután a Manchester City ellen kiállították. A magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul ezúttal is kényszerből jobbhátvédként szerepelt, most azonban eltiltás miatt biztosan hiányzik – miközben a Liverpoolnak ezen a poszton komoly gondjai vannak sérülések miatt.

Ha megnézzük a Liverpool kispadját a hétközi Sunderland elleni meccsen, Szoboszlai most nem fog játszani, és problémájuk van a jobbhátvéd poszton 

– mondta Carragher.

Carragher szerint a BL-esélyek nemcsak a pontkülönbség miatt csúsznak ki a Liverpool kezéből, hanem a csapat instabilitása miatt is. 

„Ha a Liverpool így folytatja, nyílt meccsekkel, kontroll nélkül, egyszerűen nem látom, hogyan érhetnék el a Bajnokok Ligáját. A keret összetétele nincs rendben, a csapat soha nincs igazán kézben tartva” – árulta el. 

A szakértő külön kiemelte a kulcsjátékosok hibáit is, amelyek szerinte megengedhetetlenek ezen a szinten, és rendre megbosszulják magukat a tabellán. Bár a City elleni második félidő játékában voltak biztató jelek, a vereség – és Szoboszlai eltiltása – újabb komoly csapást jelent Slot számára.

A Liverpool így már nemcsak a riválisokkal, hanem az idővel is versenyt fut: ha nem jön gyors fordulat, könnyen lehet, hogy a címvédő idei szezonja BL-helyek nélkül zárul, ami komoly csalódás lenne az Anfielden.

