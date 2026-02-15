Live
Orbán Viktor elárulta, hogy kik a halál vámszedői és a háború kutyái – mutatjuk!

Sport

Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó

Mint ismert, a Liverpool 3–0-ra győzte le a vendég Brightont az angol labdarúgó FA Kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton késő este. A meccsen Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, így különösen szívet melengető kettejük közös posztja az Instagramon.

Ami a meccset illeti, Kerkez Milos gólpasszát követően a 42. percben Curtis Jones szerezte meg a vezetést, majd Liverpool az 56. percben növelte az előnyét, mégpedig Szoboszlai Dominik gyönyörű góljával, miután a jobbösszekötő helyéről a jobb felső sarokba vágta a labdát. A végeredményt Mohamed Szalah tizenegyesből állította be.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, Kerkez Milos gólpassz adott
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai és Kerkez felrobbantották az Internetet

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Brighton elleni mérkőzést követően osztottak meg

 a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijukban egy közös fotót egy szivecskés emojival. Erre szokták mondani, hogy a poszt igazán szívet melengető, mindenki nagyon büszke a Liverpool magyar válogatott sztárjaira.

Szoboszlai és Kerkez a pályán kívül jó barátok 
Fotó: Kerkez Milos/Instagam

A Liverpool a Brighton elleni sikerének köszönheten a nyolcaddöntőben folytathatja az FA-kupában. 

