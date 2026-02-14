A Liverpool hét közben 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában, ezzel Arne Slot együttese elvette az újonccsapat szezonbeli hazai veretlenségét. A találkozót Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta, Kerkez Milos pedig a kispadról nézte végig a Liverpool sikerét.

Szoboszlai Domink és Kerkez Milos is alapember a Liverpool csapatában

Fotó: Darren Staples/AFP

Kezd-e Szoboszlai és Kerkez?

Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool legfontosabb játékosa, mellette pedig Kerkez Milosról is jó véleménnyel van a Mersey-parti csapat edzője.

Az energia, amit mindketten hoznak, nagyon fontos a csapat számára. Milos ebben a szezonban megmutatta, hogy védekezésben nagyon-nagyon szilárd. Képes egy az egy ellen védekezni a világ legjobb szélsői ellen. És egyre gyakrabban látjuk azt, amit Bournemouthban is láttunk. Képes fel-felrohanni, és támadásban is veszélyt komoly veszélyt jelent”

– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Liverpool edzője, aki Szoboszlairól úgy vélekedett, hogy a magyar játékos annyi mindenben kiemelkedő, hogy az már szinte nevetséges.

Ilyen felvezetés után várható volt, hogy a Brighton elleni meccsen Szoboszlai ismét kezdő lesz, ráadásul nem jobbhátvédként, hanem középpályásként fog futballozni. Mellette pedig Kerkez is bekerült a Liverpool kezdőcsapatába.

A Liverpool kezdője:

Alisson – Jones, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Chiesa.