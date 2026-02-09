A Liverpool Szoboszlai Dominik bődületes bombagóljával szerzett vezetést a 74. percben, ám a Manchester City fordított és 2-1-re nyerni tudott a Premier League hétvégi rangadóján.

Szoboszlai Dominik bombagólját még sokat fogják emlegetni Liverpoolban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik remek teljesítményét a piros lapja sem homályosítja el

A 25 éves klasszis, aki ismét jobbhátvédként bizonyított, a hosszabbításban a kiállítás sorsára jutott. Szoboszlai visszarántotta az egyedül kapura törő Haalandot, mivel 2-1-es City-vezetésnél Alisson kapus is előrehúzódott, így a hazai kapu üres maradt. A magyar játékos kényszerűségből cselekedett így, ezt pedig az értékelésénél is figyelembe vették az ítészek.

„Volt már ilyen egyoldalú a Liverpool Év Játékosa címért folyó küzdelem az elmúlt években? Szoboszlai a sokoldalúsága miatt megint jobbhátvédként játszott, remek teljesítményt nyújtott, és egy figyelemre méltó szabadrúgásgóllal vette be a City kapuját.

Jól teljesítette védekező feladatait, és részt vett a támadásokban is – igen, piros lapot kapott, de legalább visszarohant, hogy megakadályozza Haalandot a gólszerzésben”

– hangsúlyozta a This is Anfield portál, amely a meccs legjobbjának válaszotta Szoboszlait (8-as értékelés).

Szoboszlai a piros lap ellenére is a Liverpool legjobbja volt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„A vészhelyzetben bevetett jobbhátvéd átlagos első játékrészt produkált, de a második félidőben védekezésben és támadásban is sokat javult, és remek szabadrúgásgólt szerzett. Az egyenlítő gólnál Bernardo Silva az ő helyezkedése miatt nem volt lesen, majd a furcsa végjáték során kiállították” – írta a Liverpool Echo, amely 7-es osztályzatot adott a klasszis játékosnak.

Kerkez Milos leszedte a pályáról a City sztárigazolását

A Liverpool másik magyar válogatott sztárja is jó teljesítményt tett le az asztalra a City ellen, a bekapott gólokról nem tehetett.

„A meccs elején Haaland nagy helyzetbe került, de Kerkez ott megakadályozta a norvég sztárt a gólszerzésben.

A balhátvéd összességében jól teljesített, lecsendesítette egykori klubtársát, Antoine Semenyót,

és egy kemény szereléssel elnyerte az Anfield közönségének tetszését” – minősítette Kerkez játékát a This is Anfield, amely 7-es osztályzattal díjazta őt.