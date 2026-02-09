Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Sport

Guardiola megdöbbentően reagált Szoboszlai piros lapjára

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League címvédője drámai végjátékot követően bukta el a Manchester City elleni rangadót. A Liverpool győzelme nem Szoboszlai Dominikon múlott, a magyar válogatott csapatkapitánya hatalmas gólt rúgott, majd balszerencsés körülmények között állították ki. A klasszis játékos a piros lapja ellenére is a legjobbak közé tartozott, akárcsak honfitársa, Kerkez Milos.

A Liverpool Szoboszlai Dominik bődületes bombagóljával szerzett vezetést a 74. percben, ám a Manchester City fordított és 2-1-re nyerni tudott a Premier League hétvégi rangadóján.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (front L) scores from a free kick for his team's first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik bombagólját még sokat fogják emlegetni Liverpoolban 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik remek teljesítményét a piros lapja sem homályosítja el

A 25 éves klasszis, aki ismét jobbhátvédként bizonyított, a hosszabbításban a kiállítás sorsára jutott. Szoboszlai visszarántotta az egyedül kapura törő Haalandot, mivel 2-1-es City-vezetésnél Alisson kapus is előrehúzódott, így a hazai kapu üres maradt. A magyar játékos kényszerűségből cselekedett így, ezt pedig az értékelésénél is figyelembe vették az ítészek.

„Volt már ilyen egyoldalú a Liverpool Év Játékosa címért folyó küzdelem az elmúlt években? Szoboszlai a sokoldalúsága miatt megint jobbhátvédként játszott, remek teljesítményt nyújtott, és egy figyelemre méltó szabadrúgásgóllal vette be a City kapuját. 

Jól teljesítette védekező feladatait, és részt vett a támadásokban is – igen, piros lapot kapott, de legalább visszarohant, hogy megakadályozza Haalandot a gólszerzésben” 

– hangsúlyozta a This is Anfield portál, amely a meccs legjobbjának válaszotta Szoboszlait (8-as értékelés).

Referee Pepijn Lijnders (L) gives a red card to Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai a piros lap ellenére is a Liverpool legjobbja volt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„A vészhelyzetben bevetett jobbhátvéd átlagos első játékrészt produkált, de a második félidőben védekezésben és támadásban is sokat javult, és remek szabadrúgásgólt szerzett. Az egyenlítő gólnál Bernardo Silva az ő helyezkedése miatt nem volt lesen, majd a furcsa végjáték során kiállították” – írta a Liverpool Echo, amely 7-es osztályzatot adott a klasszis játékosnak.

Kerkez Milos leszedte a pályáról a City sztárigazolását

A Liverpool másik magyar válogatott sztárja is jó teljesítményt tett le az asztalra a City ellen, a bekapott gólokról nem tehetett.

„A meccs elején Haaland nagy helyzetbe került, de Kerkez ott megakadályozta a norvég sztárt a gólszerzésben. 

A balhátvéd összességében jól teljesített, lecsendesítette egykori klubtársát, Antoine Semenyót, 

és egy kemény szereléssel elnyerte az Anfield közönségének tetszését” – minősítette Kerkez játékát a This is Anfield, amely 7-es osztályzattal díjazta őt. 

Manchester City's Portuguese midfielder #20 Bernardo Silva (L) clashes with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos is pozitív értékeléseket kapott a meccs után
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kitartóan szembeszállt korábbi Bournemouth-i csapattársával, Semenyóval, 

és jól blokkolt Haaland korai lehetőségénél. Hajlandósága a folyamatos előretörésre rendszeres lehetőségeket kínált a Liverpoolnak, ahogy a játék egyre nyíltabbá vált” - fogalmazott hasonlóan a másik liverpooli portál, amely 8-ast adott a védekezésben és támadásban is jeleskedő Kerkeznek.

A Liverpool magyarjai tehát újabb jó meccsen vannak túl, de sok örömre nincs okuk, mert a Liverpool 2-1-re kikapott a Citytől, így maradt a tabella 6. helyén, amely nem ér Bajnokok Ligája-indulást.

  • Kapcsolódó cikkek
Óriási bajba került a Liverpool
Szalah földhöz vágta Szoboszlai mobilját — videó
Szoboszlai ellophatja a koronát a Liverpool legnagyobb királyától

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!